Ce se întâmplă la forumul secret de la Davos unde se întâlnesc cei mai de seamă reprezentanți ai elitei politice, economice și științifice

Forumul „World.Minds”, un grup discret de discuții al unora dintre cele mai luminate minți ale lumii, tocmai și-a încheiat simpozionul anual, în Elveția, relatează Daily Beast.

În acest an, oamenii de știință au prezentat cercetări în domeniul fuziunii nucleare și criminalisticii, fostul prim-ministru israelian Ehud Olmert a prezentat un plan de pace pentru Orientul Mijlociu, și s-a discutat și despre criza din Ucraina.

Cu doar 1.500 de membri, World.Minds este un colectiv al celor mai puternici și bogați oameni, iar printre membri figurează fostul secretar al Trezoreriei Timothy Geithner, generalul în retragere David Petraeus, filosofii Peter Singer și Daniel Dennett, dar și miliardarii Bill Ackman, Henry Kravis și Alex Karp. Conform statutului său, cel puțin 51% din comunitate trebuie să lucreze în domeniul științelor astfel încât forumul să nu devină un „club al mediului afaceri".

„Dacă nu sunteți un cercetător internațional, nu ne contactați. Vă vom contacta noi”, scrie pe site-ul World.Minds, care oricum nu are afișate date de contact.

Misiunea declarată a forumului este crearea „unei punți între comunitățile științifică, de afaceri și culturală".

„Nu facem mare tam-tam", a declarat fondatorul, Rolf Dobelli, pentru The Daily Beast.

Există o mulțime de companii și organizații care își propun să facă din lume un loc mai bun, precum Forumul Economic Mondial, or „noi suntem un ceva mai modești. Vrem mai întâi să înțelegem lumea înainte de a pretinde să o îmbunătățim”, a explicat el.

„Poți vorbi normal ca și cum ai fi [cu] prietenii tăi", a dezvăluit un participant.

Grupul folosește așa-numita „Regula Chatham House", potrivit căreia membrii au voie să relateze discuțiile interne atâta vreme cât nu sunt date nume.

Se întâmplă rar, dar unele detalii se mai scurg în presă. De pildă, „New York Magazine” a relatat în februarie despre o reuniune organizată de Ackman și soția sa, fosta profesoară Neri Oxman, la ei acasă, prilej cu care miliardarul a povestit despre războiul său cu președintele de atunci al Universității Harvard, Claudine Gay. Miliardarul îi trimisese lui Gay o scrisoare de șase pagini în care o critica în legătură cu modul în care conduce instituția și se întreba dacă aceasta îi va răspunde.

„Sunt om de știință în domeniul fizicii teoretice, așa că sunt plătit să fac predicții", și-a amintit Avi Loeb, profesor la Harvard, că i-a spus lui Ackman; teoria lui a fost că Gay nu va răspunde.

Fondatorul forumului a subliniat că World.Minds nu are aproape „nicio rată de uzură", iar mulți membri ai comunității au un grad mare de implicare.

„Am băut o cafea acum câteva zile cu un profesor de istorie. Iertați-mă, dar a fost orgasmic pentru mine. A fost pur și simplu grozav”, a dezvăluit Guy Spier, un investitor elvețian.

O polenizare similară între industrii se întâmplă la World.Minds „tot timpul”, a spus el. Spier a afirmat că reuniunile la nivel înalt sunt lipsite de pretenții, informative și, nu în ultimul rând, distractive.

„Sunt un tip care gestionează bani. Și particip la World.Minds, unde am prieteni matematicieni sau fizicieni. Tot ce trebuie să faci este să faci cunoștință cu unul, doi sau trei oameni și lumea devine diferită”, a explicat el.

Cum a luat naștere World.Minds

Fondatorul, Rolf Dobelli, care se apropie de vârsta de 60 de ani este o personalitate enciclopedică. Romancier și antreprenor, are un MBA și un doctorat în filosofie. Cartea sa de non-ficțiune „The Art of Thinking Clearly (2011)”, a fost un bestseller internațional.

În urmă cu 16 ani, Dobelli a creat, fără să-și propună asta, precursorul World.Minds, organizând un eveniment educațional la Zurich, după ce a constatat că „oamenii din comunitatea de afaceri nu știu ce se întâmplă în privința celor mai recente cercetări științifice".

El a adus împreună 20 de oameni de afaceri de top și 20 de oameni de știință, „de la laureați ai Premiului Nobel până la tinere vedete", la Old Fashion Bar din Zurich. Oamenii de știință au primit o misiune simplă: „Povestiți-ne despre cele mai tari lucruri pe care le faceți".

Dobelli planificase evenimentul să fie unul unic, dar participanții au dorit să continue conversațiile. Astfel că a fondat Zurich.Minds, care a devenit apoi World.Minds, un canal formalizat între mediul academic și industrie.

Membrii au glumit că „niciodată de la Einstein încoace nu s-au adunat atâtea minți luminate într-un singur loc în Elveția", își amintește unul dintre primii participanți.

În prezent, grupuri mici se întâlnesc aproximativ în fiecare săptămână pentru convorbiri pe Zoom sincere cu lideri globali - poate un director executiv, un om de știință de top sau un prim-ministru, a declarat un participant pentru The Daily Beast.

Totodată, grupul se întâlnește fizic în cadrul unor simpozioane; de pildă, anul acesta, va organiza summituri în Serbia, Germania și Elveția. Discuțiile anterioare s-au axat pe microrobotică, materie întunecată și căutarea vieții extraterestre.

Comunitatea nu știe dinainte care va fi programul în ideea că astfel comunitatea nu va căuta pretexte să nu vină, a declarat Corinna Hoyer, director de operațiuni

World.Minds operează atât o fundație nonprofit, cât și o ramură separată, cu scop lucrativ, în domeniul evenimentelor. Gigantul media german Axel Springer are o participație majoră în această afacere din 2022.

Cheltuielile grupului sunt acoperite de membrii din mediul de afaceri, a explicat Hoyer, în timp ce academicienii și oamenii de știință nu plătesc cotizații.

„Avem o mulțime de membri în comunitatea noastră care [au fost] la Davos la începuturile lui. Și îmi spun că era atât de frumos pe atunci", a spus el. În acele zile, a adăugat el, un director executiv putea să stea la masă cu fostul lider palestinian Yasser Arafat și cu premierul israelian Shimon Peres și „să discute lucruri. Or, astăzi, la Davos, acest lucru nu mai este posibil".

„Nu este ca și cum dacă ești un mare om de știință sau un miliardar, ai dreptul să vii. Nu îți poți cumpăra intrarea și nu există un preț al biletului”, a declarat un membru World.Minds.