Tzahal știa toate planurile Hamas de a ataca sudul Israelului și de a lua ostatici cu săptămâni înainte de 7 octombrie

Armata israeliană știa despre planurile Hamas de a ataca sudul Israelului cu săptămâni înainte de 7 octombrie – chiar și câți ostatici intenționează să captureze grupul militant, potrivit unui raport al radiodifuzorului public israelian Kan .

Divizia Gaza a Forțelor de Apărare a Israelului a distribuit un document intern de informații pe 19 septembrie 2023, subliniind detaliile raidului planificat de Hamas, potrivit Kan.

Documentul, pe care postul de radio Kan l-a văzut, afirmă că armata israeliană (IDF) a observat desfășurarea unei serii de antrenamente în care luptătorii militanți Hamas s-au antrenat să atace atât baze militare israeliene, cât și kibuțuri.

IDF știa, de asemenea, conform documentului analizat de Kan, că Hamas și-a instruit unitățile despre cum să captureze ostatici și cum să-i păzească odată ce au fost duși înapoi în Fâșia Gaza.

Comandamentul de Sud și Divizia Gaza a IDF au scris, de asemenea, în document, potrivit lui Kan, că se așteptau ca Hamas să ia între 200 și 250 de ostatici. Oficialii au avut chiar informații despre modul în care Hamas a intenționat să trateze ostaticii în anumite circumstanțe extreme și ce reguli a stabilit Hamas pentru executarea ostaticilor, a mai informat Kan.

Israelul a crezut în mod greșit, scrie Times of Israel , că Hamas nu va putea niciodată să treacă de securitatea sa de înaltă tehnologie a frontierei - un „zid de fier” compus din beton, tuneluri și sârmă ghimpată, complet cu mitraliere telecomandate, care a fost instalat cu doi ani înainte de atac.

Această supraveghere i-a împiedicat pe liderii serviciilor secrete israeliene să facă ceva în legătură cu raportul intern care detaliază planurile Hamas, a informat Kan News.

Și nu a fost cu doar câteva săptămâni înainte de 7 octombrie când Israelul a știut despre planurile Hamas.

Cu mai mult de un an înainte de atac, Israelul avea un document de 40 de pagini care detalia, pas cu pas, exact modul în care Hamas ar ataca granița de sud, a informat The New York Times anul trecut . Dar Israelul nu a luat niciodată în serios planurile Hamas, presupunând că gruparea militantă nu va trece niciodată de apărarea Israelului, a scris NYT.

Militanții Hamas au atacat sudul Israelului pe 7 octombrie, ucigând 1.200 de oameni și luând ostatici sute, dintre care mulți sunt încă ținuți în captivitate.

Numărul exact de ostatici pe care Hamas i-a luat nu este clar, dar Israelul a estimat că este în jur de 240, iar aproximativ 116 sunt încă în Gaza, potrivit Wall Street Journal .

Atacurile aeriene ulterioare ale Israelului și războiul împotriva Hamas în Gaza au ucis peste 37.000 de palestinieni, dintre care mulți sunt femei și copii, potrivit autorităților palestiniene din domeniul sănătății.