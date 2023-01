LIVE TEXT | Război în Ucraina. Demiteri la nivel înalt în rândurile personalului rus din apărare. Ucraina ar trebui să pregătească o ofensivă în sud

Un reprezentant al administrației americane, care a dorit să rămână anonim, și-a exprimat părerea că ar fi benefic ca Kievul să trimită personal militar pentru reechipare. În opinia sa, prioritatea pe care Kievul o acordă luptei de la Bakhmut interferează cu „sarcina principală a Ucrainei de pregătire pentru o ofensivă strategică împotriva rușilor din sud”.

UPDATE 06.55 Președintele rus Vladimir Putin l-a concediat pe secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Alexei Pavlov, pe 20 ianuarie, probabil ca răspuns la comentariile antisemite ale lui Pavlov din toamna anului 2022. Pavlov a servit ca subordonat al secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrushev, din 2009. Concedierea a fost legată de primirea unui nou post nespecificat, dar nu a furnizat termenul pentru următoarea sa numire. Demiterea lui Pavlov, totuși, se referă probabil la comentariile sale foarte mediatizate cu privire la necesitatea „desatanizării” Ucrainei, într-o emisiune deținut de guvernul de la Moscova, Argumenty I Fakty, în octombrie 2022. Pavlov a declarat că este nevoie de „desatanizare” deoarece există multe culte religioase în Ucraina după Revoluția demnității din 2014, precum evreii hassidici. Declarația antisemită a lui Pavlov a stârnit criticile din partea rabinului rus hassidic Berel Luzar și l-a forțat pe Patrushev să-și ceară scuze, promițând că va lua măsurile adecvate pentru a-l disciplina pe autorul spuselor. Nu este clar de ce Patrushev sau Putin ar fi așteptat atât de mult pentru a lua măsuri.

UPDATE 06.31 Bloggeri proeminenți ruși au susținut că președintele rus Vladimir Putin l-a înlocuit pe comandantul forțelor aeriene ruse, generalul colonel Mihail Teplinsky, cu prim-adjunctul șefului Academiei Statului Major din Rusia, generalul locotenent Oleg Makarevici, pe 20 ianuarie. O sursă de știri rusă proeminentă a susținut inițial pe 13 ianuarie că Teplinsky se afla doar într-un concediu temporar și a negat informațiile despre demiterea lui Teplinsky. Unii bloggeri s-au plâns că Makarevich este cel mai puțin potrivit candidat pentru a comanda Forțele Aeropurtate Ruse și au cerut lui Putin să-l numească pe colonelul Vadim Pankov, actualul comandant al Brigăzii 45 Independente de Gardă Spetsnaz. Ministerul rus al Apărării (MOD) nu a confirmat încă demiterea lui Teplinsky și nici numirea lui Makarevici. Teplinsky l-a înlocuit pe fostul comandant al forțelor aeriene ruse, general-colonel Andrey Serdyukov, la mijlocul lunii iunie 2022, după cum a raportat anterior ISW.Teplinsky a vizitat zonele din spate din malul de est (stânga) Oblast Herson la sfârșitul lunii decembrie.

UPDATE 05.57 Forțele ruse și ucrainene au continuat operațiunile ofensive lângă Svatove pe 20 ianuarie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins un asalt rusesc în apropiere de Novoselivkse (15 km nord-vest de Svatove). Un milblogger rus a susținut că forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în apropierea vecinei Kuzemivka (15 km nord-vest de Svatove) și că forțele ruse se află într-o poziție periculoasă, deoarece nu au alte așezări la care să se întoarcă în zona imediată. Fostul ministru al Republicii Populare Lugansk (LNR) Vitali Kiselev a publicat imagini pe 20 ianuarie cu forțele ruse folosind sisteme de artilerie termobarică împotriva unei poziții ucrainene de lângă Novoselivske. Utilizarea unui bun militar la nivel de district indică faptul că forțele ruse ar putea acorda prioritate liniei de front la nord de Svatove.

