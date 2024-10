Masacrul în care au murit peste 600 de oameni zguduie Africa de Vest. Supraviețuitor: „Au ucis oameni toată ziua. Timp de trei zile am adunat cadavre”

Un atac al militanților afiliați al-Qaida în Barsalogho, Burkina Faso, a provocat moartea a peste 600 de oameni, potrivit unei evaluări a guvernului francez. Masacrul brutal, considerat unul dintre cele mai sângeroase din Africa, subliniază deteriorarea situației de securitate în Sahel.

În doar câteva ore, aproximativ 600 de oameni au fost uciși de militanți afiliați al-Qaida într-un atac comis în august asupra orașului Barsalogho din Burkina Faso, conform unei evaluări de securitate a guvernului francez, care aproape dublează numărul inițial de victime, relatează CNN.

Atacul, care a avut loc în timp ce civilii erau în proces de săpare a tranșeelor pentru a proteja localitatea, este considerat unul dintre cele mai sângeroase masacre din Africa în ultimele decenii.

Militanții Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), o grupare afiliată al-Qaida, au deschis focul asupra sătenilor din Barsalogho pe 24 august, în timp ce avansau pe motociclete. Victimele, printre care multe femei și copii, se aflau neputincioase în tranșee, iar înregistrările video postate pe rețelele sociale surprind sunetul focurilor de armă și țipetele celor împușcați. Unele victime au încercat să se prefacă că au murit.

Dacă estimarea guvernului francez se confirmă, numărul devastator de victime ar semnala un moment deosebit de brutal în Sahel, o regiune din Africa de Vest din ce în ce mai lipsită de lege. Aici, eforturile de securitate coordonate de armatele americană și franceză au avut dificultăți în a stopa avansul jihadiștilor.

Atacuri mortale

O serie de lovituri de stat în Mali, Burkina Faso și Niger a dus la retragerea forțelor franceze și americane. Mercenarii ruși, chemați de junte pentru a-și întări controlul, au lăsat în urmă un vid în care jihadiștii au prosperat, conform evaluării unui oficial francez de securitate. Organizația Națiunilor Unite a estimat inițial că numărul morților este de cel puțin 200, în timp ce JNIM a susținut că a ucis aproape 300 de persoane, afirmând că a vizat membri ai milițiilor afiliate armatei, nu civili, conform unei traduceri realizate de Site Intelligence Group și citate de Reuters.

„Atacuri mortale la scară largă (cel puţin o sută de morţi) împotriva populaţiei civile sau a forţelor de apărare şi securitate au loc de mai multe săptămâni la un ritm care pare nesustenabil pentru guvern care nu mai are cu adevărat o strategie militară de oferit şi al cărui discurs propagandistic pare fără suflu şi idei”, se precizează în raport despre Burkina Faso.

„Timp de trei zile am adunat cadavre”

Masacrul de la Barsalogho s-a desfășurat în timp ce localnicii erau instruiți de armată să sape tranșee pentru a proteja așezarea de jihadiștii care se aflau în apropiere. Conform martorilor oculari, militanții JNIM i-au atacat, pretinzând că civilii sunt combatanți.

„Au ucis oameni toată ziua. Timp de trei zile am adunat cadavre - împrăştiate peste tot. Frica ne-a intrat în inimi. La momentul înmormântării, au fost atât de multe cadavre care zăceau pe pământ, încât îngroparea a fost dificilă”, a relatat un supravieţuitor.

Deteriorarea încrederii în forțele externe în Sahel

Deși operațiunile militare ale Franței în regiune au avut succes inițial până în 2014, acestea au fost întâmpinate cu un sentiment anti-francez în creștere. Franța și-a extins prezența în lupta împotriva terorismului, dar nu a reușit să controleze grupările armate în expansiune care amenințau civilii, ceea ce a dus la pierderea încrederii populației locale în fosta putere colonială.

Între timp, mercenarii ruși ajunși în Burkina Faso în urmă cu aproape un an nu au reușit să aducă stabilitate și au fost, cel puțin parțial, retrași pentru a susține Moscova în războiul din Ucraina. Deși grupul de mercenari este acum sub o nouă conducere, după moartea fondatorului Wagner, Evgheni Prigojin, într-un accident de avion anul trecut, acesta este încă cunoscut sub numele său vechi în Sahel.

Acuzații de canibalism în rândul soldaților din Burkina Faso

Criticile aduse armatei din Burkina Faso de către rudele victimelor și supraviețuitorii din Barsalogho, care susțin că soldații au fugit în fața atacului, au fost amplificate de recentele acuzații de canibalism.

Un raport francez citează videoclipuri distribuite pe rețelele sociale care par să arate soldați din Batalionul de intervenție rapidă 15 (BIR-15) consumând părți din jihadiștii decedați. Acest incident este evaluat ca un alt semn al deteriorării disciplinei în armată, care a avut loc după lovitura de stat din urmă cu doi ani, ce l-a adus pe Ibrahim Traore la putere și a dus la retragerea forțelor franceze. CNN a analizat aceste înregistrări video, care sugerează că soldații din Burkina Faso dezmembrează și expun părți ale corpului jihadiștilor aparent morți.

„Barsalogho este dovada că Burkina Faso se află pe marginea prăpastiei, deoarece teroriştii au o astfel de influenţă asupra ţării. Şase sute de oameni au murit, iar acest lucru este teribil, dar ceea ce este mai rău este că pare că asta nu s-ar fi întâmplat niciodată, deoarece ucigaşii continuă să se plimbe liberi, fără teama de represalii”, arată evaluărea franceză.