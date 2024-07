Comisarul Oliver Varhelyi, la Chișinău: 100 de milioane de euro vor ajunge săptămâna viitoare în Republica Moldova

Comisarul european pentru Extindere și Vecinătate, Oliver Varhelyi, a anunțat că 100 de milioane de euro vor ajunge săptămâna viitoare în Rep. Moldova, declarația fiind făcută în timpul vizitei sale de la Chișinău cu ocazia începerei celei de-a doua etape a negocierilor de aderare a țării la UE.

Aceste 100 de milioane de euro sunt parte a pachetului de asistență din partea UE pentru Republica Moldova care a fost anunțat în toamna anului 2022 pe fundalul consecințelor războiului Rusiei contra Ucrainei.

,,Am demarat deja plata a 100 de milioane de euro care vor ajunge la Chișinău săptămâna viitoare. Noi oferim 35 de milioane de euro sub formă de sprijin bugetar și 72, 5 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară. Aceștia sunt pașii care urmează în sprijinul nostru pentru a obține o Moldovă și mai rezilientă pro-europeană”, a declarat comisarul european, subliniind că Uniunea Europeană rămâne în continuare alături de Republica Moldova.

Anunțul a fost făcut în timpul unei conferințe de presă susținută alături de premierul Dorin Recean, oficialul mulțumind Uniunii pentru sprijinul continuu oferit țării sale.

,,Acesta ne ajută să dezvoltăm țara Republica Moldova care urmează să devină un membru de onoare al familiei Uniunii Europene, aducând pace și prosperitate pentru toată lumea”, a afirmat prim-ministrul moldovean.

Tot la Chișinău, comisarul european și premierul moldovean au vizitat expoziția „Trenul durerii” din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), scopul ei fiind comemorarea a 75 de ani de la cea de-a doua operațiune de deportări staliniste din 5-6 iulie 1949.

,,Este istoria țării noastre, pe care nu trebuie să o uităm și pe care avem datoria să o transmitem generațiilor viitoare, pentru a ne asigura că astfel de tragedii nu se vor repeta niciodată”, a menționat Dorin Recean.

O nouă etapă pe drumul european

Comisarul european pentru Extindere și Vecinătate, Oliver Varhelyi, împreună cu o delegație a Comisiei Europene întreprinde o vizită în Republica Moldova, iar oficialii europeni alături de cei moldoveni au dat startul celei de-a doua etape a negocierilor de aderare la UE, adică screening-ul bilateral.

,,Am început evaluarea legislației naționale cu cel mai important grup de capitole - Valori fundamentale. Azi și mâine prezentăm și analizăm, împreună cu echipa Comisiei Europene, Capitolul 5 - Achiziții publice, un domeniu esențial pentru buna funcționare a oricărui stat democratic, care se referă la utilizarea eficientă a banilor publici.Mă bucur că sesiunea de astăzi are loc la Chișinău, oferindu-le colegilor noștri din Comisia Europeană ocazia de a se familiariza și mai bine cu țara noastră”, a spus viceprim-ministrul moldovean pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

În opinia oficialului moldovean, ziua de astăzi reprezintă ,,începutul unei noi etape pe drumul european al Republicii Moldova - drumul nostru către pace, libertate, prosperitate și securitate”, a conchis Cristina Gherasimov.

Negocieri separate

Vizita este efectuată în contextul în care recent, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova în cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate la Luxemburg, decizia fiind luată la puțin peste doi ani de la acordarea statutului de țară candidată la Uniune.

În timpul primei conferinței interguvernamentale Uniunea Europeană - Republica Moldova, țara candidată la aderarea la UE a acceptat ,,cadrul de negociere propus de comun acord de către statele membre, iar următoarele conferințe vor fi despre deschiderea sau închiderea capitolelor de negocieri”.

Aceasta a avut loc cu participarea celor 27 de state membre ale UE, acestea fiind reprezentate de miniștri pentru Afaceri Externe sau Afaceri Europene, dar și delegația de la Chișinău.

În data de 15 iunie, ambasadorii celor 27 de state ale Uniunii Europene şi-au dat „acordul de principiu” cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, anunțul fiind făcut de Preşedinţia belgiană a Consiliului UE.

Dar la masa de tratative cele două țări merg separat, negocierile propriu-zise fiind individuale și pot fi îndelungate, iar durata lor variază în funcție de mai multe aspecte. De exemplu, în cadrul de negocieri al Ucrainei este prevăzută condiția cu privire la asigurarea unui „tratament nediscriminatoriu pentru persoanele care aparțin minorităților naționale”, dar i se solicită și adoptarea unui plan de acțiuni pentru apărarea drepturilor minorităților.