Motivele evacuării a zeci de mii de locuitori din Herson. De ce Rusia nu își permite să piardă regiunea anexată

Autoritățile instalate de Moscova în regiunea Herson au invocat motive umanitare pentru evacuarea a nu mai puțin de 60.000 de locuitori, inclusiv din capitala regională cu același nume, sugerând că astfel îi salvează din calea unor atacuri iminente ale Kievului împotriva propriilor cetățeni, relatează RFL/RL. În prezent, pe fondul contraofensivei ucrainene, armata rusă pare că pregătește o retragere ordonată din regiune, deși intențiile sale nu sunt clare.

→ Imaginea 1/5: Evacuare civili din Herson FOTO Profimedia

Potrivit oficialilor ucraineni și analiștilor occidentali, Rusia – care între timp continuă să bombardeze obiective de infrastructură energetică și clădiri rezidențiale- are motive ascunse pentru aceste evacuări printre care se numără epurarea etnică și preocupările privind sabotajul din partea partizanilor.

Oficialii ucraineni susțin că o parte dintre localnicii ce au răspuns îndemnurilor de evacuare a autorităților pro-ruse au fost manipulați să se conformeze sau posibil chiar forțați să o facă.

Kirill Stremousov, adjunctul administrației de ocupație din Herson, anunța pe 20 octombrie pe contul său de Telegram că circa 15.000 de persoane au fost deja transferate din regiune. Informația nu poate fi verificată independent.

Pe de altă parte, Oleg Baturin, un jurnalist din Herson, declara în aceeași zi pentru Current Time că autobuzele trimise să preia localnici din împrejurimile orașului Herson erau în mare parte goale, rezidenții încercând să se ascundă pentru a nu fi obligați să se urce în ele. Jurnalistul spune că oficialii erau deosebit de „insistenți”, dar că nu are cunoștință de cazuri în care locuitorii ar fi fost mutați forțat.

De ce Moscova evacuează în masă locuitorii din Herson

Analiștii sunt de părere că decizia Kremlinului de a disloca un număr atât de mare de ucraineni are mai degrabă la bază intenția de a provoca daune Ucrainei decât de a căuta un folos pentru Rusia sau de a oferi ajutor locuitorilor pe care îi dezrădăcinează.

„Rusia nu pare să tragă foloase economice de pe urma relocării în Rusia a zeci de mii de ucraineni nedoritori să plece, ceea ce sugerează că adevăratul scop al acestor transferuri este deopotrivă să pună obstacole perspectivei redresării economice pe termen lung, pe măsură ce Ucraina recuperează teritorii, și, mult mai important, să sprijine campania de epurare etnică dusă de Rusia, care încearcă să elimine poporul și cultura ucrainene”, arătau experții de la think tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului într-un raport din 19 octombrie.

Forțele rusești au capturat orașul Herson, situat pe malul vestic al râului Nipru, la începutul invaziei, venind dinspre Crimeea, peninsula de la Marea Neagră anexată de Rusia în 2014.

Situația s-a schimbat în ultimele luni odată cu contraofensiva ucraineană care ajutându-se de armele furnizate de Occident a distrus depozite de muniție și a avariat poduri esențiale pentru aprovizionarea trupelor ruse din Herson.

O retragere peste Nipru prevăzută de analiști a început deja, au arătat experții de la ISW în rapoartele din ultimele două zile. O potențială retragere ar însemna o subminare importantă a campaniei ofensive a președintelui Putin, cred analiștii occidentali.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a trimis „până la 2.000” de soldați nou mobilizați în regiunea Herson „pentru a compensa pierderile și a întări unitățile de pe linia de contact”.

William Pomeranz, director al Institutului Kennan din cadrul think tank-ului Wilson Center (Washington), a declarat că armata rusă se confruntă deja cu probleme logistice și de capacitate serioase pe alte fronturi, în măsura în care are dificultăți să găzduiască, să hrănească și să antreneze ceea ce Moscova spune că sunt aproape 300.000 de recruți chemați în baza ordinului de mobilizare din 21 septembrie al lui Putin.

„Dacă au avut probleme deja să adăpostească oamenii mobilizați, vor avea cu siguranță probleme în a găsi cazare pentru cei mutați din Herson”, a observat el.

Transferul locuitorilor ar putea împotmoli forțele rusești în Ucraina și ar putea bloca drumurile, a explicat Pomerantz, iar forțele rusești ar putea, de asemenea, să folosească cetățenii ucraineni drept „scuturi umane” pentru a descuraja Ucraina să țintească trupele, fie că acestea se retrag sau nu.

Cu puțin timp înainte ca liderii instalați de Moscova să anunțe „evacuarea”, Putin a declarat legea marțială în Herson și în alte trei regiuni ucrainene despre care Moscova susține acum, fără temei, că fac parte din Rusia. În conformitate cu legislația rusă, actul de anexare dă oficial autorităților de ocupație autoritatea de a reloca și de a recruta cetățeni.

