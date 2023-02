LIVE TEXT | Război în Ucraina. Rușii au schimbat tactica

Un manual militar rusesc capturat sugerează că forțele ruse implementează noi tactici de asalt pentru a compensa limitările actuale ale puterii de luptă ca răspuns la eșecurile ofensive continue.

UPDATE 06.18 Oficialii ucraineni au declarat că forțele ruse s-au concentrat și au escaladat operațiunile de-a lungul liniei de front din regiunea Lugansk. Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty, a declarat pe 26 februarie că forțele ruse au concentrat forțele de infanterie, aeropurtate (VDV) și ale Republicii Populare Lugansk (LNR) în estul Ucrainei și au încercat să folosească vehicule blindate în luptă în ultimele câteva săptămâni. Statul Major ucrainean a raportat la 27 februarie că forțele ruse au desfășurat 200 de noi recruți din regiunea Rostov în regiunea Lugansk la o dată nespecificată. Șeful ucrainean al Luganskului, Serhiy Haidai, a declarat pe 27 februarie că forțele ruse au escaladat operațiunile în direcțiile Svatove, Kreminna și Bilohorivka în ultimele săptămâni și au concentrat echipamente și rezerve în regiunea ocupată Lugansk.

UPDATE 05.50 Forțele ruse au efectuat atacuri terestre limitate la nord-vest de Svatove pe 26 și 27 februarie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Masyutivka (52 km nord-vest de Svatove), Novoselivske (16 km nord-vest de Svatove) și Stelmakhivka (17 km nord-vest de Svatove). Svatove) pe 26 și 27 februarie.

UPDATE 05.32 Forțele ruse au continuat atacurile la sol în apropiere de Kreminna pe 26 și 27 februarie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Kreminna, la nord-vest de Kreminna, lângă Ploshchanka (17 km nord-vest) și Nevske (18 km nord-vest); la vest de Kreminna lângă Torske (14 km vest); la sud-vest de Kreminna lângă Dibrova (6 km sud-vest); la sud de Kreminna lângă Bilohorivka (12 km sud); și lângă zona pădurii Serebrianska (11 km sud) pe 26 și 27 februarie. Imaginile geolocalizate sugerează că forțele ruse au împins probabil forțele ucrainene spre vest de la R66, lângă Pishchane și Chervonopopivka (5-6 km nord-vest de Kreminna). O sursă rusă a susținut că forțele ucrainene au respins atacurile terestre rusești în direcțiile Bilohorivka, Zarichne, Yampolivka, Terny și Makiivka.

UPDATE 05.17 Forțele ruse au continuat atacurile la sol în jurul orașului Bakhmut pe 26 și 27 februarie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat atacuri fără succes asupra Bakhmutului; la nord de Bakhmut, lângă Vasyukivka (13 km nord), Zaliznianske (8 km nord), Dubovo-Vasylivka (6 km nord-vest), Orikhovo-Vasylivka (10 km nord-vest), Berkhivka (4 km nord), Yahidne (1 km nord-vest) și Bohdanivka (8 km nord-vest) ; la vest de Bakhmut lângă Ivanivske (5 km vest); și la sud-vest de Bakhmut lângă Stupochky (12 km sud-vest) și Pivnichne (20 km sud-vest) între 26 și 27 februarie. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty, a menționat că forțele ruse au efectuat 32 de atacuri la sol în jurul Bakhmutului și 14 în interiorul orașului pe 26 februarie. Surse ruse au susținut pe scară largă că forțele Grupului Wagner au obținut câștiguri la nord de Bakhmut atât pe 26, cât și pe 27 februarie. Mai mulți bloggeri ruși au susținut că Wagner a preluat controlul asupra Yahidne, a avansat la sud de lacul de acumulare Berkhivka și s-a deplasat spre vest pentru a amenința Bohdanivka. Bloggeri ruși au susținut că progresele rusești la nord și nord-vest de Bakhmut vor permite forțelor ruse să amenințe ruta Khromove-Bakhmut, mai mulți bloggeri ruși indicând că trupele ruse au luat cel puțin o parte din traseu sub controlul focului. Consilierul Republicii Populare Donețk (DNR), Igor Kimakovsky, a susținut că forțele Wagner se apropie de centrul orașului Bakhmut, iar un blogger rus a susținut că Wagner a făcut câștiguri la periferia de est a Bakhmutului și către Koperatyvna Vulystia, care este aproape de centrul orașului Bakhmut. Surse ruse au susținut în plus că Wagner a continuat atacurile împotriva lui Ivanivske atât pe 26, cât și pe 27 februarie. Fostul ofițer rus și proeminent blogger critic Igor Girkin a remarcat pe 27 februarie că actualele atacuri ale Rusiei asupra Bakhmutului sunt inutile și vor epuiza trupele ruse fără a ocupa un teren semnificativ strategic.