UPDATE 05.36 Forțele ruse și ucrainene au continuat, de asemenea, operațiunile ofensive în apropiere de Kreminna pe 20 ianuarie. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au încercat să avanseze de lângă Zhytlivka (2 km nord de Kreminna) către Terny, regiunea Donețk (17 km vest de Kreminna). Un alt blogger rus a susținut că forțele ucrainene au continuat încercările de a ajunge la Kreminna dinspre sud și că luptele se intensifică în jurul așezării. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins, de asemenea, un asalt rusesc lângă Bilohorivka (12 km sud de Kreminna). Ministerul rus al Apărării (MOD) a declarat că elemente nespecificate din Districtul Militar Central (CMD) operează în zona Kreminna.

UPDATE 05.15 SUA au sfătuit Ucraina să retragă trupele din Bakhmut și să se pregătească pentru o ofensivă în sud. Un reprezentant al administrației americane, care a dorit să rămână anonim, și-a exprimat părerea că ar fi benefic ca Kievul să trimită personal militar pentru reechipare. În opinia sa, prioritatea pe care Kievul o acordă luptei de la Bakhmut interferează cu „sarcina principală a Ucrainei de pregătire pentru o ofensivă strategică împotriva rușilor din sud”. Potrivit unui oficial al administrației americane care a dorit să rămână anonim, „cu cât luptele continuă mai mult, cu atât situația se va dezvolta în favoarea Rusiei, care are resurse mari de artilerie și un avantaj numeric”. El crede că ar fi benefic pentru Kiev să retragă personalul militar din regiune și să-i trimită la reechipare și antrenament sub conducerea Statelor Unite pentru a forma „unități bine înarmate, capabile să lanseze o ofensivă în sud." Oficialul a remarcat că Ucraina „primește deja arme pentru ofensivă”.

UPDATE 04.47 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în jurul orașului Bakhmut pe 20 ianuarie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești lângă Bakhmut, la 32 km nord de Bakhmut, lângă Verkhnokamiankse, Krasnopolivka, Soledar și Krasna Hora; și la 16 km sud-vest de Bakhmut lângă Ivanivske și Dyliivka. Imaginile geolocalizate publicate pe 19 ianuarie indică faptul că forțele ruse au capturat probabil partea de est a Sil (la 15 km nord de Bakhmut). Un blogger rus a susținut că luptătorii Grupului Wagner au condus un asalt în apropiere de Blahodatne (12 km nord de Bakhmut) și au continuat încercările de a avansa în periferia estică a Bakhmutului. Revista germană Der Spiegel a raportat că Serviciul German de Informații are date care indică faptul că forțele ucrainene pierd un număr de trei cifre de soldați în fiecare zi în zona Bakhmut. Luptele din zona Bakhmut continuă să fie extrem de provocatoare și pentru forțele ruse. Ministerul rus al Apărării (MOD) și Apărarea Teritorială a Republicii Populare Donețk (DNR) au susținut că forțele ruse au capturat Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut) pe 20 ianuarie, în urma pretenției finanțatorului Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, că luptătorii Grupului Wagner au capturat așezarea în 19 ianuarie. Ministerul Rusiei s-a referit din nou la luptătorii Grupului Wagner drept „voluntari ai detașamentelor de asalt”.

UPDATE 04.18 Surse ruse continuă să afirme în mod fals că forțele ruse sunt aproape de încercuirea orașului Bakhmut. Șeful DNR, Denis Pushilin, a declarat pe 20 ianuarie că luptătorii Grupului Wagner sunt aproape de a începe încercuirea operațională a Bakhmutului în urma avansurilor tactice rusești în Soledar și se presupune că în Klișchiiivka. Forțele ruse încă nu au tăiat nicio linie de comunicații terestre majore ucrainene (GLOC) în Bakhmut de la Siversk, Slovyansk și Kostyantynivka. Forțele ruse ar trebui să taie majoritatea acestor GLOC-uri și să avanseze mai departe în jurul Bakhmutului pentru a începe chiar o încercuire operațională a orașului. Este puțin probabil ca forțele ruse să realizeze o încercuire operațională în termen scurt, deoarece ofensivele recente de capturare a așezărilor mici de mică importanță tactică au scăzut probabil și mai mult capacitatea de luptă și echipamentul rusesc din zonă.

