LIVE TEXT | Război în Ucraina. Rusia a adus o nouă navă purtătoare de rachete Kalibr, în Marea Neagră

Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive pe cel puțin două sectoare ale frontului pe 14 august și au avansat în zona de frontieră dintre oblastele Donețk-Zaporijia.

UPDATE 06.35 Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în direcțiile Melitopol (oblastul Zaporijia de vest) și Berdyansk (oblastul de vest Donețk și zona de est a regiunii Zaporijia). Malyar a adăugat că forțele ucrainene au obținut unele succese nespecificate la sud și sud-est de Staromayorske (9 km sud-est de Velyka Novosilka) în direcția Urojaine (9 km sud de Velyka Novosilka). Malyar a menționat că forțele ucrainene continuă să avanseze în Urojaine, iar unele surse ruse au susținut că forțele ucrainene controlează partea de nord a așezării. Alexander Khodakovsky, comandantul batalionului „Vostok” care apără lângă Urojaine, s-a plâns că forțele ruse nu desfășoară rezerve suplimentare și batalioane de artilerie în zonă. Hodakovsky a susținut că batalionul „Vostok” luptă pentru Urojaine cu toate forțele disponibile, dar că forțele care operează în zonă sunt epuizate și suferă pierderi. ISW a evaluat anterior că forțele ruse nu au rezerve operaționale disponibile care să le permită să efectueze rotații sau să aducă întăriri suplimentare și că liniile defensive rusești pot fi fragile. Unii bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în apropiere de Robotyne (13 km sud de Orikhiv) în vestul regiunii Zaporijia și au avansat în sudul Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut). Malyar a adăugat că forțele ucrainene au avansat cu trei kilometri pătrați în direcția Bakhmut în ultima săptămână și au eliberat în total 40 de kilometri pătrați de când forțele ucrainene și-au început operațiunile ofensive în această direcție.

UPDATE 06.25 Autoritățile de ocupație din Crimeea încearcă să impună noi sancțiuni federale persoanelor care publică conținut care dezvăluie locațiile și operațiunile activelor militare rusești în Crimeea ocupată, probabil ca răspuns la campania de interdicție în curs a Ucrainei. Șeful ocupației din Crimeea, Serghei Aksyonov, a anunțat pe 14 august că oficialii ocupației din Crimeea vor propune amendamente la nivel federal pentru a crește răspunderea pentru răspândirea fotografiilor și videoclipurilor care arată locația și funcționarea sistemelor rusești de apărare aeriană, a altor sisteme și a activelor militare și strategice. .Amendamentele ar penaliza și persoanele care publică imagini cu consecințele atacurilor ucrainene. Inițiativa lui Aksyonov intenționează probabil să îmbunătățească securitatea operațională a Rusiei și să limiteze gradul de conștientizare a atacurilor ucrainene asupra zonelor din spatele liniilor de luptă rusești din spațiul informațional rusesc, iar oficialii de ocupație au discutat anterior despre restricții similare după atacul asupra podului din strâmtoarea Kerci din 17 iulie. Un blogger afiliat Kremlinului și un proeminent propagandist rus Vladimir Solovyov și-au exprimat îngrijorarea că autoritățile ruse ar putea folosi în mod greșit astfel de amendamente pentru a cenzura jurnaliștii ruși și bloggeri care raportează despre loviturile ucrainene. Un alt blogger afiliat la Kremlin a susținut că este puțin probabil ca oficialii ruși să împiedice cu succes publicarea filmărilor cu efectele bombardamentelor.

UPDATE 06.10 Forțele ruse au desfășurat o serie de lovituri cu rachete și drone care au vizat regiunea Odesa în noaptea de 13 spre 14 august. Statul Major ucrainean a raportat că apărarea antiaeriană ucraineană a distrus toate cele opt rachete de croazieră Kalibr lansate de Rusia și 15 drone Shahed-131/136. Statul Major ucrainean a raportat că prăbușirea resturilor de rachete și drone a provocat incendii în mai multe locații din orașul Odesa.

