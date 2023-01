Rep. Moldova are suficiente stocuri de gaze naturale pentru această iarnă

Asigurarea vine de la ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, care afirmă că statul stochează în siguranță cantitatea necesară de gaze pe teritoriul României și cel al Ucrainei.

Amenințată de Gazprom că va fi lăsată fără gaze naturale, țara vecină a făcut tot posibilul ca ,,să fie pregătită pentru orice șoc energetic provocat de Federația Rusă”. Declară Andrei Spînu, dar evită să ofere cifre exacte despre cantitatea depozitată pe teritoriul celor două state.

,,Am spus încă în luna decembrie la început că nu vom face publice volumele exacte de gaze din motive de securitate, dar volumele pe care le avem acum stocate cu siguranță ne ajung pentru luna ianuarie și februarie. Și în fiecare zi continuăm să achiziționăm noi stocuri. Energocom cumpără de pe bursele internaționale, și ieri a cumpărat un volum, astăzi din nou fac licitație pentru a găsi și alte volume de gaze”, a declarat Andrei Spînu în cadrul unei emisiuni difuzată de postul Vocea Basarabiei de la Chișinău.

Lumina din stânga Nistrului, mai scumpă

Din luna decembrie a anului trecut, Republica Moldova nu mai folosește gazele naturale livrate de Rusia. O premieră de la obținerea independenței și până acum pentru statul vecin, care a fost înregistrată după semnarea contractului cu Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, o companie din stânga Nistrului, privind furnizarea luminii în schimbul gazului furnizat de Gazprom.

,,Noi niciodată nu am luptat pentru a spune cuiva adio, obiectivul nostru a fost să diversificăm sursele, pentru că noi la guvern credem că cel mai important și cel mai sigur este să ai posibilitate să cumperi un anumit produs sau serviciu din mai multe surse, că multe pot să se întâmple. Ce avem acum este așa cum am promis, că noi vom face rezerve de gaze și, indiferent de deciziile pe care le va lua Gazprom, ținând cont că avem un contract pe 5 ani semnat, cetățenii noștri și economia vor avea acces la gaze. Și aceasta am demonstrat-o. Deci, în luna decembrie practic din contractul cu Gazprom nu s-a consumat nimic pentru malul drept, în luna ianuarie la fel nu se va consuma nimic, avem suficiente rezerve ca să ieșim cu bine din această iarnă”, a mai menționat ministrul.

Pentru electricitatea din stânga Nistrului, autoritățile de la Chișinău plătesc un tarif de 73 de dolari sau cu peste 10 dolari mai mult decât în trecut. În același timp, furnizează întreaga cantitate de gaze naturale primită din Rusia, deși reprezentanții Tiraspolului nu au plătit niciodată pentru consumul acestora. Întrebat despre această situație, Andrei Spînu afirmă că: ,,Nu este un comportament loial față de toți cetățenii. Dar acest comportament ține strict de decizia Gazprom-ului de a livra fără a-și primi banii pentru produsul livrat”.

Cât despre prețul mai mare, ministrul afirmă că pentru autoritățile de la Chișinău a contat nu doar tariful, ci și cantitatea de electricitate.

,,Prețul contează, este evident că 73 de dolari e mai mult decât 62,5, dar calculele noastre arătau că o zi de întârziere a semnării contractului deja ieșea ca noi să cheltuim mai mult, dacă cumpăram la începutul lunii decembrie la prețul care era atunci pe bursă. Ceea ce noi am reușit să negociem cel mai mult este cantitatea de energie electrică și mai puțin tariful. Atunci când am început negocierile, MGRES-ul sau așa-numitele autorități din zona transnistreană solicitau un preț și mai mare la energia electrică. Am reușit să găsim acel mijloc care să asigure – și repet aici – cel mai important să asigure toată țara cu energie electrică. Și asta am avut în luna decembrie și avem în ianuarie. Doi: asta a dus la reducerea tarifului. Să ne aducem aminte că la finele lunii noiembrie aveam un tarif de 5,70 lei/kWh, iar acum avem un tarif de 3,42 lei/kWh pentru zona de centru și sud și un pic mai mult pentru zona de nord a țării”, a menționat membrul Cabinetului de miniștri.

Necesitățile electrice ale țării acoperite și de electricitatea din România

La începutul lunii decembrie, autoritățile din statul vecin au anunțat că societatea Energocom de la Chișinău a semnat contractul cu MGRES, compania din regiunea transnistreană. Astfel, alături de energia din România și cea produsă pe plan local, Republica Moldova acoperă necesitățile electrice ale țării.

Țara vecină se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din istoria sa, având deficit de lumină și gaze naturale. Concernul rus Gazprom amenință statul moldovean că va întrerupe furnizarea gazelor naturale, iar din toamna anului 2022, a redus substanțial cantitatea livrată din cauza „unei probleme tehnice", nerespectând prevederile contractului.