UPDATE 04.02 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în zona orașului Donețk-Avdiivka pe 20 ianuarie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești pe o rază de 32 km sud-vest de Avdiivka, lângă Vodyane, Marinka și Pobieda. Un blogger rus a susținut că forțele ruse și ucrainene continuă bătăliile de poziție în Marinka (27 km sud-vest de Avdiivka). Un alt blogger rus a susținut că forțele ruse au condus un asalt lângă Paraskoviivka (36 km sud-vest de Avdiivka).

UPDATE 03.36 Forțele ruse au efectuat un asalt terestru limitat în vestul Oblastului Donețk pe 20 ianuarie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins un asalt rusesc lângă Novosilka (65 km sud-vest de orașul Donețk) în vestul Oblast Donețk. Statul Major ucrainean a raportat, de asemenea, că forțele ruse au continuat focul indirect de rutină de-a lungul liniei de contact în Donețk și estul regiunii Zaporijia.

UPDATE 03.14 Forțele ruse din regiunea Zaporijia ocupată se pregătesc în continuare pentru o operațiune defensivă pe termen lung, în ciuda afirmațiilor recente de câștiguri teritoriale. Surse ruse au susținut că forțele ruse au obținut câștiguri teritoriale în regiunea Zaporijia pe 20 ianuarie. Ministerul rus al Apărării (MOD) și câțiva bloggeri ruși au susținut că elemente nespecificate ale Districtului Militar de Est al Rusiei (EMD) au capturat Lobokove, la 25 km sud-vest de Orikhiv. Bloggeri ruși au susținut că elemente nespecificate ale Armatei a 5-a de arme combinate a EMD și ai Armatei a 58-a de arme combinate din Districtul Militar de Sud (SMD) au capturat și Maly Shcherbaky, Shcherbaky și Novoandriivka la sud-vest de Orikhiv și Novodanylivka, Mala Tokmachka, și Bilohirya la sud-est de Orikhiv pentru a permite atacuri directe la sol împotriva așezării din mai multe părți. Presa naționalistă rusă proeminentă Tsargrad a raportat că afirmațiile nu sunt verificate. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile terestre rusești în apropiere de Stepove (20 km sud-vest de Orikhiv) și Mala Tokmachka (7 km sud-est de Orikhiv), contrar pretențiilor rusești. Un blogger a postat din nou filmări de luptă din 19 ianuarie de la Statul Major ucrainean care arată un grup de forțe rusești de mărimea unui pluton (30 de persoane) din Armata a 58-a Combinată care efectuează un atac la sol în regiunea Zaporijia. Bloggerul a criticat comanda militară rusă pentru că a permis forțelor ruse să încerce un atac la sol fără arme grele sau sprijin pentru vehicule blindate, sugerând că forțele ruse nu au în prezent sau nu doresc să dedice echipamentul necesar pentru a susține o ofensivă prelungită în regiunea Zaporizhia.

UPDATE 02.53 Bloggeri ruși au difuzat imagini pe 20 ianuarie cu un sistem rusesc de apărare antiaeriană S-400 distrus în Ilyne, regiunea Zaporijia din toamna anului 2022, prima pierdere de luptă confirmată a unui sistem S-400 rusesc în Ucraina. ISW a observat anterior sistemele rusești de apărare aeriană S-400 în nordul Crimeei, dar nu și în regiunea Zaporijia sau în alte teritorii ucrainene ocupate. Un blogger a susținut în mod fals că Ilyne nu se afla în raza de acțiune a rachetelor HIMARS sau HARM din Ucraina. Ilyne se află la 55 km de linia frontului actuală, iar HIMARS-ul ucrainean are o autonomie de până la 80 km (50 mile).