UPDATE 05.55 Ministerul rus al Apărării (MOD) probabil rămâne în imposibilitatea de a prelua pe deplin controlul asupra unor companii militare private ruse care sunt afiliate sau primesc sponsorizare de la oficiali și oameni de afaceri ruși. Postul de opoziție rus Dossier a raportat pe 14 august că asociatul de multă vreme al președintelui rus Vladimir Putin Arkady Rosenburg și banca afiliată statului rus VTB au furnizat peste 300 de milioane de ruble (3,04 milioane de dolari) Convoiului PMC de la sfârșitul anului 2022. Dossier a raportat că întreprinderile energetice rusești Promresurs și Coal Trading au dat, de asemenea, un total de 109,5 milioane de ruble (1,11 milioane de dolari) către Convoy PMC, chiar dacă marjele de profit ale niciunei întreprinderi nu au susținut donațiile. Se pare că șeful ocupației din Crimeea, Serghei Aksyonov, sprijină politic Convoiul PMC. Convoiul PMC a început recrutarea oficială pentru activitățile din Ucraina în noiembrie 2022, iar personalul Convoiului a semnat contracte fie direct cu Convoiul PMC, fie cu Divizia 150 de infanterie motorizată din Rusia (Armata a 8-a Combinată, Districtul Militar de Sud). Dossier a remarcat că, noua structură nu este subordonată Diviziei 150 de infanterie motorizată și are propria zonă de responsabilitate în Ucraina și structură de comandă. Convoiul PMC are sediul în Perevalne, Crimeea ocupată, și operează în prezent în direcția Herson, după ce a apărat inițial liniile logistice rusești de pe autostrada Melitopol-Djankoy. Convoiul PMC are 400 de militari ca personal( în vara anului 2023), care primesc salarii de 200-300 de mii de ruble (2.030-3.045 USD) pe lună. Sprijinul financiar și politic privat în curs de desfășurare pentru compania militară privată Convoi (PMC) și operațiunile sale continue în Ucraina, separate de structura de comandă a Ministerului de Dezvoltare, indică faptul că Ministerul rus al Apărării nu este în măsură să integreze pe deplin formațiunile neregulate în armata rusă convențională, în ciuda intenției sale anunțate de a face acest lucru.

UPDATE 05.44 Fondatorul Convoiului PMC, Konstantin Pikalov, are afilieri anterioare cu Grupul Wagner și se pare că este afiliat Direcției Generale a Statului Major al Rusiei (GRU). Pikalov este și cofondatorul „Convoiului” Societății Cazaci din Sankt Petersburg și a încercat să pătrundă în industria serviciilor militare începând cu 2014, dar nu a avut prea mult succes până când s-a alăturat Grupului Wagner din Republica Centrafricană. (CAR) în 2018. Se pare că Pikalov a servit pe post de consilier al finanțatorului grupului Wagner, Yevgeny Prigojin. Pikalov este afiliat agentului GRU Stanislav Poluzanov, pe care l-a recrutat ulterior ca adjunct al comandantului în Convoi. Nu există înregistrări în care Pikalov a interacționat cu structurile afiliate lui Prigojin după 2018, iar Convoiul PMC a continuat activitatea de securitate internațională în 2019. Pikalov avea puțină experiență militară înainte de implicarea sa în Grupul Wagner și este opusul a lui Prigojin.

UPDATE 05.29 Oficialii americani au anunțat un nou pachet de asistență de securitate de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina pe 14 august. Oficialii americani au anunțat că pachetul va include rachete HIMARS suplimentare; rachete de apărare aeriană Patriot; rachete antitanc TOW; și echipamente de deminare.

