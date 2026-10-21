 NATO trimite noi echipamente de supraveghere la Marea Neagră, după incursiunile dronelor rusești. Anunțul președintelui Nicușor Dan | adevarul.ro
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NATO trimite noi echipamente de supraveghere la Marea Neagră, după incursiunile dronelor rusești. Anunțul președintelui Nicușor Dan

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NATO va trimite noi echipamente militare pentru supravegherea și monitorizarea regiunii Mării Negre, după intensificarea atacurilor rusești asupra navelor comerciale care transportă cereale și alte produse agricole din Ucraina. Marți, alte cinci nave de marfă au fost atacate, în apropierea porturilor ucrainene Reni și Odesa. Și președintele României, Nicușor Dan, a cerut NATO să suplimenteze capacitățile de apărare din regiune.

O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, la începutul lunii.
O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, la începutul lunii. Foto: MAI

UPDATE 09.50 Nicușor Dan cere NATO să consolideze securitatea la Marea Neagră, după incursiunile dronelor rusești

Șeful statului a anunțat că, în urma întâlnirii de săptămâna trecută de la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu premierul bulgar Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit pentru a analiza evoluțiile din regiune și pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securității.

„România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Conform președintelui, aceste măsuri sunt esențiale pentru protejarea vieților omenești, a comerțului internațional și a infrastructurii critice, precum și pentru menținerea Mării Negre în siguranță și deschisă navigației.

Nicușor Dan, despre dronele doborâte de avioanele F-16 la Sulina

Șeful statului a amintit și incidentul din 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât două drone care pătrunseseră ilegal în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale românești din apropierea localității Sulina.

„Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spațiul nostru aerian. Îi felicit pe piloții noștri pentru profesionalismul și viteza lor de reacție”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că România își va apăra în continuare spațiul aerian și apele teritoriale, alături de aliații săi din NATO.

„Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spațiul aerian și apele teritoriale în orice moment, alături de aliați”, a transmis acesta.

Nicușor Dan: Solidaritatea aliaților este de neclintit

Nicușor Dan a evidențiat importanța strategică a Mării Negre, nu doar pentru România și celelalte state riverane, ci și pentru securitatea europeană și comerțul internațional.

Președintele a afirmat că una dintre concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic este solidaritatea statelor membre și angajamentul comun de apărare a teritoriilor aliate.

„Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele și spațiul nostru aerian, este împărtășit de întreaga Alianță”, a concluzionat șeful statului.

Trei nave au fost lovite în portul Reni, iar alte două, în timp ce se îndreptau spre Odesa. Atacurile sporesc îngrijorările privind extinderea riscurilor generate de războiul din Ucraina către statele membre NATO de la Marea Neagră.

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Purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Allison Hart, a anunțat că ambasadorii statelor membre au discutat situația de securitate din regiune în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, potrivit The Guardian. 

„NATO își va consolida prezența în regiune prin trimiterea unor capacități suplimentare, inclusiv pentru supraveghere, recunoaștere și investigații criminalistice”, a transmis oficialul.

Printre echipamentele care urmează să fie desfășurate se numără aeronave de patrulare maritimă, sisteme radar, drone și personal specializat în informații.

România și Bulgaria, tot mai expuse incidentelor cu drone

Îngrijorările sunt alimentate și de incidentele înregistrate în apropierea apelor teritoriale și a zonelor economice exclusive ale României și Bulgariei.

România a ridicat avioane de luptă în weekend, după detectarea unor drone deasupra teritoriului național. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că aparatele zburau cu aproximativ 450 de kilometri pe oră și ar putea fi drone Geran-4, de fabricație rusească.

Potrivit datelor prezentate de Miruță, în acest an au fost înregistrate 35 de pătrunderi neautorizate ale dronelor, comparativ cu 9 în 2025. Forțele române au doborât șase drone în 2026, în timp ce anul trecut nu a fost doborât niciun astfel de aparat.

Săptămâna trecută, două petroliere pentru transportul produselor chimice au fost lovite de drone în apropierea litoralului românesc al Mării Negre. Navele erau ancorate în apropierea Canalului Sulina, o rută importantă pentru transportul mărfurilor ucrainene către mare.

În ultimele două săptămâni, cel puțin alte cinci nave comerciale ar fi fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei. În incidentele raportate, 23 de marinari au murit sau sunt dați dispăruți, cele mai multe atacuri având loc în afara apelor teritoriale ale statelor NATO.

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Pe fondul creșterii riscurilor, Bulgaria a solicitat Alianței desfășurarea unor avioane de luptă și a unor sisteme de combatere a dronelor. Franța a trimis, pe 18 octombrie, o aeronavă de recunoaștere maritimă în România.

Asigurările pentru transportul maritim s-au scumpit

Intensificarea atacurilor afectează și transportul cerealelor, petrolului și al altor mărfuri prin Marea Neagră. Compania de analiză a riscurilor maritime Ambrey avertizează că amenințările persistă, iar costurile asigurărilor pentru navele care traversează regiunea au crescut puternic.

Tomas Alexa, analist în cadrul companiei, a declarat că ritmul atacurilor s-a accelerat începând din iulie, iar forțele ruse ar fi responsabile pentru aproximativ 80% dintre acestea, potrivit estimărilor Ambrey.

Analistul a atras atenția și asupra utilizării unor atacuri succesive cu drone aeriene și maritime, care pot transporta încărcături explozive importante. În cazul navelor mai mici, folosite în special pe rutele sistemului de canale al Dunării, avariile pot duce la scufundarea rapidă a acestora.

„Deși atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră nu sunt o noutate, observăm o escaladare atât a numărului de incidente, cât și a ariei geografice în care au loc”, a declarat Tomas Alexa.

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