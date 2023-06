Momente de coșmar în avion. Un pasager, salvat de la sinucidere: „Am rupt ştreangul la timp“

Un pasager care a încercat să își pună capăt zilelor în toaleta unui avion a fost salvat de la moarte de un însoțitor de zbor. Momentele de coșmar au avut loc pe ruta Dublin-Bournemouth. Tânărul a încercat să se spânzure cu șireturile de la pantofi.

Incidentul șocant s-a petrecut în urmă cu câteva luni, însă compania aeriană a decis abia acum să îl facă public. Mai mult decât atât, reprezentanţii companiei intenţionează să-l recompenseze pe erou.

Mirko Longo a fost cel care a condus operaţiunea de salvare, relatează Palermo Today. “Era ultimul zbor cu plecare din Dublin. La câteva minute după decolare, un pasager a început să devină din ce în ce mai agitat, prin urmare am rugat trei colegi să-l ţină sub supraveghere”, povesteşte tânărul.

Acesta a precizat că la câteva minute de plecarea din capitala Irlandei, un pasager a început să deranjeze ceilalți călători și să se agite. Bărbatul, un englez, a explicat că starea lui are legătură cu niște probleme persoanle despre care aflase atunci. „Mi-a spus că bunica lui tocmai murise și nu avusese timp să-și ia rămas bun. Am încercat să-l liniștesc, spunându-i că zborul va dura doar 45 de minute și că se va putea reuni cu familia", a adăugat însoțitorul de zbor.

"Era încă în viață"

Pentru a reuși să țină situația sub control, au fost delegați alți trei colegi să-l monitorizeze și a fost mutat pe alt loc, mai aproape de ieșire, ca să poată coborî primul odată aterizat în Bournemouth, Anglia.

La puţin timp s-a declanşat alarma de urgenţă. Se pare că tânărul se încuiase în baie. “Când am deschis uşa, l-am găsit cu şireturile în jurul gâtului şi legate de bara pentru persoanele cu dizabilităţi. Era încă în viaţă. Am rupt ştreangul la timp, dar el începea să-și piardă cunoștința. Din fericire, datorită muncii în echipă, am reușit să prevenim ceea ce ar fi putut deveni o tragedie”, a mai mărturisit însoțitorul de zbor.