Cum arată cele mai bune nave de război din lume: nu sunt americane FOTO

Pentru americani este greu să țină pasul cu flota de nave de război a Chinei, aflată în continuă expansiune.

Nu numai că marina chineză este deja cea mai mare din lume, dar avansul său numeric față de SUA este din ce în ce mai mare, iar șeful marinei americane a avertizat recent că șantierele navale americane pur și simplu nu pot ține pasul. Unii experți estimează că China poate construi trei nave de război în timp ce SUA poate construi doar una, potrivit cnn.com.

Aceasta este doar una dintre preocupările, alături de agresivitatea tot mai mare a Beijingului în Marea Chinei de Sud și în jurul Taiwanului, care probabil că îi va ocupa timpul secretarului american al apărării, Lloyd Austin, care se va alătura unor personalități militare de top din întreaga regiune la dialogul Shangri-La din acest weekend din Singapore.

Șansele ca în acest weekend să se realizeze un progres în oricare dintre aceste probleme par reduse, nu în ultimul rând pentru că China a respins în mod clar propunerea SUA ca Austin să se întâlnească cu omologul său chinez, Li Shangfu, în cadrul forumului.

Dar experții care au vorbit cu CNN înainte de summit spun că o potențială soluție la una dintre ele - avantajul numeric al flotei chineze - este la îndemână, dacă SUA este pregătită să gândească altfel.

Washingtonul, spun ei, are ceva ce Beijingul nu are: Aliații din Coreea de Sud și Japonia care construiesc unele dintre cele mai înalte specificații - și accesibile - echipamente navale de pe oceane.

Cumpărarea de nave din aceste țări sau chiar construirea de nave proiectate în SUA în șantierele lor navale ar putea fi o modalitate rentabilă de a reduce decalajul față de China, spun ei.

Navele lor de război sunt "cu siguranță pe măsura omologilor lor (chinezi)", spune Blake Herzinger, cercetător la Centrul de Studii al Statelor Unite din Australia, în timp ce proiectanții de nave de război din Japonia "sunt printre cei mai buni din lume", spune Carl Schuster, fost director de operațiuni la Centrul comun de informații al Comandamentului SUA din Pacific din Hawaii.

Ambele țări au tratate de apărare reciprocă cu SUA, așa că de ce nu se asociază SUA cu ele pentru a depăși China?

Problema este că, în prezent, legislația americană împiedică Marina să cumpere nave construite în străinătate - chiar și de la aliați - sau să își construiască propriile nave în țări străine, atât din motive de securitate, cât și din dorința de a proteja industria americană de construcții navale.

Schuster, Herzinger și alții fac parte dintr-un număr tot mai mare de experți care spun că ar fi timpul să regândească această lege pentru a oferi SUA un avantaj în lupta pentru mări.

Un challenger pentru China, care a bătut lumea cu Type 055s

Pentagonul estimează că marina chineză dispune în prezent de aproximativ 340 de nave de război, în timp ce SUA are mai puțin de 300. Acesta consideră că flota chineză va ajunge la 400 în următorii doi ani, în timp ce flotei americane îi va lua până în 2045 pentru a ajunge la 350.

Dar nu doar vastitatea tot mai mare a marinei chineze a stârnit îngrijorări. Unele dintre navele pe care China le produce au, fără îndoială, o putere de foc mai mare decât unele dintre cele americane.

Să luăm exemplul navei chinezești Type 055, în opinia multora dintre noi, cel mai bun distrugător din lume.

Cu un deplasament cuprins între 12.000 și 13.000 de tone, Type 055 este mai mare decât distrugătoarele obișnuite (dimensiunile sale sunt mai apropiate de cele ale crucișătoarele din clasa Ticonderoga ale marinei americane) și are o forță formidabilă.

Are 112 celule de sistem de lansare verticală (VLS) care lansează rachete sol-aer și anti-navă, mai multe decât cele 96 de pe cel mai nou distrugător din clasa Arleigh Burke al Marinei SUA. De asemenea, se mândrește cu sisteme sofisticate de radio și de arme antisubmarin.

Iar China lescoate pe bandă rulantă. A început să construiască Type 055 în 2014 și a pus recent în funcțiune al optulea, Xianyang. Lucrările SUA la distrugătoarele sale din clasa Zumwalt au fost mult mai lente; construcția a început cu cinci ani mai devreme, însă doar două au intrat în serviciu.

Dar unii analiști occidentali spun că Type 055 ar putea avea un egal în distrugătoarele din clasa Sejong the Great din Coreea de Sud.

Cu un deplasament între 10.000 și 12.000 de tone, Sejong-urile sunt puțin mai mici decât Type 055 ale Chinei, dar au mai multă putere de foc, cu 128 de celule VLS și arme care includ rachete sol-aer, antisubmarin și de croazieră.