UPDATE 04.58 Forțele ruse au continuat atacurile la sol în zona orașului Avdiivka-Donețk pe 26 și 27 februarie. Statul Major ucrainean a raportat că trupele ruse au efectuat atacuri nereușite la nord de orașul Donețk, lângă Avdiivka, Sieverne și Kamianka, la periferia de nord-vest a orașului Donețk, lângă Vodyane. Nevelske și Krasnohorivka și la periferia de sud-vest a orașului Donețk, lângă Marinka. Surse ruse au susținut că forțele ruse își extind zona de control la nord-est de Avdiivka, lângă Novobakhmutivka, dar au remarcat că acest avans este delimitat de autostrada H20 Donețk City-Kostyantynivka, pe care forțele ruse nu au traversat-o încă. Un blogger rus a remarcat că batalionul „Somalia” al DNR se îndreaptă spre Avdiivka. Bloggeri ruși au discutat în plus despre eforturile celei de-a 5-a Brigăzi DNR din Marinka pe 26 și 27 februarie și a susținut că trupele ruse au împins cu succes trupele ucrainene din pozițiile din vestul Marinka.

UPDATE 04.38 Forțele ruse au continuat atacurile la sol în vestul regiunii Donețk pe 26 și 27 februarie. Statul Major ucrainean a declarat că trupele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes lângă Vuhledar (30 km sud-vest de orașul Donețk) pe 27 februarie. Imaginile geolocalizate postate pe 25 și 26 februarie arată că forțele ruse au făcut progrese minore la o dată nespecificată, direct la sud de Vuhledar. Bloggerii ruși au continuat să discute despre bătălii de poziție intense în zona Vuhledar, o sursă susținând că elemente de infanterie navală rusă luptă spre Vuhledar din Mykilske, chiar la sud-est de Vuhledar. Un blogger rus a difuzat în 26 februarie imagini ale comandantului Districtului Militar de Est (EMD) Rustam Muradov și ale reprezentantului Districtului Federal din Orientul Îndepărtat rus, Yuri Trutnev, decorând forțele de infanterie navală în direcția Vuhledar cu premii de serviciu, susținând observația ISW că această axă este zona de responsabilitate a EMD și a elementelor de infanterie navală. Fostul purtător de cuvânt al Miliției DNR (care ar fi fost recent demis din funcție) a vizitat zona Vuhledar pe 26 februarie și a remarcat că este important ca forțele ruse să se apere împotriva contraatacurilor ucrainene în această zonă, deoarece Ucraina dorește să taie rutele rusești de aprovizionare către Crimeea ocupată.

UPDATE 04.20 O sursă ucraineană a confirmat că Brigada 155 de infanterie navală a suferit în mod continuu pierderi catastrofale în atacurile asupra Vuhledar. Centrul de Rezistență Ucrainean a citat un interviu cu un prizonier de război, un infanterist al Brigăzii de Infanterie Navală 155, care a susținut că brigada a pierdut 6.800 de oameni în cursul anului (chiar dacă brigada are un număr total de 1.200 de militari). Infanteristul a declarat că brigada a suferit șapte sau opt reforme și a primit recruți de la voluntari, mobilizați, condamnați și marinari ai Flotei Pacificului care au fost îndepărtați de pe nave.