UPDATE 02.26 Forțele ruse au continuat focul de rutină împotriva zonelor din malul de vest (dreapta) Regiunea Herson și Oblastul Mykolaiv pe 20 ianuarie. Oficialii ucraineni au declarat că forțele ruse nu au bombardat zone din regiunea Dnipropetrovsk pentru a cincea oară în șase luni.

UPDATE 02.12 Kremlinul încearcă să extindă autoritatea Rosgvardia (Gărzii Naționale Ruse), probabil într-un efort de a-și consolida controlul asupra segmentelor întreprinderilor rusești și companiilor militare private (PMC) în mijlocul pregătirilor pentru război prelungit. Parlamentarii Rusiei Unite și ai partidului Poporul Nou au introdus pe 20 ianuarie un proiect de lege care ar permite Rosgvardiei să trimită elementele sale agențiilor și companiilor guvernamentale. Alte structuri de securitate ruse au deja astfel de permisiuni, iar Rosgvardia va avea sarcina de a proteja instalațiile importante ale statului și mărfurile speciale, de a supraveghea controlul statului asupra circulației armelor și a PMC-urilor și de a participa la o luptă „împotriva terorismului, extremismului și multor altele”. Kremlinul poate folosi Rosgvardia pentru a stabili controlul asupra oficialilor guvernamentali de nivel inferior - cum ar fi ofițerii de recrutare militară - sau pentru a monitoriza fluxul de lucru al companiilor. Kremlinul ar putea, de asemenea, să stabilească dispoziții viitoare pentru a reglementa PMC, cum ar fi Grupul Wagner.

UPDATE 01.50 Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, continuă să încadreze implicarea luptătorilor ceceni în războiul din Ucraina pe motive religioase distincte, construindu-și astfel reputația sa și reputația bazei sale de putere. Kadyrov a răspuns la lista recentă de linii directoare pentru standardele de îngrijire în armata rusă și a remarcat că majoritatea luptătorilor ceceni poartă barbă în conformitate cu Sunnah și, în plus, a susținut că luptătorii săi ceceni au fost responsabili pentru câștiguri majore în Mariupol, Severodonețk și Lysychansk. Kadyrov a pus sub semnul întrebării justificările Ministerului rus al Apărării (MOD) pentru aceste linii directoare și a spus că acestea vor demoraliza luptătorii care „duc un război sfânt”. că „operațiunea militară specială” din Ucraina are ca scop eradicarea „satanismului” ucrainean. Kadyrov a justificat în mod repetat implicarea luptătorilor ceceni în război pe motive distinct religioase. Kadyrov a postat, de asemenea, în mod remarcabil, pe 20 ianuarie, imagini cu un grup de teologi ceceni care își finalizează pregătirea la Universitatea Forțelor Speciale Ruse din Grozny, Cecenia, și a remarcat că peste 300 de qadi (magistrați și judecători care pun în aplicare legea sharia) și imami intenționează să se supună unor activități similare. instruire și desfășurare în Ucraina. Faptul că qadiții ceceni se presupune că vor fi încorporați în unitățile cecene care se desfășoară în Ucraina este demn de remarcat – qadii joacă de obicei un rol judiciar în chestiuni penale și civile, iar prezența lor în Ucraina poate sugera că Kadyrov intenționează ca forțele cecene să îndeplinească o funcție de guvernare de bază în zonele ocupate. ISW a raportat anterior despre eforturile lui Kadyrov de a se poziționa pe sine și baza sa de putere cecenă ca o structură paralelă și complementară cu forțele armate convenționale ruse. Kadyrov poate spera să folosească qadi și imami în Ucraina pentru a stabili condiții sociale pentru relocarea pe termen lung a populațiilor musulmane din Caucaz în zonele ocupate ale Ucrainei, deși nu există dovezi independente ale unor astfel de planuri. ISW a raportat anterior despre eforturile lui Kadyrov de a importa elemente cecene în Ucraina pentru a ocupa roluri administrative și de aplicare a legii în teritoriile ocupate în scopuri similare.