William Courtney, analist la RAND Corporation, un think tank cu sediul în SUA, a declarat că Rusia ar putea încerca să recruteze în rândurile armatei sale bărbați ucraineni relocați din Herson. Asta în contextul în care eșecurile Rusiei din ultimele luni au în mare parte la bază lipsa forței umane de luptă.

Totuși, un motiv mai plauzibil pentru Moscova este teama că cetățenii locali ar putea ajuta forțele ucrainene. În alte regiuni ale Ucrainei aflate anterior sub ocupație rusă, localnicii ar fi trimis informații critice forțelor ucrainene, indicând locul unde se află forțele invadatoare.

„Probabil că rușii nu vor ca cetățenii ucraineni să fie acolo pentru că rușii se așteaptă ca toți să fie potențiali spioni sau sabotori în numele Ucrainei", a declarat Courtney.

Thomas Graham, fost specialist în Rusia pentru Consiliul de Securitate Națională în timpul președintelui american George W. Bush, a declarat că simbolismul nu poate fi exclus ca motiv pentru efortul de relocare.

În septembrie, Rusia a organizat așa-numitele referendumuri în regiunile Herson, Zaporojia, Donețk și Lugansk. Procesul nu a avut nicio legitimitate în afara Rusiei și a fost denunțat ca o fraudă de către Kiev și Occident, dar rezultatele anunțate - un sprijin covârșitor pentru aderarea la Rusia - au fost folosite de Putin ca temei pentru a revendica suveranitatea asupra tuturor celor patru regiuni.

„Dacă ucrainenii ar trebui să cucerească Kherson, cu cât mai puțini oameni sunt acolo pentru a întâmpina forțele ucrainene, cu atât mai ușor va fi să le explice [rușilor] că referendumul nu a fost o farsă", a declarat Graham, membru al Council on Foreign Relations, un think tank cu sediul la New York.

În acest caz, Kremlinul le-ar putea spune rușilor că „acei oameni pe care îi vedeți salutând soldații ucraineni sunt un fel drojdie, cei care au fost trădători de la bun început", a spus el.

Ce ar însemna pierderea regiunii Herson pentru ruși

Retragerea din Herson și din alte zone de pe malul vestic al Niprului ar spulbera speranțele Rusiei de a lansa o ofensivă spre vest, spre Nicolaev și Odesa, menită să taie accesul Ucrainei la Marea Neagră, ceea ce ar reprezenta o lovitură devastatoare asupra economiei sale, se arată într-o analiză AP. Totodată, ar permite Moscovei să construiască un coridor terestru către regiunea separatistă Transnistria din Moldova, unde se află o importantă bază militară rusă.

„Pierderea Hersonului va transforma în praf toate aceste vise sudiste ale Kremlinului", a declarat analistul militar ucrainean Oleg Jdanov. „Herson are importanță cheie pentru întreaga regiune sudică, ceea ce ar permite Ucrainei să țintească rutele esențiale de aprovizionare pentru forțele rusești. Rușii vor încerca să păstreze controlul asupra acestuia prin toate mijloacele".

Pentru Ucraina, capturarea Hersonului ar pregăti terenul pentru a recupera partea din regiunea Zaporojie deținută de Rusia și alte zone din sud și, în cele din urmă, pentru a forța contraofensiva spre Crimeea.

„Ucraina trebuie doar să aștepte până când Herson va cădea în mâinile sale ca un măr copt, deoarece situația cu aprovizionarea grupului de forțe rusești se agravează pe zi ce trece", a declarat Jdanov.

Recâștigarea controlului asupra Herson ar mai însemna că Kievul ar putea din nou să taie apa către Crimeea.

„După ce Herson iese de sub ocupație, rușii vor avea din nou probleme cu apa dulce în Crimeea", a adăugat Jdanov.

El a explicat că Putin ar putea ridica miza dacă s-ar confrunta cu pierderea Herson.

„Rușii ar fi gata să șteargă Herson de pe fața pământului decât să îl dea Ucrainei", a spus analistul.

Distrugerea barajului peste Nipru pentru a provoca inundații masive în zona în mare parte plată ar fi o modalitate prin care Moscova ar putea face acest lucru.

„Rușii vor să arate că o contraofensivă ucraineană se va confrunta cu un răspuns dur din partea Kremlinului, care a declarat regiunea ca fiind parte a Rusiei, și este înfricoșător să ne gândim care ar putea fi acest răspuns", a adăugat Jdanov.

Volodimir Fesenko, șeful grupului de reflecție independent Penta Center, cu sediul la Kiev, a remarcat că capturarea întregii regiuni Kherson și a altor zone din sud ar fi un premiu pentru Rusia, iar pierderea lor ar avea consecințe dureroase pentru Putin acasă și în străinătate.

„Dacă rușii părăsesc Herson, Kremlinul se va confrunta cu un alt val de critici acerbe la adresa comandamentului militar și a autorităților în general din partea cercurilor ultrapatriotice", a argumentat Fesenko, adăugând că căderea orașului ar demoraliza și mai mult forțele armate și ar putea alimenta opoziția față de efortul de mobilizare.