UPDATE 05.17 Forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive în apropiere de Kupyansk și au avansat pe 14 august. Imaginile geolocalizate publicate pe 13 august indică faptul că forțele ruse au avansat în apropiere de Orlianka (22 km est de Kupyansk) și Mykolaivka (24 km est de Kupyansk). Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe de Vest rus, Serghei Zybinsky, a susținut că elemente ale Armatei a 6-a combinate ruse (districtul militar de vest) au preluat controlul asupra mai multor poziții și posturi de observare ucrainene în apropiere de Vilshana (15 km nord-est de Kupyansk). Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au capturat poziții și au ocupat linia de la Synkivka (8 km nord-est de Kupyansk) până la Petropavlivka (7 km est de Kupyansk), unde lupte poziționale sunt în desfășurare. Unul dintre bloggerii a susținut că forțele ruse sunt în prezent la aproximativ 7 km de Kupyansk. Fostul ministru adjunct de interne al Republicii Populare Lugansk (LNR) Vitali Kiselev a susținut, în mod similar, că forțele ruse se află direct la periferia orașului Kupyansk, dar ISW nu a observat o confirmare vizuală a acestor afirmații. Kiselev a susținut că este puțin probabil ca forțele ruse să captureze Kupiansk în viitorul apropiat din cauza componenței forțelor ucrainene și a pregătirilor defensive din oraș. Surse ruse au susținut că forțele ruse au condus operațiuni ofensive în apropiere de Petropavlivka, Synkivka și Kyslivka (20 km sud-est de Kupyansk). Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ucrainene au efectuat atacuri fără succes în apropiere de Perșotravneve (21 km est de Kupyansk) și Mankivka (aproximativ 15 km est de Kupyansk). Un blogger rus a susținut că forțele ruse acumulează întăriri și introduc noi unități în luptă în direcția Kupyansk, iar ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar a raportat că forțele ruse cresc densitatea barierelor explozive de mine de-a lungul graniței internaționale dintre Harkiv și regiunile Belgorod, posibil pentru a întrerupe raidurile transfrontaliere pro-ucrainene.

UPDATE 05.03 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Kupiansk pe 14 august. Ministerul apărării rus și Zybinsky au susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes lângă Synkivka și pădurea SUA (probabil între Synkivka și Lyman Pershyi).

UPDATE 04.57 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive de-a lungul liniei Svatove-Kreminna, dar nu au avansat pe 14 august. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive nereușite la sud-est de Andriivka (15 km vest de Svatove) și șeful administrației militare ucrainene din regiunea Luhansk, Artem Lysohor a raportat că forțele ruse au încercat fără succes să avanseze spre Andriivka. Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar a raportat că forțele ruse încearcă fără succes să împingă forțele ucrainene din zona pădurii Serebryanske (la 10 km sud-vest de Kreminna). Un blogger rus a susținut că forțele ruse continuă să avanseze lângă Karmazynivka (13 km sud-vest de Svatove) și Novoselivske (14 km nord-vest de Svatove). Un alt blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat fără succes lângă Myasojarivka (la 15 km vest de Svatove) și că aceasta este o nouă direcție rusă de atac. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse nu au reușit să treacă prin apărarea ucraineană lângă Bilohorivka (12 km sud de Kreminna) și Spirne (25 km sud de Kreminna).

UPDATE 04.40 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive de-a lungul liniei Svatove-Kreminna, dar nu au avansat pe 14 august. Surse ruse, inclusiv Ministerul Apărării din Rusia, au susținut că forțele ucrainene au efectuat atacuri fără succes în apropiere de Novoselivske, Bilohorivka și Dibrova (7 km sud-vest de Kreminna). Bloggeri ruși au susținut că contraatacurile ucrainene în apropiere de Torske (15 km vest de Kreminna) și Terny (17 km vest de Kreminna) au încetinit activitatea rusă în zonă.

