Noi informații privind presupușii autori ai sabotajelor asupra Nord Stream, dezvăluite de presa germană

Anchetatorii germani au descoperit elemente ce ar indica implicarea unor ucraineni în exploziile de la gazoductele Nord Stream, în septembrie 2022, relatează Politico, citând o investigație comună a canalelor publice ARD, SWR și publicația Die Zeit.

Potrivit acestei investigații, a fost identificată o barcă care ar fi fost folosită pentru a transporta o echipă de șase persoane alături de echipament de scufundare și explozibil în Marea Baltică, la începutul lunii septembrie.

Este vorba de un iaht care ar fi fost închiriat de la o companie cu sediul în Polonia și care ar fi deținută de doi ucraineni. Echipajul suspectat că ar fi plasat încărcăturile explozive pe conducte este format din cinci bărbați - un căpitan, doi scafandri și doi asistenți - și o doctoriță. Naționalitatea lor e necunoscută, dar toți au ar fi intrat în Germania cu pașapoarte false. Pe 6 septembrie au părăsit portul german Rostock în barca închiriată. Iahtul a fost returnat fără a fi curățat, iar pe „o masă din cabină anchetatorii au putut detecta urme de explozivi”.

Totuși, momentan nu există suficiente elemente prin care să fie stabilit cu certitudine cine a comandant atacurile, potrivit relatărilor presei germane, care subliniază că nu există nicio dovadă că guvernul de la Kiev ar avea legătură cu ele. Totodată, anchetatorii nu exclud ca potențiala legătură ucraineană să facă parte dintr-o operațiune de tip „steag fals” menită să pună sabotajul pe seama Kievului.

Acestea vin în contextul în care publicația americană New York Times a relatat marți că rapoarte de la servicii sugerează pista implicării unui grup proucrainean în sabotarea conductelor. Oficialii americani au declarat că sunt multe lucruri pe care nu le știu despre autorii atacului și afilierile lor. Revizuirea informațiilor recent apărute sugerează că aceștia erau opozanți ai președintelui Vladimir Putin, dar nu specifică cine sunt membrii grupului, nici cine a dirijat sau plătit pentru operațiune. Americanii au refuzat să dezvăluie natura informațiilor, modul în care au fost obținute sau orice detalii despre dovezile pe care le dețin. Aceștia au spus că nu există concluzii ferme cu privire la acestea, lăsând deschisă posibilitatea ca operațiunea să fi fost condusă în mod neoficial de o forță proxy cu legături cu guvernul ucrainean sau cu serviciile sale de securitate.

Kievul neagă orice implicare

Partea ucraineană a negat că Kievul are vreo implicare în aceste atacuri despre care anchetatorii germani, suedezi și danezi au concluzionat că reprezintă „acte de sabotaj”. Trei dintre cele patru conducte care alcătuiesc rețeaua submarină a gazoductelor Nord Stream 1 și 2 au suferit avarii în urma unor explozii.

Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a oferit o primă reacție pe Twitter după apariția informației în publicația New York Times: „Cu toate că îmi place să colecționez teorii nostime ale conspirației privind guvernul ucrainean, trebuie să lămuresc: Ucraina nu are nimic de-a face cu avariile din Marea Baltică și nu are niciun fel de informații despre presupuse grupuri proucrainene de sabotaj”.

Contactat de Politico, purtătorul de cuvânt al guvernului german a trimis la investigațiile în curs ale procuraturii generale germane, care a refuzat să comenteze.

„În urmă cu câteva zile, Suedia, Danemarca și Germania au informat Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite că investigațiile sunt în curs și că nu există deocamdată o concluzie".

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins ipoteza privind implicarea Ucrainei în atentatele de la Nord Stream, afirmând, într-o postare pe canalul Telegram, că acestea au avut ca scop distragerea atenției de la relatările anterioare, nefondate, potrivit cărora SUA ar fi distrus conductele.