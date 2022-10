Negrescu solicită sancționarea eurodeputatului care a comparat România cu Vestul Sălbatic

Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat președintei Parlamentului European sancționarea eurodeputatului Guido Reil care, în plenul PE, a comparat România cu Vestul Sălbatic și nu merită să fie în UE.

„Nu pot accepta ca țara mea să fie atacată gratuit de un eurodeputat extremist în plenul Parlamentului European. De aceea, am solicitat, utilizând procedurile parlamentare specifice, sancționarea imediată a acestuia. Sancțiunea aplicată poate conduce la ștergerea înregistrării intervenției, pierderea dreptului la o parte din indemnizație, suspendarea dreptului de vot sau a participării la diferite activități parlamentare. Dacă acum tolerăm acest tip de mesaj anti-românesc, există riscul ca acest comportament să se reproducă în continuare sub forme și mai dure” a explicat demersul său europarlamentarul român, Victor Negrescu.

În solicitarea adresată președintei Parlamentului European, se subliniază faptul că, prin declarația sa, europarlamentarul extremist a adus atingere demnității României, creând, în același timp, și un prejudiciu valorilor europene consacrate. Documentul este fundamentat în baza articolului 10, alineat 1 din Regulamentul de Procedură al Parlamentului European, coroborat cu articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale, precum și aplicarea prevederilor articolelor 175, alineat 1 și alineat 6, respectiv 176, alineat 1 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

Ce a spus eurodeputatul german de extremă dreapta

Eurodeputatul german, Guido Reil, din grupul Identitate şi Democraţie (ID), a lansat miercuri un atac virulent la adresa României şi a Bulgariei, în timpul dezbaterilor privind aderarea acestor două state la Schengen, susţinând că inclusiv aderarea lor la UE a fost o greşeală.

„În ultimul an am fost de multe ori în România şi vreau să fiu prietenos când spun că România este Wild West-ul Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună decât în România. Nu avem nevoie de România şi de Bulgaria nici în Uniunea Europeană, nici în Schengen'', a afirmat Reil.

Preşedinta de şedinţă i-a atras atenţia eurodeputatului german pentru tonul jignitor folosit şi a anunţat că o va informa pe preşedinta PE, Roberta Metsola, în vederea sancţionării lui Guido Reil.

Eurodeputatul german Gunnar Beck (grupul ID) a apreciat că este nevoie mai degrabă de o reformă a spaţiului Schengen, nu de extinderea sa prin „admiterea a trei state corupte” (Bulgaria, Croaţia şi România, n.red.), el invocând ca argument indicele Transparency International. În opinia sa, aderarea României şi a Bulgariei la Schengen va duce la o migraţie în masă.

Un euroales român le-a bătut obrazul

„Ați jignit poporul român cu aceste cuvinte. Este inadmisibil ce ați spus despre poporul român. Este o nerușinare, iar eu așa ceva nu pot vedea din partea unui german. Eu am crescut în cultura germană, dar în educația mea nu a existat o asemenea atitudine”, i-a reproșat eurodeputatul Vlad Botoș, de la Renew Europe.

Ulterior, a venit cu explicații: „Manifestările acestea nu fac cinste spiritului european, iar patriotismul nostru, a fiecăruia dintre noi trebuie să se vadă atunci când suntem atacați, jigniți, amenințați de alții. Patriotism nu înseamnă să-ți legi un tricolor în jurul gâtului sau să lipești pe steagul României stema partidului tău, dar în același timp să stai la masă cu cei care ne jignesc semenii și țara”.