Trimisul lui Trump: Ucraina ar putea fi divizată ca Berlinul postbelic. „Harta lui Kellogg” stârnește îngrijorare

Trimisul prezidențial special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, spune că, în cadrul acordului de pace, Ucraina ar putea fi împărțită în zone „aproape ca Berlinul după cel de-al Doilea Război Mondial”.

Reprezentantul special al lui Trump pentru Ucraina, generalul în retragere Keith Kellogg, în vârstă de 80 de ani, a declarat că, după o încetare a focului, Ucraina ar putea fi împărțită într-un fel de zone de responsabilitate ale forțelor aliate, scrie The Times.

„Trupele britanice și franceze ar putea fi desfășurate în vestul țării, armata rusă ar fi în estul ocupat, iar între ele ar exista trupe ucrainene și o zonă demilitarizată. Adică, poți face să arate aproape ca ceea ce s-a întâmplat cu Berlinul după cel de-al Doilea Război Mondial, când aveai zona rusă, zona franceză, zona britanică, zona americană. O zonă demilitarizată de 29 km ar putea fi creată de-a lungul liniilor de control existente în est”, a declarat Keith Kellogg.

Ulterior, după ce declarațiile sale au creat reacții contradictorii, Keith Kellogg a scris pe Network X: „Articolul din The Times distorsionează de fapt ceea ce am spus. Am vorbit despre forțele calmului după încetarea focului în sprijinul suveranității Ucrainei. Când am vorbit despre demarcație, m-am referit la zonele sau zonele de responsabilitate ale forțelor aliate (fără trupe americane). Adică, NU m-am referit la divizarea Ucrainei”.

Este Trump mulțumit de ideea lui Kellogg despre Ucraina?

Având în vedere reacția lui Trump la atacul Rusiei asupra Sumy, politologul Dmytro Levus crede că „planul lui Kellogg” i se potrivește perfect președintelui american.

Într-o conversație cu Focus, expertul a declarat: „Indiferent câți civili sunt uciși de Rusia, Trump și reprezentanții echipei sale nu sunt prea radicali față de Rusia, subliniind dorința Casei Albe de a pune capăt războiului”.

După atacul asupra orașului Sumy, nu văd că starea de spirit de la Washington s-a schimbat semnificativ, susține politologuș.

„Trump este hotărât să facă pace cu orice preț, așteptându-se ca Ucraina să plătească acest preț. Prin urmare, Trump, cred, este destul de pregătit pentru un scenariu de îngheț – este posibil ca în forma în care Kellogg propune”, mai spune expertul.

Politolog: Germania a fost un agresor învins, Ucraina este o victimă a agresiunii.

Între timp, subliniază politologul, analogia cu Berlinul, pe care Keith Kellogg o desenează în ideile sale, este, ca să spunem ușor, nepotrivită. „Compararea Ucrainei cu Germania postbelică nici măcar nu este <șchioapă> nu se încadrează deloc în limitele bunului simț, deoarece Germania a fost un agresor învins, în timp ce Ucraina este o victimă a agresiunii. Dar, în principiu, declarația lui Kellogg, în opinia mea, ilustrează foarte viu stilul de gândire inerent actualului guvern american în general și al lui Trump în special”, mai susține Dmytro Levus.

În același timp, potrivit lui Dmytro Levus, președintele SUA s-a îndepărtat acum de ideea de a pune capăt războiului complet în termenii rusești, dar acest lucru nu înseamnă deloc că a fost de acord cu principiile justiției, legii și ireversibilității pedepsirii autorului războiului în persoana Federației Ruse și a conducerii sale de vârf.

„Cred că opțiunea lui Kellogg, care este de fapt o înghețare a războiului, i se potrivește destul de bine lui Trump. Mai mult, acest plan nu prevede participarea directă a Statelor Unite la operațiunea terestră. Dar este prea devreme pentru a vorbi despre o operațiune terestră – modalitatea acesteia este elaborată de aliații europeni. Dar, în opinia mea, va exista în continuare o participare americană la asta, indiferent de ceea ce declară Kellogg sau alți reprezentanți ai echipei lui Trump. Mai mult, participarea nu este pur simbolică sub formă, de exemplu, a furnizării de informații. Cred că vom vorbi despre participarea americanilor la componenta de grevă, care ar întări contingentul terestru. Adică vorbim despre avioane de atac, utilizarea rachetelor etc. Cu toate acestea, în prezent, perspectivele acestei operațiuni sunt oarecum vagi, în ciuda faptului că Europa demonstrează cu adevărat determinare pe această cale”, conchide Dmytro Levus.

De ce „harta Kellogg” a provocat agitație

La rândul său, politologul Oleh Posternak susține că, în ciuda faptului că domnul Kellogg și-a corectat în cele din urmă declarația, „harta Kellogg” i-a supărat pe mulți nu numai în Ucraina, ci în întreaga lume.

Expertul consideră că presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai proaste opțiuni.

„Se pare că Trump intenționează cu adevărat să crească această presiune pentru a-l forța pe Zelenski să facă mai multe, să zicem, compromisuri radicale. Iar Kremlinul este implicat activ aici, pentru că lovitura asupra lui Kryvyi Rih și Sumy este de fapt o presiune asupra lui Trump”, susține politologul.