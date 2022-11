Eurodeputaţi austrieci susţin extinderea Schengen şi îl critică pe ministrul Gerhard Karner

Deputaţi austrieci din Parlamentul European au criticat poziţia ministrului austriac de interne, Gerhard Karner, care s-a opus extinderii Spaţiului Schengen, informează agenţia croată de presă HINA.

"Criticile ministrului Karner, în special în ceea ce priveşte Croaţia, sunt complet eronate", a declarat eurodeputatul Andreas Schneider, din partea Partidului Social Democrat din Astria (SPO).

El a adăugat că există unele probleme nerezolvate în ceea ce priveşte Bulgaria, dar că nu ar trebui să se pună în discuţie extinderea Schengen.

"Parlamentul European a aprobat intrarea Bulgariei, Croaţiei şi României în Spaţiul Schengen şi nu există nicio modificare în acest sens", a declarat eurodeputatul Lukas Mandl de la Partidul Popular din Austria (OVP).

"Frontierele externe ale UE nu sunt suficient de protejate"

De asemenea, el a afirmat că este nevoie de un semnal serios pentru a accelera procesul de îmbunătăţire a politicilor de migraţie şi azil în UE. În schimb, europarlamentarul Herald Vilimsky de la Partidul Libertăţii din Austria (FPO), un partid populist de dreapta, a declarat că nu este în favoarea extinderii spaţiului Schengen, arată sursa citată de Agerpres.

"Schengen nu este un concept potrivit pentru situaţia actuală. Frontierele externe ale UE nu sunt suficient de protejate, motiv pentru care statele membre ale UE trebuie să îşi păstreze dreptul de a-şi proteja frontierele", a declarat Vilimsky.

A fost împotrivă de mai multe ori

Eurodeputaţii sunt reuniţi în şedinţă plenară la Strasbourg până joi. Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, s-a opus în mai multe rânduri în ultimele zile extinderii Spaţiului Schengen, afirmând că acesta nu funcţionează, după cum o dovedeşte numărul crescut de solicitanţi de azil în Austria.

Cancelarul austriac Karl Nehammer urmează să viziteze miercuri Croaţia, iar unul dintre principalele subiecte ale discuţiilor sale cu oficialii croaţi va fi prevenirea migraţiilor ilegale şi aderarea Croaţiei la Spaţiul Schengen.

Atac dur la adresa României

La începutul lunii octombrie, europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat președintei Parlamentului European sancționarea eurodeputatului Guido Reil care, în plenul PE, a comparat România cu Vestul Sălbatic și nu merită să fie în UE.

Eurodeputatul german, Guido Reil, din grupul Identitate şi Democraţie (ID), a lansat pe 9 octombrie 2022 un atac virulent la adresa României şi a Bulgariei, în timpul dezbaterilor privind aderarea acestor două state la Schengen, susţinând că inclusiv aderarea lor la UE a fost o greşeală.

„În ultimul an am fost de multe ori în România şi vreau să fiu prietenos când spun că România este Wild West-ul Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună decât în România. Nu avem nevoie de România şi de Bulgaria nici în Uniunea Europeană, nici în Schengen'', a afirmat Reil.