UPDATE 04.21 Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Bakhmut și au avansat marginal pe 14 august. Imaginile geolocalizate publicate pe 13 august arată că forțele ucrainene au făcut avansuri minore la sud de Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut) în timp ce atacau pozițiile rusești. Unii bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au avansat în sudul Klișchiivka, în timp ce alții au susținut că forțele ruse au respins atacurile. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au efectuat și un atac eșuat lângă Ivanivske (6 km vest de Bakhmut) pe 13 august.

UPDATE 04.06 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive lângă Bakhmut și au avansat pe 14 august. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au recucerit pozițiile pierdute în Klișchiivka în timp ce contraatacau, iar unii bloggeri au susținut că forțele ruse au recucerit întreaga așezare. Cu toate acestea, ISW nu a observat confirmarea vizuală a acestor afirmații. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ruse au efectuat încercări nereușite de a recuceri pozițiile pierdute lângă Klișchiivka, la vest de Andriivka (10 km sud-vest de Bakhmut) și lângă Kurdyumivka (13 km sud-vest de Bakhmut).

UPDATE 03.52 Forțele ruse și ucrainene au continuat să se angajeze în bătălii poziționale pe linia orașului Avdiivka-Donețk pe 14 august. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat acțiuni ofensive fără succes în apropiere de Avdiivka, Marinka (la periferia de sud-vest a orașului Donețk) și Krasnohorivka ( direct la vest de orașul Donețk. Un blogger rus a caracterizat luptele din direcțiile Avdiivka și Marinka ca fiind poziționale, deoarece atât forțele ruse, cât și cele ucrainene se concentrează asupra altor zone ale frontului.

UPDATE 03.39 Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în zona de frontieră a regiunii Donețk-Zaporijia pe 14 august și, se pare, au avansat. Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar a raportat că forțele ucrainene au obținut unele succese nespecificate la sud și sud-est de Staromayorske (9 km sud de Velyka Novosilka) și în direcția Urojaine (9 km sud de Velyka Novosilka). Malyar a mai raportat că forțele ucrainene continuă operațiunile ofensive în direcția Berdyansk (zona de frontieră Donețk-Zaporijia Oblast). Batalionul „Vostok”, care apără lângă Urojaine, a susținut că desfășoară personal în spatele și al doilea sau al treilea nivel de apărare, sugerând că forțele ucrainene ar fi putut avansa lângă Urojaine. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au respins încercările ucrainene de a avansa în Urojaine. Mai mulți bloggeri au continuat să susțină că forțele ucrainene controlează partea de nord a Urojainei, în timp ce forțele ruse continuă să ocupe partea de sud a așezării și că restul zonei din și în apropierea așezării rămâne contestată.

UPDATE 03.26 Forțele ruse au efectuat atacuri la sol limitate în zona de graniță a regiunii Donețk-Zaporijia pe 14 august, dar nu au făcut niciun avans confirmat sau susținut. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au încercat fără succes să recâștige pozițiile pierdute la vest de Staromayorske. Mai mulți bloggeri ruși au susținut că forțele ruse s-au retras din Urojaine și că elemente ale Brigăzii 40 Infanterie Navală (Flota Pacificului) au acoperit retragerea lor. ISW nu a observat o confirmare vizuală că forțele ruse s-au retras complet din Urojaine, iar forțele ruse probabil mențin unele poziții în sudul așezării. Un blogger rus a susținut că elemente ale Batalionului de Voluntari „Sokol” al Regimentului 108 Asalt Aerian (VDV) și o companie de recunoaștere a Regimentului 247 VDV (ambele din Divizia 7 Gărzi de Munte VDV) operează în apropiere de Staromayorske și Urojaine.

UPDATE 03.11 Forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive în vestul regiunii Zaporijia pe 14 august, dar nu au făcut avansuri confirmate sau susținute. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Melitopol (oblastul Zaporijia de vest). Ministerul rus al Apărării și alte surse ruse au susținut că forțele ruse au respins micile atacuri ucrainene în apropiere de Robotyne (13 km sud de Orikhiv). Un blogger rus a susținut că elemente ale Regimentului 56 VDV (Divizia 7 Gardă VDV de munte) au respins atacurile ucrainene în direcția Orikhiv.