Cele trei Sejong, care au costat aproximativ 925 de milioane de dolari fiecare, sunt mândria flotei sud-coreene.

"Cu această singură navă, (marina sud-coreeană) poate face față mai multor situații simultane - antiaeriană, anti-navă, antisubmarin, antisuprafață - și se poate apăra de rachete balistice", afirmă Agenția media de apărare a țării.

Amiralul sud-coreean în retragere Duk-ki Kim, prima persoană care a fost căpitanul unui Sejong, spune că acesta este mai mult decât un adversar pentru Type 055 al Chinei.

"China se concentrează mai degrabă pe cantitatea și competitivitatea prețurilor decât pe calitatea navelor sale", a declarat Kim, în prezent vicepreședinte al Asociației Coreene de Studii Militare, pentru CNN.

Specificații înalte, costuri reduse

Și Japonia are distrugătoare "de clasă mondială", a declarat Alessio Patalano, profesor de război și strategie la King's College din Londra.

Cele mai noi distrugătoare din clasa Maya ale țării sunt înarmate cu 96 de celule VLS care pot lansa atât rachete antibalistice, cât și rachete antisubmarin, în timp ce "calitatea senzorilor și sistemelor sale se situează la capătul de sus al spectrului", potrivit lui Patalano. În luna noiembrie a anului trecut, maiașele și-au demonstrat capacitatea de a distruge rachete balistice care se deplasează în afara atmosferei terestre.

Aceste 96 de celule VLS plasează Mayas la egalitate cu cele mai noi Arleigh Burke americane, dar există o diferență crucială între ele: Arleigh Burke-urile au costat 2,2 miliarde de dolari; Mayas-urile au costat cu un miliard de dolari mai puțin.

Cu alte cuvinte, Mayas reprezintă atât "cantitate, cât și calitate": Sunt de înaltă performanță, au un cost (relativ) scăzut și pot ieși de pe liniile de producție în viteză.

"Dacă construcția navală chineză demonstrează o capacitate remarcabilă de producție în masă, cea japoneză este lider în ceea ce privește calitatea la prețuri accesibile la o scară mai mare decât majoritatea puterilor navale, fără a sacrifica timpii de punere în funcțiune. Acest echilibru, precum și experiența în filozofie, reprezintă un avantaj real", a declarat Patalano.

Și nu e vorba doar de mayași. Luați de exemplu fregatele japoneze din clasa Mogami; nave de război rapide și invizibile de 5.500 de tone, cu 16 celule VLS care lansează rachete sol-aer și anti-navă. Toate acestea cu un echipaj de 90 de persoane și un preț de aproximativ 372 de milioane de dolari fiecare.

În schimb, primele fregate din clasa Constellation, aflate în curs de dezvoltare în cadrul Marinei SUA, ar trebui să coste de trei ori mai mult și să necesite un echipaj de două ori mai numeros. Acest lucru nu este deloc ideal, având în vedere că US Navy are dificultăți de recrutare - vicecomisarul operațiunilor navale din SUA a declarat că este posibil să nu își atingă obiectivul de recrutare cu 6.000 de persoane în acest an - deși se așteaptă ca navele Constellation să aibă de două ori mai multe celule VLS decât cele Mogami.

Comparațiile de costuri cu Type 055 ale Chinei sunt mai dificile din cauza opacității sistemului chinezesc; estimările privind costurile lor variază între 925 de milioane de dolari și 2,6 miliarde de dolari fiecare.

O armă secretă asiatică

Deci, ce face ca șantierele navale sud-coreene și japoneze să fie atât de competitive?

Depășirile de costuri, endemice în contractele de apărare din SUA, nu sunt frecvente în Japonia, spune Schuster, deoarece - spre deosebire de SUA - țara îi obligă pe producători să își respecte estimările.

"Oferta unui constructor de nave japonez este absolută. Dacă îl termină sub costul estimat, ei obțin un profit mai mare. Dacă întâmpină întârzieri și greșeli, constructorul trebuie să le corecteze pe cheltuiala proprie", a declarat Schuster.

Această abordare a fost "mult mai înțeleaptă" decât cea a SUA, susține el, subliniind presupusele probleme cu distrugătoarele din clasa Zumwalt și navele de luptă litorală, care au făcut ca Pentagonul să cheltuiască miliarde de dolari pe platforme despre care criticii spun că Marina americană nu știe ce să facă cu ele.

Cele trei distrugătoare Zumwalt ale marinei americane au un preț de aproximativ 8 miliarde de dolari fiecare, dar nu este clar cum se încadrează acestea în restul flotei.