UPDATE 01.22 Grupul Wagner pare să se lupte să se prezinte ca o structură militară paralelă eficientă, dovedindu-se astfel din ce în ce mai mult a fi o entitate paramilitară parazită. Postul rus de opoziție TV Dozdh a raportat pe 20 ianuarie că o femeie al cărei soț ar fi murit luptând cu Wagner în Ucraina a primit sicriul sigilat al soțului ei, certificatul de deces și o medalie de onoare și a îngropat ceea ce credea că este soțul ei înainte de a afla că acesta trăiește și este în custodia ucraineană. TV Dozdh a susținut că a strâns multe astfel de povești și că reprezentanții Wagner au intimidat în esență membrii familiei să nu verifice sicriele pentru a confirma decesul rudelor lor. Deputatul Dumei de la Moscova, Evgeny Stupin, a remarcat în mod similar apelurile pe care le-a primit de la alegători care susțin că, odată ce rudele lor au semnat contracte cu Wagner și au fost trimise în Ucraina, ei au încetat să-și mai audă de rudele. Aceste rapoarte sugerează că lui Wagner îi lipsesc organele administrative de bază care să țină evidența militarilor individuali și să comunice în mod corespunzător cu autoritățile. Finanțatorul Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, a făcut, în mod ironic, eforturi mari pentru a critica instituția Ministerului rus al Apărării (MOD), pe care a acuzat-o că este ineptă tocmai în aceste moduri.

UPDATE 01.05 În plus, Grupul Wagner se poate baza pe Ministerul Apărării Rusiei pentru utilizarea activelor militare în prima linie. Un proeminent blogger rus afiliat grupului Wagner a postat pe 20 ianuarie o infografică care arată gama de active militare pe care Wagner le folosește în jurul lui Bakhmut, inclusiv un sistem de artilerie termobarică TOS-1A (de obicei un bun la nivel de district militar), diverse autopropulsate, tunuri și sisteme de mortiere, mai multe vehicule blindate și o aeronavă Su-25. Utilizarea acestor active, în special a mijloacelor de aviație, cum ar fi Su-25, sugerează că Wagner lucrează cu Ministerul Apărării din Rusia pentru a accesa și opera aceste sisteme. Deși militarii Wagner pot opera în mod fezabil aceste sisteme în mod independent, probabil că ei continuă să se bazeze pe Ministerul Apărării pentru suport logistic și funcții de întreținere.

UPDATE 00.47 Serviciile de informații americane au confirmat pe 20 ianuarie rivalitatea dintre Ministerul Rus al Apărării (MOD) și Wagner Group. Coordonatorul de securitate națională pentru comunicații strategice, John Kirby, a declarat că se formează o ruptură între finanțatorul Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, și oficialii rusi ai Ministerului Apărării, ca urmare a unei competiții în curs între forțele convenționale ruse și mercenarii Wagner din Ucraina. Kirby a adăugat că Wagner „devine un centru de putere rival al armatei ruse și al altor ministere ruse”, cu grupul său puternic de 50.000 de forțe din Ucraina format din 40.000 de condamnați și 10.000 de contractori. ISW continuă să monitorizeze evoluția conflictului Wagner-MoD rus în spațiul informațional, Ministerul Rusiei evitând din nou în mod deliberat să recunoască în mod direct participarea trupelor Wagner la capturarea pretinsă a Klișchiivka, regiunea Donețk, pe 19 ianuarie.

