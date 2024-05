EXCLUSIV. David Petraeus, fost director CIA: „România e pregătită militar în cazul unui potențial atac al Rusiei”

Fost director CIA și comandant al Forțelor Armate ale SUA în Afganistan, generalul David Petraeus a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, despre importanța României în regiune și despre posibilitățile ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere.

În perioada 23-24 mai 2024, New Strategy Center a organizat în București, la Hotelul Intercontinental Athenee Palace, cea de-a opta ediție a „Black Sea and Balkans Security Forum”, eveniment dedicat problemelor de apărare, securitate și relații internaționale privind regiunea extinsă a Mării Negre și a Balcanilor.

Un eveniment internațional de anvergură, la care au fost prezenți aproape 200 de invitați de prim rang din țară și de peste hotare. Iar printre aceștia s-a numărat și generalul David Petraeus, care are o carieră impresionantă la vârf.

Fost director al CIA în perioada 6 septembrie 2011 - 9 noiembrie 2012, generalul David Petraeus a activat peste 37 de ani în Armata SUA, fiind, printre altele, comandant al ISAF (Forța Internațională de Asigurare a Securității în Afganistan) și comandant al Forțelor Armate ale S.U.A. în Afganistan.

„România are o poziție extrem de importantă, o localizare geostrategică esențială. România are cea mai lungă graniță cu Ucraina dintre toate țările NATO. De asemenea, România, are o graniță lungă cu Republica Moldova, țară ce ar fi următoarea țintă a Rusiei dacă Putin ar câștiga războiul din Ucraina. România are de asemenea o graniță maritimă substanțială la Marea Neagră, ce a fost un câmp de bătălie între Ucraina și Rusia, o zonă unde Ucraina a repurtat importante victorii, scufundând peste o treime din Flota Mării Negre a Rusiei, flotă ce va fi greu de înlocuit de Rusia, având în vedere Convenția de la Montreux, ce interzice ca navele de război să treacă prin strâmtoarea Bosfor”, a declarat generalul David Petraeus pentru ”Adevărul”.

Sprijinul României față de Ucraina a fost unul esențial, iar România are un rol foarte important în sprijinirea Republicii Moldova.

„România este o țară aflată în prima linie a NATO. Iar România trebuie să facă tot ce e posibil pentru a contribui la apărarea NATO și la sprijinirea țărilor vecine și partenere, Ucraina și Republica Moldova”, adaugă importantul oficial american.

Cum ar putea fi scoși rușii din Ucraina

În opinia fostului director al CIA, România pregătită militar în cazul potențial al unui atac al Rusiei.

„Cred că România este pregătită. Aș vrea însă să precizez că niciodată nu ești pregătit așa cum ți-ai dori. În perioada în care am fost comandant în Irak nu am avut vreodată toate forțele, resursele și capabilitățile pe care mi le-aș fi dorit. Nu am avut vreodată suficient de multe drone. Și este extrem de important într-o epocă în care multe se fac prin intermediul versiunii militare a internetului. E o recunoaștere universală în rândul țărilor NATO, în special în rândul țărilor din Europa de Est, că e nevoie să se facă mai mult. Iar țările din Europa de Est fac mai mult ca să fie pregătite pentru orice scenariu. Se poate însă și mai mult”, consideră generalul David Petraeus.

Riscul unei extinderi în regiune a războiului din Ucraina nu poate fi exclus, în cazul în care Vladimir Putin are câștig de cauză.

„Putin nu ar fi mulțumit să se oprească în Ucraina. Moldova ar fi clar următoarea țintă, urmată de Lituania sau unul dintre celelalte state baltice. Putin a fost foarte clar în acest sens, el spune ce gândește. Viziunea sa revanșardă și revizionistă l-a ghidat să invadeze atât de brutal Ucraina și fără să fie provocat de țara vecină cu Rusia”, consideră generalul David Petraeus.

Fostul director CIA a explicat pentru ”Adevărul” și cum ar putea fi scoși rușii din Ucraina.

„Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă le furnizăm ucrainenilor tot ce e omenește posibil, iar Ucraina pune mai mult accent pe tehnologie. Să nu uităm că reușitele ucrainenilor din Marea Neagră nu s-a datorat în principal navelor lor sau navigatorilor lor, ci în special dronelor. Iar dronele maritime și aeriene și rachetele anti-navă sunt cele care i-au făcut să scufunde o treime din Flota Mării Negre. Este extrem de important în acest război. Și Rusia are plusuri tehnologice, bombele cu planare pe care le folosește acum sunt extrem de periculoase”, adaugă David Petraeus.

Generalul american este de părere că este foarte greu de spus când va fi sfârșitul regimului lui Vladimir Putin.

„Depinde acest lucru de un număr de factori, inclusiv starea sănătății sale, ce din păcate pare să fie mai bună decât s-a sperat. Să nu uităm că au fost zvonuri conform cărora Putin ar fi foarte bolnav. Însă zvonurile au fost neîntemeiate. Îmi aduc aminte că la un moment dat l-am întrebat pe directorul CIA și mi-a spus că, din păcate, Putin e prea sănătos. Ar putea fi și o lovitură de stat. Mai poate fi luată în calcul și vârsta înaintată a lui Putin, ce l-ar putea să facă să iasă din scenă mai devreme”, explică David Petraeus.