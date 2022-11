Un fost comandant al trupelor SUA în Europa prezice când și cu ce rezultat se va încheia războiul din Ucraina

Generalul în rezervă Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA în Europa, prezice că armata ucraineană va elibera întregul teritoriu pe care îl apără de invazia rusă, inclusiv peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014.

Potrivit unei intervenții a lui Hodges la postul de radio Vocea Americii, războiul din Ucraina, declanșat de Vladimir Putin în data de 24 februarie, se va încheia până în vara anului viitor.

„Ucraina își va restabili suveranitatea asupra întregului teritoriu, inclusiv Crimeea, desigur. Mă aștept ca acest lucru să se întâmple până în vara anului viitor. Dar chiar înainte de asta, până la sfârșitul acestui an, Forțele Armate ale Ucrainei vor împinge armata rusă înapoi la linia unde se afla în februarie. Apoi vor începe să ia în considerare pașii necesari pentru a se pregăti de eliberarea Crimeei”, spune Ben Hodges, care a fost comandant al trupelor SUA în Europa între 5 noiembrie 2014 și 15 decembrie 2017.

În opinia lui Hodges, trupele ucrainene se vor afla în condiții mai favorabile în iarna care vine decât cele ruse, pentru că vor lupta pe pământul natal cu sprijinul populației. În plus, un rol important îl va avea și motivația partenerilor occidentali de a susține în continuare Ucraina în fața agresiunii militare rusești.

„Armata ucraineană operează în interiorul propriei țări și are în spate un teritoriu prietenos. În plus, 50 de țări lucrează împreună pentru a oferi Ucrainei capacitățile de luptă de care are nevoie. Aceasta include uniforme și echipamente de iarnă. De cealată parte, sistemul de aprovizionare al rușilor este epuizat. Acum ei trimit la lupte oameni care nu sunt pregătiți, nu sunt antrenați și nu sunt disciplinați. Acest lucru nu va face decât să le agraveze dificultățile”, afirmă generalul în rezervă Ben Hodges.

Potrivit lui Hodges, armata ucraineană are nevoie de mai multe tancuri pentru a-i alunga mai repede pe ocupanții ruși.

Agenția de presă Unian scrie că armata ucraineană își continuă contraofensiva în unele sectoare ale liniilor de front. Noi succese sunt așteptate pe frontul de sud, în regiunile Herson și Zaporojie.

Unii experți militari occidentali cred că următoarele săptămâni vor fi critice pentru ruși, care depun eforturi pentru a evita un colaps înainte de sosirea iernii.

Anterior, șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, Kirilo Budanov, a estimat că războiul s-ar putea încheia până în vara anului viitor cu eliberarea întregii țări.