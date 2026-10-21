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SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA

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Unul dintre miniștrii Guvernului Niculescu urma sa fie numit ambasador al României la Washington, în locul lui Andrei Muraru, trimis de fostul președinte Klaus Iohannis. Însă noul prim-ministru al României a ținut să-l aibă în echipa guvernamentală.

Dan Neculăescu le-a transmis apropiaților că va urgenta numirile de noi ambasadori
Dan Neculăescu, fost ambasador al României la NATO Foto: Mediafax

Este vorba de ministrul de Externe Dan Neculăescu, fost ambasador al României la NATO. Neculăescu activează în MAE de la începutul anilor 2000, fiind director și secretar de stat. În 2022, a fost trimis la Bruxelles, ca ambasador al României la reprezentanța permanentă a NATO. În cei patru ani de mandat, a dezvoltat o relație foarte apropiată cu oficiali americani, din urmare a fost foarte aproape să fie trimis ambasador în SUA.

„Dănuț Neculăescu era pe lista de noi ambasadori, o listă negociată de președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și ministrul de Externe Oana Țoiu. Dar a venit moțiunea de cenzură și lista a rămas în birourile MAE. Neculăescu se pregătea să plece în SUA, dar până la urmă a ajuns ministru de Externe”, susțin surse politice pentru Adevărul.

Din postura de ministru, Dan Neculăescu le-a transmis apropiaților că va urgenta numirile de noi ambasadori. De asemenea, va propune noi secretari de stat în MAE, susțin sursele citate.

În urmă cu aproape 10 ani, Dan Neculăescu a fost consilierul pentru afaceri externe al premierului de la acea vreme, Sorin Grindeanu. Apoi a fost tras pe linie moartă de Liviu Dragnea.

Dan Neculăescu, primul mesaj după preluarea mandatului

Noul ministru de Externe, Dan Neculăescu, își propune să aducă securitatea Mării Negre în prim-planul agendei NATO și a Uniunii Europene. În primul său mesaj după preluarea mandatului, diplomatul a evidențiat nevoia ca România să beneficieze de sprijinul aliaților pentru a răspunde provocărilor de securitate din regiune.

Președintele României, Nicușor Dan a semnat marți, 20 octombrie, decretul privind numirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Noul Executiv cuprinde 19 membri, inclusiv premierul, viceprim-ministrul și un ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

Potrivit decretului semnat de președintele Nicușor Dan, noul Guvern are următoarea componență:

  • Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;
  • Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne;
  • Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;
  • Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor;
  • Sebastian-Dănuț Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe;
  • Radu Marinescu – ministrul Justiției;
  • Ștefan-Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;
  • Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;
  • Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;
  • Dumitru Chisăliță – ministrul Energiei;
  • Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  • Natalia-Elena Intotero – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;
  • Marcel-Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  • Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;
  • Petre-Florin Manole – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;
  • Alexandru-Florin Rogobete – ministrul Sănătății;
  • Valentin-Sorin Costreie – ministrul Educației și Cercetării;
  • Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar;
  • Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul Culturii.

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