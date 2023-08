Ucraina face progrese cu sistemele de apărare antiaeriene Patriot şi IRIS-T, e de părere Zelenski

Ucraina înregistrează „rezultate semnificative” datorită sistemelor de apărare antiaeriană americane Patriot şi germane IRIS-T, în pofida zecilor de atacuri ale Rusiei din ultima săptămână, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski în discursul său video nocturn.

Preşedintele ucrainean a spus că a primit un raport privind utilizarea sistemelor avansate de apărare antiaeriană trimise de parteneri, menţionând aici sistemul Patriot construit de Raytheon şi sistemele IRIS-T din Germania.

„Acestea sunt sisteme puternice, foarte eficiente”, a spus el. „Ele au dat deja rezultate semnificative şi nu numai pentru Ucraina”, a remarcat el, arată Agerpres.

De fiecare dată când rachetele ruseşti sunt distruse, aceasta "linişteşte lumea că un stat terorist este incapabil să ne încalce securitatea colectivă", a afirmat preşedintele ucrainean.

În mesajul său către naţiune duminică seara, Zelenski a spus că Ucraina a doborât „o parte semnificativă” a dispozitivelor de atac ale Rusiei în ultima săptămână, inclusiv 65 de rachete de diferite tipuri şi 178 de drone de asalt, între care 87 de drone kamikaze Shahed.

Noi pachete de asistență de securitate

El a spus că Ucraina ar putea să câştige bătălia aeriană, iar scutul ei antiaerian va garanta ulterior securitatea întregii Europe, potrivit Unian.

Săptămâna viitoare, a anunţat el, autorităţile ucrainene vor lucra cu parteneri internaţionali pentru obţinerea de noi pachete de asistenţă de securitate pentru forţele armate ucrainene.

„Va exista o nouă comunicare cu partenerii pentru pachetele de apărare pentru Ucraina. Vom adăuga şi mai mult conţinut evenimentelor internaţionale din august-septembrie care sunt deja planificate. Şi platforma Crimeei şi summitul Primelor doamne şi al domnilor (Summit of First Ladies and Gentlemen) , participarea noastră la Adunarea Generală a ONU şi Formula Păcii. Şi, desigur, vom continua curăţarea internă a statului nostru de cei care, din păcate, slăbesc Ucraina cu abuzurile lor”, a subliniat Zelenski, citat de agenţia de presă Unian.

El a mulţumit tuturor celor care apropie victoria Ucrainei, făcând totodată apel la toţi cei din stat să nu uite că victoria asupra inamicului nu poate fi obţinută decât prin eforturi comune.