UPDATE 00.37 Căutarea lui Prigojin pentru recunoașterea legală a Grupului Wagner poate declanșa, de asemenea, o anumită fracționare în cadrul guvernului rus – indiferent dacă își propune intenționat să facă acest lucru sau nu. Președintele partidului socialist rus „Rusia Justă—Pentru Adevăr”, Serghei Mironov a publicat o poză cu el însuși și cu un baros Wagner despre care a spus că este un cadou de la Prigojin. Prigojin a gravat numele așezărilor Bakhmut și Soledar, regiunea Donețk, probabil pentru a-și sprijini efortul continuu de a-și face publicitate forțelor drept învingători ai bătăliei pentru Soledar. Mironov a răspuns, de asemenea, la un comentariu al unui utilizator al rețelei de socializare în care a întrebat dacă intenționează să folosească acest baros în luptă, implicând sarcastic că se află deja în prima linie și în tranșee în poziția sa actuală. Acțiunile lui Mironov ar putea sugera că el este un membru al fracțiunii pro-război la care Prigojin a făcut referire anterior în dezordinea lui și ar putea pleda pentru legalizarea lui Wagner în Rusia. Mironov a avut un schimb cu un alt comentator care i-a cerut să definească Wagner și modul în care Kremlinul reglementează grupul, la care a răspuns că comentatorul a întârziat conversația. Acel utilizator al rețelei sociale, la rândul său, a interpretat răspunsul lui Mironov ca nerespectând prevederile Codului penal rus împotriva structurilor militare ilegale, cum ar fi companiile militare private. ISW a raportat anterior că Prigojin a folosit asemănarea lui Mironov în reclamele sale pentru Centrul Wagner din Sankt Petersburg și probabil că încearcă să-și extindă grupul de susținători în cadrul Kremlinului pentru a-și susține interesele comerciale.

UPDATE 00.24 Kremlinul își intensifică probabil eforturile de a prezenta invazia Ucrainei de către Rusia ca un război existențial pentru a stabili condiții informaționale pentru un război prelungit în Ucraina. Surse ruse și de pe rețelele de socializare au vehiculat imagini pe 19 și 20 ianuarie în care oficialii ruși instalează sisteme de apărare aeriană pe acoperișul clădirii Ministerului rus al Apărării din Moscova și în alte locuri din apropierea orașului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze imaginile, iar deputatul Dumei de Stat Evgheni Lebedev le-a numit false. Unii bloggeri ruși au răspuns la aceste imagini cu satisfacție că locuitorii Moscovei ar fi în sfârșit conștienți de faptul că Rusia este implicată într-un „război dificil” în Ucraina. Kremlinul a instalat probabil sistemele de apărare aeriană la Moscova pentru a genera imagini inflamatorii care descriu războiul ca fiind mai amenințător pentru publicul rus. Este puțin probabil, totuși, că Kremlinul crede că Ucraina ar viza Moscova și probabil că s-a angajat în această piesă ostentativă pentru a sprijini intensificarea operațiunilor de informare pentru a pregăti spațiul informațional intern rus pentru un război prelungit în Ucraina și alte sacrificii. Această demonstrație este, de asemenea, probabil o parte a operațiunii de informare emergente de contextualizare a războiului din Ucraina în mitul rusesc al Marelui Război Patriotic, care este probabil menit să sporească sprijinul Rusiei pentru efortul de război și mobilizarea ulterioară prin prezentarea absurdă a Ucrainei într-un fel în care Germania nazistă a făcut-o în timpul invaziei sale asupra Uniunii Sovietice.

ȘTIRE INIȚIALĂ Kremlinul continuă să promoveze operațiunile de informare care amenință cu escaladarea asistenței militare occidentale acordate Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat la 20 ianuarie că, dacă miniștrii occidentali ai apărării ar decide să furnizeze Ucrainei tancuri grele la întâlnirea lor de la Baza Aeriană Ramstein din Germania, atunci acest lucru ar „adăuga doar probleme pentru Ucraina și poporul ucrainean”. Kremlinul încearcă să submineze dorința Occidentului de a oferi ajutor Ucrainei, stârnind temerile cu privire la o escaladare, fie între Rusia și Occident, fie despre războiul din Ucraina, pe care Rusia nu o poate executa. Kremlinul va continua probabil să răspundă conversațiilor occidentale despre asistența militară suplimentară acordată Ucrainei cu amenințări vagi de escaladare care nu au nicio acțiune corespunzătoare.