UPDATE 02.58 Forțele ruse au efectuat atacuri la sol limitate în vestul regiunii Zaporijia pe 14 august și au făcut recent avansuri pretinse. Boggeri ruși au susținut pe 13 august că elementele Diviziei 42 de infanterie motorizată (Armata 58 Armată Combinată, Districtul Militar de Sud) și elemente ale Regimentului 108 VDV (Divizia 7 Gărzi Munte VDV) au avansat în direcția Orikhiv. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au încercat fără succes să recâștige pozițiile pierdute la est de Robotyne.

UPDATE 02.40 Surse ruse continuă să susțină că forțele ucrainene dețin poziții limitate pe malul stâng (estic) al râului Nipro, în regiunea Herson. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene continuă să treacă pe malul de est al râului Nipro cu bărci mici lângă Podul Antonivsky și Kozachi Laheri. Surse ruse au distribuit filmările cu un bombardier rus Su-24 zburând deasupra regiunii Herson și au speculat că lovea poziții ucrainene în apropierea Podului Antonivsky sau Kozachi Laheri.

UPDATE 02.27 Garda Națională Rusă (Rosgvardia) continuă să formeze noi regimente și să numească ultranaționaliști ruși de seamă pentru a comanda unitățile sale, posibil într-un efort de a stimula recrutarea. Surse ruse au susținut că Rosgvardia își reorganizează batalionul „Oplot” într-un regiment și că batalionul primește echipament militar greu. Rosgvardia l-a numit, de asemenea, adjunct al Dumei de Stat a Rusiei (și un proeminent ultranaționalist rus) Zakhar Prilepin ca adjunct al comandantului pentru activitatea politică militară a regimentului „Oplot” și i-a acordat lui Prilepin gradul de locotenent colonel. Prilepin a condus un batalion în Donbas înainte de invazia pe scară largă de către Rusia a Ucrainei și a fost o celebritate în regiunea Donețk ocupată.

UPDATE 02.10 Președintele rus Vladimir Putin și ministrul Apărării Serghei Șoigu au deschis pe 14 august forumul internațional militar-tehnic „Armata 2023” (care se desfășoară între 14 și 20 august) lângă Moscova. Ministerul rus al Apărării (MOD) a anunțat că anticipează semnarea de contracte în valoare de peste 433 de miliarde de ruble (aproximativ 4,4 miliarde de dolari) la forum. Putin a susținut că 82 de companii industriale militare străine și-au expus echipamentul militar la forum, în timp ce doar 32 de companii au participat în 2022. Putin a susținut că Rusia se așteaptă să semneze acorduri pentru exportul de echipamente militare în timpul forumului.

UPDATE 01.53 Subiecții federali ruși (regiunile) continuă să formeze și să desfășoare noi formații de voluntari pentru a consolida efortul de război rusesc în Ucraina. Se pare că regiunea Khabarovsk a format un batalion de voluntari „Maksim Passar” – al treilea batalion de voluntari al regiunii. Oficialii din Khabarovsk au prelungit și perioada de recrutare pentru batalionul de voluntari „Yerofey Khabarov”.

UPDATE 01.33 Comandamentul militar rus a subordonat un batalion de voluntari „Kolyma” din regiunea Magadan, Brigăzii 1 Separate de infanterie motorizată a Gărzilor Separate din Republica Populară Donețk (Corpul 1 de armată) și apoi a dizolvat batalionul pentru a consolida unitățile militare obișnuite existente. Elementele batalionului de voluntari „Kolyma” au publicat pe 13 august un apel adresat lui Putin și guvernatorilor regiunii Primorsky și Regiunii Magadan, în care afirmă că batalionul a suferit pierderi semnificative pe câmpul de luptă. Voluntarii au susținut că regiunea Magadan a promis că voluntarii vor servi împreună ca parte a batalionului „Kolyma” sub un comandant experimentat și familiar. Voluntarii au susținut, de asemenea, că regiunea Magadan le-a promis trei până la patru luni de pregătire înainte de a fi trimise în Ucraina. Voluntarii s-au plâns că erau subordonați unui alt comandant care a demontat unitatea pentru a crea întăriri pentru celelalte unități ale sale, atunci când batalionul de voluntari „Kolyma” s-a desfășurat pe linia frontului.