UPDATE 03.44 Personalul mobilizat continuă să-și transmită nemulțumirile față de conducerea militară rusă cu privire la subordonarea lor față de formațiunile Republicii Populare Donețk (DNR). Militarii mobilizați ai Companiilor 5, 6, 7 și 8 ale Batalionului 2 al Regimentului 1439 din regiunea Irkutsk au lansat cel de-al treilea videoclip cu apel către președintele rus Vladimir Putin pe 25 februarie, protestând împotriva subordonării lor față de Brigada 1 Slavă a DNR. Militarii au susținut că autoritățile ruse le-au spus că vor servi într-o unitate de apărare teritorială, dar că au fost repartizați în detașamente de asalt, în care sunt forțați să asalteze fortărețele forțelor ucrainene și să fortifice zonele de-a lungul frontului, sub amenințarea cu moartea pentru nepotriviți. -conformitate. Personalul a susținut, de asemenea, că grupurile de evacuare DNR ar evacua doar personalul DNR sau pe cei cu răni minore. ISW a raportat anterior că unii militari din Regimentul 1231 din Tatarstan care au făcut apel public pentru îndepărtarea de la comanda DNR au fost resubordonați sub comanda DNR probabil ca pedeapsă. Liniile evidente de fractură între personalul mobilizat rus și formațiunile DNR par să crească.

UPDATE 03.18 Oficialii ruși continuă eforturile de oficializare a formațiunilor de miliție ale Republicilor Populare Donețk și Lugansk (DNR și LNR). Secretarul Consiliului General al Rusiei Unite, Andrei Turchak, a anunțat că Grupul de lucru pentru „Operațiunea militară specială” a înaintat două proiecte de lege Dumei de Stat – primul ar recunoaște membrii miliției care au participat la operațiunile din Donbas din 2014 ca participanți oficiali la operațiunile militare; al doilea ar acorda participanților la război și familiilor lor asistență juridică gratuită în birourile juridice de stat. Finanțatorul Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, pare să încerce să folosească aceste măsuri de formalizare pentru a îmbunătăți beneficiile pentru personalul Wagner și pentru a crește recunoașterea Wagner de către guvernul rus.

UPDATE 03.07 Oficialii ucraineni au raportat că forțele ruse continuă să se concentreze pe înființarea de fortificații defensive pe malul de est (stânga) în Oblastul Herson și în Crimeea ocupată. Șeful Centrului de presă de coordonare comună al Ucrainei al Forțelor de Sud, Nataliya Humenyuk, a declarat la 26 februarie că forțele ruse au încercat și nu au reușit să mineze insulele din delta râului Nipro și că forțele ruse își dispersează forțele pentru a se deplasa mai departe de malul râului Nipro. Humenyuk a mai declarat că forțele ruse continuă să construiască fortificații defensive în Crimeea. Statul Major ucrainean a raportat pe 26 februarie că forțele ruse își intensifică eforturile pentru a construi apărarea în Crimeea și au transportat 150 de militari din Oblastul Chelyabinsk pentru a efectua lucrări de inginerie în Crimeea.

UPDATE 02.55 Forțele ruse au continuat să efectueze trageri de rutină la vest de Hulyaipole și în regiunile Herson, Mykolaiv și Dnipropetrovsk pe 26 și 27 februarie. Comandamentul Operațional Sud al Ucrainei a raportat pe 27 februarie că forțele ruse au efectuat 100 de atacuri de artilerie în ultima zi, inclusiv împotriva estuarului râului Nipro și a zonelor de coastă din regiunea Mykolaiv.

UPDATE 02.34 Forțele ruse continuă să-și cheltuiască stocurile deja limitate de muniție de precizie. Reprezentantul Direcției Principale de Informații (GUR) ucraineană, Andrii Chernyak, a declarat că forțele ruse folosesc rachete într-un ritm mai rapid decât le pot produce. Chernyak a declarat că forțele ruse pot produce nu mai mult de 30-40 de rachete de croazieră pe lună și mai au mai puțin de 100 de rachete de înaltă precizie Kh-101 și Kh-555. ISW a evaluat anterior că forțele ruse continuă să cheltuiască stocuri din ce în ce mai limitate de muniție de precizie.

