Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
„Imposibil să interzici doliul”. Eforturile stângace ale Rusiei de a ascunde victimele războiului

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia nu mai publică cifre oficiale privind pierderile de soldați în războiul din Ucraina și a blocat în mare parte accesul la alte date publice despre decesele soldaților, însă dovezile privind morțile nu pot fi blocate total, permițând estimări parțiale, dar revelatoare, relatează Kyiv Independent.

Soldați ruși pe câmpul de luptă din Ucraina FOTO PROFIMEDIA/RUSSIAN DEFENSE MINISTRY
Guvernele occidentale și grupurile independente au publicat cifre uluitoare privind pierderile Rusiei pe frontul din Ucraina: nu mai puțin de 400.000 de morți, răniți și dispăruți ar fi suferit Rusia doar în 2025, pe fondul eforturilor intensificate de a ocupa regiunea Donețk după ce SUA au accelerat negocierile de pace cu ambele părți.

Estimările oficiale ucrainene și internaționale oferă doar o imagine parțială, astfel că grupuri independente au apelat la rețelele de socializare rusești și la puținele baze de date publice pentru a estima câți soldați au murit în efortul de război al Rusiei.

Ultima dată când Rusia a publicat cifre oficiale, probabil subestimate, a fost în 2022.

„În septembrie 2022, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a susținut că Rusia a suferit doar 6.000 de victime (din februarie 2022)”, a declarat Olha Polishchuk, analist la ACLED, un ONG care monitorizează victimele conflictelor militare din întreaga lume.

Cifrele citate de Șoigu și alți oficiali ruși „nu sunt decât o minciună”, este de părere Dmitri Treșcanin, care face estimări privind pierderile Rusiei pe linia frontului în cadrul unui proiect derulat de publicația rusă în exil Mediazona și de serviciul rusesc al BBC.

Estimările sunt complicate și de abordarea armatei ucrainene în ceea ce privește raportarea victimelor rusești, întrucât nu toate secțiunile liniei frontului sunt acoperite în mod egal. „Adesea, există o concentrare mai mare asupra regiunilor care primesc mai multă atenție din partea mass-media, deoarece acolo au loc unele progrese pe linia frontului, în timp ce informațiile despre alte regiuni sunt mai sărace”, a spus Polishchuk.

O altă sursă de date provine de la agențiile de informații occidentale care încearcă în mod constant să evalueze pierderile rusești din linia frontului, dar și acestea au multe lacune.

„Formula clasică pentru numărarea victimelor este un soldat ucis la trei răniți”, a explicat Treshchanin. „Problema este că, până în 2025, această formulă nu a mai funcționat: mai puțini răniți supraviețuiesc decât conform modelelor clasice, după ce zonele gri s-au extins, dar și datorită progresului în tehnologia dronelor FPV.”

Calcule indirecte

Întrucât estimările oficiale, atât ucrainene, cât și occidentale, sunt doar parțiale, cercetătorii au apelat la statistici indirecte rusești pentru a calcula pierderile Rusiei. 

În primul an al invaziei la scară largă, cercetătorii au putut să utilizeze date privind mortalitatea în exces pentru a face estimări. Această resursă a fost însă blocată în 2023, când agenția statistică rusă Rosstat a primit ordin să nu mai publice date demografice.

O altă sursă de date sunt cazurile de moștenire din Rusia, pentru care există un registru public.

Rusia ascunde informații și despre numărul de soldații „dispăruți în acțiune”, mulți dintre ei fiind presupuși morți. Până de curând, aceste cifre puteau fi verificate cu ușurință prin consultarea dosarelor instanțelor rusești. Până în decembrie 2025, judecătorii au înregistrat aproximativ 90.000 de cazuri în care rudele au solicitat recunoașterea legală a morții unui soldat rus.

Având în vedere sumele mari pe care Rusia le plătește familiilor celor uciși în luptă, rudele mobilizează resurse și deschid procese pentru ca aceste decese să fie recunoscute legal și să obțină despăgubiri. De regulă, dosarele sunt publicate pe site-urile web ale instanțelor care le soluționează.

„Dar în decembrie, aproximativ 70.000 de astfel de cazuri au fost șterse brusc, iar în aproximativ 50 (din 83) de regiuni rusești nu mai există niciun caz online”, a explicat Treșcanin.

Controlul informațional își atinge limita când familiile își plâng morții

Oricât de mult se străduiește Rusia să limiteze accesul la statistici, nu poate controla total scurgerea informațiilor: rețelele de socializare ale sunt în continuare inundate de informații despre soldații ruși uciși în Ucraina. 

„Foarte puține schimbări s-au produs în munca noastră din 2022”, a declarat Regina Khasimova, jurnalistă la Idel.Realities, un serviciu regional al postului de radio Radio Free Europe/Radio Liberty, finanțat de SUA, care acoperă regiunea Volga din Rusia. Khasimova colectează date despre soldații ruși uciși în regiune, cunoscută pentru ratele ridicate ale victimelor.

„E adevărat că oamenii își închid paginile de Vkontakte mai mult decât înainte, dar, în același timp, apar pagini noi cu necrologuri, așa că nu este prea dificil să găsești informații despre soldații uciși.”

„Chiar și într-un regim autoritar, este imposibil să le interzici oamenilor să-și jelească rudele”, a notat la rândul său Treșcanin.

„În 2025, un necrolog militar rusesc tipic sună astfel: «Ivan Sidorov» din acest sat a murit în operațiunea militară specială, cei care doresc să-și ia rămas bun pot să o facă la cafeneaua cutare, «la ora 15:00» în ziua cutare. Zeci de mii de postări de acest gen au apărut online din 2022.”

În regiuni precum Tatarstan și Bashkortostan, unde numărul soldaților uciși este disproporționat de mare, grupuri anonime de activiști îi incurajează pe rușii de rând să publice informații despre moartea rudelor lor, a explicat Khisamova.

„Apoi, persoane aleatorii comentează la postări spunând că cunosc și pe altcineva care a murit sau că au cunoștință de încă vreo 10 persoane ucise din satul lor”, a spus ea.

Activitățile patriotice dau de gol Rusia

Paradoxal, informațiile despre victimele rusești din Ucraina se scurg și prisma birocrației și autoritarismului Rusiei. De pildă, autoritățile locale sunt obligate să desfășoare așa-numite activități patriotice și să raporteze despre acestea pe rețelele de socializare.

„(Serghei) Kiriyenko (șeful adjunct al administrației prezidențiale a Rusiei) a ordonat anterior ca toate instituțiile statului, inclusiv spitalele și școlile, să aibă un grup pe Vkontakte”, a explicat Treșcanin. „Spre exemplu, într-o școală are loc un eveniment comemorativ pentru un soldat rus ucis în Ucraina, copiii plantează copaci sau ceva similar, iar cineva ridică o placă comemorativă. Deoarece există multe evenimente de acest gen, asta ajută la identificarea multor victime ruse din Ucraina.”

Deși cercetătorii sunt încă departe de a calcula cu exactitate pierderile totale ale Rusiei în 2025, doar cifrele estimative arată că anul trecut ar fi putut fi cel mai sângeros pentru Rusia din 2022 încoace. Conform datelor Mediazona, în 2025 Rusia a pierdut „cel puțin” 120.000 de soldați, dar acest număr ar putea ajunge până la 200.000, a spus Treshchanin, o estimare mai exactă fiind așteptată la sfârșitul acestui an. În orice caz, dacă cifrele sunt corecte, pierderile suferite anul trecut ar putea chiar depăși numărul total de morți din anii precedenți.