UPDATE 01.19 Condamnații ruși care luptă în Ucraina continuă să sufere pierderi semnificative pe câmpul de luptă. Un proeminent blogger rus a susținut că deținuții care luptă ca parte a detașamentelor „Storm Z” suferă pierderi „grave”, deoarece sunt imediat implicați în prima linie de apărare. Un condamnat rus care a păzit pozițiile rusești pe malul de est (stânga) al Oblastului Herson a declarat pentru The New York Times că doar 40 de condamnați din 120 din unitatea sa au supraviețuit în luptă. Condamnatul a remarcat că unitatea de condamnați formată în grabă a îndurat câteva săptămâni de bombardamente, atacuri ale lunetiștilor și ambuscade pe un teren foarte plat, făcându-i o țintă foarte vulnerabilă.

UPDATE 01.05 Autoritățile ruse îi îndepărtează pe oficialii locali din teritoriile ocupate ale Ucrainei, probabil pentru a umple locurile libere cu candidații preferați la viitoarele alegeri regionale. Statul Major ucrainean a raportat că autoritățile ruse din Svatove, regiunea Lugansk, cer ca reprezentanții administrației locale și ai consiliilor orașului – probabil organele de ocupație – să demisioneze din funcții și că autoritățile ruse intenționează să creeze noi administrații locale care vor fi conduse de oficiali „aleși” la viitoarele alegeri regionale.

UPDATE 00.47 Oficialii ruși și oficialii de ocupație continuă să stabilească sisteme de patronaj pentru a integra teritoriile ocupate în Rusia. Ministerul Combustibilului și Complexului Energetic, Locuințelor și Serviciilor Comunale din Krasnodar Krai, Rusia a trimis echipamente și materiale de construcție în zonele din regiunea Herson pentru proiecte de infrastructură socială și rezidențială.

UPDATE 00.28 Un canal Telegram afiliat lui Wagner a susținut pe 14 august că finanțatorul Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, s-a întâlnit cu președintele belarus Alexander Lukașenko la o dată nespecificată în ultima săptămână, dar ISW nu poate confirma această afirmație. Canalul a remarcat că subiectul întâlnirii este neclar. Dacă este adevărat, o întâlnire Prigojin-Lukașenko ar indica probabil că Prigojin se află încă în Belarus.

UPDATE 00.15 Centrul de rezistență ucrainean a raportat că forțele belaruse își măresc capacitățile de război electronic (EW) la granița internațională ucraineană-belarusă. Centrul de Rezistență a raportat, citând partizani din Belarus, că experții ruși au sosit în Belarus pentru a antrena forțele din Belarus pentru a respinge atacurile cu drone.

ȘTIRE INIȚIALĂ Federația Rusă a adus fregata Amiral Makarov în apele Mării Negre. Nava poate lua la bord până la opt rachete Kalibr, a anunțat de purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional „Sud”, colonelul Vladyslav Nazarov, pe canalul său Telegram . „Fregata Amiral Makarov a fost dislocată în Marea Neagră”, a scris el la 22:19. Comandamentul operațional a raportat că în Marea Neagră, grupul de nave al ocupanților ruși era format din 14 unități, în Marea Azov - 1. Nu au fost înregistrate transportoare de rachete în serviciu de luptă. Fregata, care a atacat noaptea Odesa cu toate rachetele sale, s-a întors la baza ei.