UPDATE 02.11Oficialii ruși promovează o operațiune de informare care încadrează în mod fals războiul Rusiei în Ucraina drept existențial pentru existența continuă a Federației Ruse. Într-un interviu acordat postului de televiziune Rossiya-1 pe 26 februarie, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că nu știe dacă „un astfel de grup etnic precum poporul rus poate supraviețui în forma în care există astăzi” dacă Occidentul va reuși. distrugând Federația Rusă și stabilind controlul asupra fragmentelor sale.” Putin a acuzat Occidentul că are deja planuri „întocmite pe hârtie” pentru distrugerea Federației Ruse în forma ei actuală. Putin a mai remarcat că Rusia a trebuit să-și suspende participarea la tratatul START pentru a-și asigura stabilitatea și securitatea strategică în fața unui efort occidental concertat de a folosi START pentru a paraliza perspectivele strategice ale Rusiei.

UPDATE 01.47 Putin a început să pună condiții pentru perpetuarea acestei operațiuni de informare în discursul său la Adunarea Federală din 21 februarie, unde a învinuit Occidentul, în mod colectiv, pentru că a folosit războiul din Ucraina pentru a amenința existența Federației Ruse. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a invocat sentimente similare existențiale într-un eseu intitulat „Points of No Return”, publicat pe 27 februarie, în care acuza Occidentul că alimentează situația actuală din Ucraina de la căderea Uniunii Sovietice și a concluzionat că „puterea calmă a marii noastre țări și autoritatea partenerilor săi sunt cheia pentru păstrarea viitorului întregii noastre lumi”. Atât declarațiile lui Putin, cât și ale lui Medvedev sunt parte într-o operațiune de informare care încadrează războiul din Ucraina drept existențial pentru supraviețuirea continuă a Federației Ruse post-sovietice, ceea ce este probabil o încercare de a prezenta războiul ca având mize mai mari pentru Rusia. Putin speră probabil să stabilească condiții informaționale pentru a acuza Ucraina și Occidentul că amenință supraviețuirea Federației Ruse ca răspuns la eșecurile militare ruse și la sprijinul occidental pentru victoriile ucrainene. Niciun oficial occidental de seamă nu a cerut dizolvarea Federației Ruse, iar liderii occidentali au fost foarte atenți să-și articuleze obiectivele ca fiind acelea de a permite Ucrainei să-și elibereze cel mult tot teritoriul.

UPDATE 01.28.Oficialii ruși continuă să se angajeze în operațiuni de informare în încercarea de a descuraja furnizarea occidentală de ajutor militar Ucrainei. Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a declarat în timpul unui interviu TV cu Rossiya-1 pe 26 februarie că tipurile de arme pe care Occidentul decide să le furnizeze Ucrainei vor determina cât de departe vor avea nevoie trupele ruse să meargă pentru a „împinge ameninţarea” de la graniţele ruse. Putin a făcut o declarație similară în discursul său din 21 februarie către Adunarea Federală. Aceste declarații sunt probabil menite să descurajeze Occidentul să furnizeze Ucrainei sisteme de rază lungă, sugerând că furnizarea unor astfel de sisteme va prelungi războiul „forțând” Rusia să ia mai mult teritoriu ucrainean pentru a fi „în siguranță”. ISW a raportat anterior despre operațiunile de informare concertate ale Rusiei pentru a descuraja ajutorul militar occidental către Ucraina.

UPDATE 01.16 Oficialii militari ucraineni continuă să răspundă îngrijorărilor occidentale cu privire la capacitățile ucrainene de a elibera poporul și pământul ucrainean și sugerează că forțele ucrainene se pregătesc pentru o contraofensivă de primăvară în sudul Ucrainei. Șeful adjunct al Direcției principale de informații militare (GUR) ucraineană Vadim Skibitskyi a declarat pe 26 februarie că forțele ucrainene vor fi pregătite pentru o contraofensivă în primăvara anului 2023 și că un obiectiv strategic ucrainean este împărțirea frontului rusesc între Crimeea și Rusia continentală. Skibitskyi a remarcat că furnizarea de ajutor militar occidental este un factor decisiv în determinarea momentului unei contraofensive ucrainene. Oficialii occidentali și instituțiile de știri și-au exprimat recent un anumit grad de îndoială cu privire la capacitatea forțelor ucrainene de a conduce o contraofensivă și capacitatea Occidentului de a oferi ajutor militar pe termen lung Ucrainei, după cum a raportat anterior ISW.

