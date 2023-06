Au plătit mii de euro pentru o vacanță de coșmar. Ce au găsit în camera de hotel: „Suntem încă șocate” VIDEO

Două turiste au plătit 2.700 de lire sterline (3.100 de euro) pentru o vacanță care s-a transformat într-un coșmar. Femeile spun că sunt încă șocare de ceea ce li s-a întâmplat la hotel.

Două surori din Marea Britanie și-au dorit să-și petreacă vacanța în Mexic, iar pentru acest lucru au plătit 2.700 de lire sterline, scrie Mirror.

Dee Devine (56 de ani) a plătit pentru a-și petrece vacanța alături de sora ei în Playa del Carmen. Doar că, ceea ce trebuia să fie o experiență de neuitat s-a transformat într-un coșmar din cauza șobolanilor.

Femeia s-a trezit în timpul nopții cu un șobolan în pat. Mai mult, șobolanul a lăsat și excremente pe așternutul din camera de hotel.

“Eu și sora mea suntem încă șocate. Ea a spus că în a doua noapte la hotel a simțit ceva târându-se pe ea. Dar nu ne așteptam să fie un șobolan”, a explicat femeia care a filmat totul.

Patronii hotelului nu au negat că ar putea fi într-adevăr vorba despre un șobolan.

“Suntem absolut dezgustate, șobolanul a fost în camera noastră în tot acest timp, nu am lăsat niciodată ușa deschisă din cauza țânțarilor. În dimineața după ce am îndepărtat urina și rahatul șobolanului, ochii mei au început să se umfle și am intrat în panică”, a spus femeia.

După acest eveniment, cele două femei și-au primit banii înapoi de la hotel.