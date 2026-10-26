 Donald Trump l-ar vrea pe Viktor Orbán la conducerea ONU, cu sprijinul Rusiei și Chinei | adevarul.ro
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Donald Trump l-ar vrea pe Viktor Orbán la conducerea ONU, cu sprijinul Rusiei și Chinei

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Oficiali ai administrației Donald Trump au discutat posibilitatea ca Viktor Orbán să fie următorul secretar general al Organizației Națiunilor Unite. Propunerea ar presupune susținerea comună a Statelor Unite, Rusiei și Chinei, însă niciuna dintre cele trei țări nu a anunțat oficial o candidatură comună, potrivit The Wall Street Journal.

Donald Trump şi Viktor Orban.
Donald Trump şi Viktor Orban. Foto: Profimedia

Informația se bazează pe surse din trei țări, citate de publicația americană. Potrivit acestora, ideea a pornit de la oficiali de la Washington, care au adus în discuție numele lui Viktor Orbán în repetate rânduri, în cadrul discuțiilor despre succesorul lui António Guterres. Reprezentanții ruși și chinezi ar fi primit favorabil sugestia, iar oficialii americani l-ar fi contactat apoi direct pe fostul premier ungar pentru a vorbi despre posibilitatea unei candidaturi.

Viktor Orbán ar fi interesat, dar, înainte de orice, vrea să știe că are șanse reale înainte de a intra în cursă. Donald Trump și vicepreședintele JD Vance ar fi dispuși să susțină candidatura lui Orbán, însă anunțul oficial ar putea fi amânat până după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate în noiembrie.

Fostul premier ungar nu a făcut niciun comentariu pe această temă.

Un oficial al Departamentului de Stat american estimează că fostul premier ar putea obține opt voturi în Consiliul de Securitate al ONU fără dificultate, iar zece voturi ar putea fi posibile.

Pentru recomandarea unui candidat sunt necesare cel puțin nouă voturi. Consiliul de Securitate recomandă candidatul, iar decizia formală îi revine Adunării Generale a ONU. În plus, pentru ca el să fie acceptat drept candidat trebuie niciunul dintre cei cinci membri permanenți - Statele Unite, Rusia, China, Marea Britanie și Franța -  să nu-și exercite dreptul de veto.

Prin urmare, sprijinul Washingtonului, Moscovei și Beijingului nu ar fi suficient pentru a-i garanta lui Viktor Orbán funcția, pentru că Marea Britanie și Franța ar putea bloca numirea sa.

Planurile lui Viktor Orbán

Numele lui Viktor Orbán a apărut și în relatări anterioare despre posibilele sale planuri după rpierderea funcţiei de prim-ministru al Ungariei. În mai, jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi ascria că mai multe persoane din cercurile americane apropiate mișcării MAGA discutau despre obținerea unui post important la ONU pentru fostul lider ungar, care i-ar putea asigura privilegii și imunități diplomatice.

În august, pupresa ungară relata că Viktor Orbán ia în calcul un post la FIFA sau funcția de secretar general adjunct al ONU. Bertalan Havasi, directorul de comunicare al partidului Fidesz, a respins atunci informațiile, numindu-le „știri false”.

În Ungaria, revenirea lui Orbán în funcția de premier este îngreunată de o măsură adoptată după alegerile din aprilie, care au pus capăt celor 16 ani de guvernare ai acestuia. Noul guvern a limitat retroactiv la opt ani durata mandatelor de prim-ministru, astfel că Viktor Orbán nu ar putea reveni în funcție fără o nouă modificare a Constituției.

În timp ce pe plan internaţional Orbán se bucură în continuare de sprijinul lui Donald Trump, în Ungaria, noul premier Péter Magyar și partidul Tisza au operațiunea „Focul purificator”, un program de reformă constituțională și combatere a corupției. Guvernul afirmă că urmărește „desființarea mafiei politice și economice” formate în cei 16 ani de guvernare Orbán, recuperarea „averii publice deturnate în mod ilegal” și îndepărtarea din funcții a persoanelor considerate parte a vechiului sistem.

Anchetele deschise în Ungaria au dus la reținerea mai multor persoane în dosare separate, printre care fostul guvernator al băncii centrale și doi foști miniștri din guvernele Orbán. Fostul premier nu a fost pus sub acuzare în aceste cazuri.

La ONU, António Guterres urmează să-și încheie mandatul la 31 decembrie. Ultimul sondaj preliminar din Consiliul de Securitate nu a identificat un candidat care să fie acceptat de toți cei cinci membri permanenți, astfel că procedura de desemnare continuă.

Până în acest moment, Viktor Orbán nu a fost nominalizat oficial. Rămâne de văzut dacă Donald Trump va reuși să obțină acordul Marii Britanii și Franței, ale căror voturi pot decide dacă fostul premier ungar ajunge sau nu în fruntea ONU.

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