Între timp, unele dintre navele de luptă litorale ale SUA, care au costat peste 350 de milioane de dolari fiecare, sunt așteptate să fie scoase din uz înainte de a fi servit măcar o treime din durata lor de viață.

Este timpul pentru o regândire?

Toate aceste nave japoneze și sud-coreene sunt proiectate pentru a încorpora tehnologia americană, arme, radare de spionaj și sistemul de comandă și control Aegis.

În parte, acest lucru se datorează în parte pentru ca cele două marine să poată opera fără probleme alături de omologul lor american, așa cum au făcut în cadrul unor exerciții comune la începutul acestui an.

Dar atunci, dacă navele americane, japoneze și sud-coreene folosesc tehnologii similare și pot opera împreună, de ce legea împiedică SUA să construiască unele dintre navele sale în șantierele navale japoneze și sud-coreene?

Interdicția nu se referă doar la probleme de securitate. Ea vizează, de asemenea, păstrarea locurilor de muncă și a expertizei în domeniul construcțiilor navale în SUA.

În 2019, activitatea economică totală asociată cu industria construcțiilor navale din SUA a reprezentat aproape 400.000 de locuri de muncă și a contribuit cu 42,4 miliarde de dolari la PIB, potrivit Administrației Maritime, cu 154 de șantiere navale răspândite în 29 de state clasificate ca fiind constructori navale activi și peste 300 angajate în reparații navale sau capabile să construiască nave.

Armata SUA este o sursă importantă de cerere pentru acești constructori de nave; în timp ce mai puțin de 3% din navele livrate în 2020 au mers către agențiile guvernamentale americane, 14 din cele 15 nave mari de mare tonaj au mers către o combinație între US Navy și US Coast Guard.

Greu de luat o decizie

Prin urmare, orice mișcare care ar putea fi percepută ca o amenințare la adresa unei industrii atât de importante ar fi dificilă din punct de vedere politic. Reprezentanții construcțiilor navale susțin că trebuie să se cheltuiască mai mult pentru industria națională, și nu mai puțin, declarând recent în Congres că cea mai mare problemă cu care se confruntă șantierele navale este atragerea și păstrarea unei forțe de muncă de calitate, potrivit USNI News.

Purtătorul de cuvânt al Marinei SUA, Travis Callaghan, a declarat: "Marina are în prezent un număr semnificativ de nave în construcție și sub contract în mai multe șantiere navale. De asemenea, am făcut și continuăm să facem investiții semnificative în șantierele noastre navale pentru a crește și maximiza capacitatea. Marina s-a angajat să furnizeze o forță navală pregătită, modernizată și capabilă, care să continue să fie principalul instrument de control al națiunii asupra mării, atât acum, cât și în viitor."

Există, de asemenea, analiști care, deși admiră măiestria în domeniul construcțiilor navale a Japoniei și a Coreei de Sud, spun că a le determina să construiască nave pentru SUA ar fi un pas prea departe.

Vorbind în marja Dialogului Shangri-La, Nick Childs, senior fellow pentru studii navale la IISS, a declarat că cooperarea SUA cu aliații săi schimbă deja traiectoria puterii navale în Asia, îndepărtând-o de China.

Există "o nouă fază a echilibrului maritim" în regiune, care se îndreaptă încet-încet în favoarea Washingtonului, a spus Childs. Cu toate acestea, el nu crede că răspunsul este construirea de nave americane în străinătate.

"Cred că răspunsul este să învățăm din modul în care o fac ei, mai degrabă decât să îi punem pe ei să o facă pentru noi", a spus el.

Cu toate acestea, susținătorii externalizării spun că utilizarea ajutorului aliaților oferă o soluție mai imediată - și subliniază că SUA deja externalizează proiecte în străinătate; fregatele sale din clasa Constellation se bazează pe un proiect italian, iar Japonia a fost menționată ca o posibilă sursă pentru viitoarele proiecte.

Dar Schuster crede că proiectele nu sunt suficiente - SUA au nevoie de mai multe nave acum, spune el.

"Având în vedere că disponibilitatea șantierelor navale este foarte redusă în Statele Unite, o parte din această muncă efectuată în Japonia ar rezolva această problemă până când America își va putea renova și extinde șantierele navale - un proces de 10 ani în opinia majorității analiștilor din domeniul apărării", a declarat Schuster.

Amiralul sud-coreean în retragere Kim crede că parteneriatul în domeniul construcțiilor navale oferă tuturor "un câștig pentru ambele părți".

Herzinger, de asemenea, crede că este timpul să regândească legea.

Japonia și Coreea de Sud "ambele construiesc nave de foarte bună calitate, la timp și cu respectarea bugetului, ambele lucruri pe care (SUA) și-au pierdut capacitatea de a le face", a spus Herzinger.