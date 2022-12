Soluția pentru criza Forțelor Navale: Modernizarea navelor cu rachete VIDEO

Cu o licitație pentru furnizarea corvetelor și modernizarea fregatelor Tip 22 blocată, Forțele Navale Române suferă la capitolul dotări, iar contraamiralul Constantin Ciorobea vede soluția salvatoare în modernizarea rapidă și relativ economică a celor trei nave purtătoare de rachete

În contextul războiului din Ucraina, cu o Rusie tot mai agresivă la Marea Neagră, utilarea cu mijloace de luptă moderne a Forțelor Navale Române întârzie nepermis de mult, iar situația poate ajunge la un moment dat chiar periculoasă, deoarece, din punct de vedere al dotărilor, marinarii sunt cei mai vitregiți militari din toată Armata Română.

Concret, România pare să-și pună singură bețe-n roate după ce timp șase ani nu a reușit să se decidă ce vrea concret, iar licitația pentru corvete și modernizarea fregatelor Tip 22 s-a prelungit nepermis de mult. Drept urmare, Forțele Navale Române se pot baza numai pe sisteme de armament vechi, de origine sovietică, care nu au nicio credibilitate în cazul unui conflict, mai ales că rușii știu cum să neutralizeze echipamentele de pe navele operate de marinarii români.

Soluția salvatoare

Contraamiralul (r) dr. Constantin Ciorobea, ex-locţiitor al şefului Secţiei operaţii informaţionale din comandamentul NATO JFC NAPLES, din Italia, a identificat, totuși, o soluție pentru dotarea rapidă a Forțelor Navale Române cu ceva sisteme moderne de armament. „Chiar dacă am semna acum contractul pentru fabricarea corvetelor și modernizarea fregatelor de fabricație britanică, prima navă ar fi gata în cel puțin trei ani, iar noi nu avem atâta timp când Marea Neagră fierbe. Cel mai ieftin ar fi dacă am moderniza cele trei nave purtătoare de rachete. Sunt nave mici, foarte rapide și care corect echipate din punct de vedere al sistemelor moderne de armament pot fi letale la Marea Neagră. Sunt nave intrate în servicul relativ recent, în anii 1990-1991. Sigur, acum ele au radare și rachete rusești, care nu mai sunt eficiente mai ales în contextul actual. Rușii știu, evident, performanțele echipamentelor și le pot anihila imediat, dar navele pot trece printr-un proces rapid de modernizare. În cel mult un an, chiar din șantiere navele din România care au experiență, ar putea ieși prima navă purtătoare de rachete modernizată gata de luptă”, a subliniat contraamiralul.

Ce sisteme se schimbă

Constantin Ciorobea a explicat pentru „Adevărul” și prin ce lucrări ar putea trece respectivele nave purtătoare de rachete pentru a ajunge performante. „Vor fi înlocuite sistemele de radiolocație și comunicații, iar masivele hangare pentru rachetele rusești anti-navă vor fi demontate pentru a face rost celor de producție occidentale care sunt mai puțin voluminoase. Apoi, sunt obligatoriu de montat echipamentele noii centrale de lansare și niște sisteme antiaeriene performante. Lucrările ar mai include revizii la partea de propulsie și poate suplimentarea echipamentelor de navigație. Repet, acest proces poate dura numai un an, dar cu niște costuri controlabile am avea nave care vor face față cerințelor cel puțin 15 ani. Oricum, până la deblocarea contractului pentru corvete și modernizarea fregatelor Tip 22 se mai poate trece și la modernizarea fregatei «Mărășești» printr-un proces asemănător celui pentru navele purtătoare de rachete, dar, evident, mai complex. Alte variante pentru a trece de acest hop al slabei dotări a Forțelor Navale Române nu există. Am putea lua de la Aliați nave din anii ’80, care sunt pe piață, dar și acestea ar necesita modernizare, așa că nu are rost un astfel de demers. Cât despre dragoare sau vânătoare de mine, nave necesare în context, acestea sunt pe piaţă și pot fi relativ ușor identificate și achiziționate”, a precizat contraamiralul.

Performanțele navelor

Navele purtătoare de rachete ale Forțelor Navale Române au numerele de bordaj 188, 189 și 190, sunt botezate „Zborul”, „Pescăruşul” și „Lăstunul” și au unele performanțe care nu pot fi ignorate. Cele trei nave sunt puse în mișcare de 4 turbine cu gaz și pot naviga cu o viteză maximă de peste 80 de kilometri pe oră. Au un deplasament de 385 de tone, o lungime de peste 56 de metri și sunt deservite de câte 60 de marinari și ofițeri.

Ca armament, între altele, navele sunt dotate cu rachete Styx care sunt uriașe, foarte vechi și extrem de vulnerabile la contramăsuri electronice. Aceste echipamente vor fi schimbate primele dacă se dorește modernizarea Divizionului 150 Rachete Navale, unitate din care fac parte navele purtătoare de rachete. Apoi, tunul AK 176 (76,2 mm) și cele două sisteme AK 630 (6x30 mm) sunt încă performante, dar au o mare problemă deoarece nu au un sistem centralizat de dirijare a focului.

În fine, într-un proces de modernizare vor fi obligatoriu de înlocuit și sistemele rusești antiaeriene Strela 2M care au o rază foarte scurtă de acțiune.