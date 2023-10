LIVE TEXT | Stare de război în Israel. Egiptul deschide temporar granița cu Gaza. Iranul nu va intra în conflict decât dacă Israelul atacă. Minge masivă de foc în Gaza

Iranul nu intenționează să intre într-un conflict militar cu Israelul din cauza escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu până când statul evreu nu va lansa un atac asupra republicii islamice.

UPDATE Un deces a fost raportat după raidul militar israelian la Ierihon

Cel puțin un palestinian a fost ucis în urma celui mai recent raid militar israelian în orașul Ierihon din Cisiordania, luni dimineața, potrivit Al Jazeera Arabic. În ultima oră, au fost raportate mai multe raiduri israeliene în Ierihon, precum și în Ierusalimul de Est, Nablus, Betleem și Hebron. Zeci de palestinieni au fost, de asemenea, arestați în timpul operațiunii.

UPDATE Biden ia în considerare o vizită în Israel

Agenția de presă Associated Press spune că Biden are în vedere o călătorie în Israel în zilele următoare. Un înalt oficial al administrației, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat agenției de presă că nimic nu a fost finalizat și că nu poate discuta public deliberările interne despre potențialele călătorii prezidențiale.

O călătorie prezidențială ar transmite cel mai puternic mesaj până acum, de sprijin al SUA pentru Israel, deși Biden a cerut, de asemenea, reținere. El a declarat mai devreme pentru CBS News că orice ocupație israeliană a Gazei ar fi o „mare greșeală”.

UPDATE Iranul nu are intenția de a intra în conflict decât dacă Israelul îl atacă

Iranul nu intenționează să intre într-un conflict militar cu Israelul din cauza escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu până când statul evreu nu va lansa un atac asupra republicii islamice. Misiunea permanentă iraniană la ONU a declarat acest lucru către Reuters.

"Forțele armate ale Iranului nu se vor angaja în luptă cu condiția ca regimul de apartheid israelian să nu îndrăznească să atace Iranul, interesele și cetățenii acestuia. Forțele de rezistență se vor putea apăra", au spus diplomații.

Duminică, ministrul iranian de externe Hossein Amir Abdollahian, la o întâlnire cu Emirul Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani la Doha, a declarat că, dacă Israelul va continua să lovească civili în Fâșia Gaza, amploarea conflictului s-ar putea extinde. Mai târziu, într-un interviu acordat Al Jazeera, el a spus că Republica Islamică, prin intermediari, a avertizat statul evreu împotriva altor atacuri asupra enclavei palestiniene.

UPDATE O „minge masivă de foc” a fost raportată în Gaza după lovituri aeriene mortale ale Israelului

O „minge masivă de foc” a fost raportată în Gaza, după „multe lovituri aeriene” ale armatei israeliene, care au făcut mai multe morți în ultimele ore.

Sara Khairat de la Al Jazeera, care transmite din Ierusalimul de Est, a confirmat un raport anterior că două dintre lovituri au lovit două sedii de apărare civilă și au ucis cel puțin șapte membri ai apărării civile. Au fost atinse și ținte din Khan Younis, deși numărul exact al victimelor nu a putut fi determinat imediat.

UPDATE Trecerea de la Rafah va fi deschisă doar pentru „câteva ore”

Punctul de trecere a frontierei Rafah din sudul Gazei va fi deschis doar pentru „câteva ore” luni și apoi va fi închis din nou la sfârșitul după-amiezii, transmite postul de televiziune american ABC. Anterior, s-a relatat că frontiera s-ar deschide la Rafah pentru a permite cetățenilor străini, inclusiv aproximativ 600 de cetățeni americani, să treacă în Egipt.

Orele exacte de deschidere și închidere nu au fost precizate.

UPDATE Armata israeliană a lansat un nou atac asupra infrastructurii Hezbollah din Liban

Armata israeliană a lansat un nou atac asupra infrastructurii organizației șiite Hezbollah din Liban, relatează serviciul de presă al armatei israeliene.

„Cu ceva timp în urmă, Forțele de Apărare Israelului au atacat infrastructura militară Hezbollah din Liban, ca răspuns la tragerile care au avut loc ieri (duminică) în direcția teritoriului israelian”, se arată în comunicat.

Pe tot parcursul zilei de duminică, armata israeliană a raportat atacuri din Liban, inclusiv utilizarea de rachete antitanc. Ca răspuns, potrivit serviciului de presă, armata israeliană a tras foc de artilerie asupra teritoriului libanez, inclusiv în avanposturile Hezbollah, și s-a raportat că avioanele israeliene au fost implicate în aceste lovituri.