UPDATE 00.53 Directorul Agenției Centrale de Informații a SUA (CIA), William Burns, a declarat pe 25 februarie că CIA este încrezător că, conducerea chineză ia în considerare furnizarea de echipamente letale Rusiei, dar nu a luat o decizie finală. Într-un interviu pentru CBS News, Burns a declarat că CIA nu a văzut dovezi ale transporturilor chineze de echipamente letale către Rusia. Burns a mai declarat că guvernul SUA a ales să facă publică evaluarea CIA pentru a descuraja China să trimită arme letale în Rusia.

UPDATE 00.27 Tactica detașamentului de asalt sugerează că armata rusă ar putea încerca să instituționalizeze practicile folosite pentru un efect tactic marginal de către Grupul Wagner în Bakhmut. Ofițerul ucrainean de rezervă a sugerat că această nouă formație este probabil influențată parțial de operațiunile Grupului Wagner din jurul orașului Bakhmut. ISW a raportat anterior despre faptul că Wagner s-a bazat în mare măsură pe atacurile frontale de dimensiunea unei echipe, care au scăzut dependența de loviturile de artilerie în masă, pe măsură ce stocurile de artilerie și echipamente rusești s-au diminuat. Ofensiva puternic de uzură a Grupului Wagner asupra Bakhmutului nu a reușit să câștige teren semnificativ din punct de vedere operațional, așa că instituționalizarea elementelor tacticii Grupului Wagner va normaliza probabil și mai mult atacurile frontale de uzură. Este posibil ca astfel de tactici să irosească puterea de luptă a Rusiei și să nu contracareze efectiv batalioanele și brigăzile ucrainene convenționale. Detașamentele de asalt pot fi capabile să obțină câștiguri tactice cu costuri datorită simplității lor, dar probabil că vor culmina rapid datorită dimensiunilor reduse și tacticii lor de uzură. Este puțin probabil ca forțele ruse să facă progrese semnificative din punct de vedere operațional cu această formațiune.

ȘTIRE INIȚIALĂ Un manual militar rusesc capturat sugerează că forțele ruse implementează noi tactici de asalt pentru a compensa limitările actuale ale puterii de luptă ca răspuns la eșecurile ofensive continue. Un ofițer de rezervă ucrainean a postat pe 26 februarie o fotografie a unui manual rusesc capturat, care detaliază tactica unui „detașament de asalt” nou creat, care este un element de dimensiunea unui batalion care a fost optimizat pentru atacurile frontale asupra zonelor fortificate. Formația detașamentului de asalt are șase tancuri de luptă principale T-72, 12 vehicule de luptă de infanterie și o colecție de lansatoare de rachete termobarice portabile, sisteme de rachete ghidate antitanc, artilerie remorcată și mortiere autopropulsate. Detașamentul de asalt pare să fie compus din trei companii de asalt și o secție de tancuri. Fiecare companie de asalt are un element de comandă, două „plutoane” de asalt (cu mult sub puterea normală a plutonului), o echipă UAV, un grup de vehicule blindate de luptă (AFV), un pluton de sprijin de foc și un pluton de sprijin pentru artilerie, o secție de rezervă și o secțiune de evacuare medicală. Fiecare companie are un tanc și patru vehicule de luptă de infanterie BMP/BMD-2, cu lansatoare antitanc, mitraliere grele și mortiere. Ofițerul de rezervă ucrainean a remarcat că „plutoanele” de asalt de 12 până la 15 persoane, împărțite în grupuri tactice de trei persoane, sunt elementele principale de manevră ale formației. Se pare că detașamentul de asalt efectuează atacuri în mai puțin de un minut de la momentul în care focul de artilerie începe asupra pozițiilor fortificate deschise, comandantul plutonului controlând focul mortierului. Manualul sugerează că forțele ruse folosesc tancuri T-72 pentru sprijin direct de foc din spate, mai degrabă decât ca părți integrante ale unei echipe de arme combinate. Dependența crescută de infanterie și retrogradarea tancurilor la sprijinul de foc din spate indică faptul că, conducerea militară rusă acordă prioritate protejării tancurilor de luptă principale față de protejarea infanteriei, ceea ce reflectă rapoartele recente privind pierderile masive de echipamente pe care unitățile de blindate rusești le-au suferit în primele luni ale razboiului.