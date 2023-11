Ce tactici de luptă învață soldații ucraineni de la instructorii francezi

În timp ce invazia rusă intră în a doua iarnă și numărul victimelor continuă să crească de ambele părți, programele de instruire oferite militarilor ucraineni de către aliații țării aflate în război îi oferă mijloacele necesare ca să reziste și să își păstreze șansele de victorie, relatează AP.

Continuând să pregătească trupele ucrainene pentru luptă în contextul în care războiul dintre Israel și Hamas distrage atenția globală, susținătorii Ucrainei își concretizează simultan promisiunile de a-i rămâne alături pe termen lung.

Strigătele de luptă străpung fumul și zgomotul împușcăturilor, în timp ce soldații ucraineni cuceresc tranșeele și adăposturile inamice în care n-au mai rămas decât rămășițe însângerate.

„Grenadă!”, strigă un soldat în ucraineană. „Haideți, haideți, haideți, haideți, haideți!" se aude strigătul unui al doilea soldat.

De data asta, nimeni nu a fost ucis sau a fost lăsat infirm. Sunt doar antrenamente, cartușele sunt cu gloanțe oarbe, iar trupele „inamice” sunt de fapt soldați francezi a căror intenție nu este să ucidă, ci să-i învețe pe ucraineni să devină soldați mai eficienți, capabili să-și înfrângă inamicul.

Totuși, în curând, jocurile de război pe care aceste trupe le simulează pe terenurile noroioase din Franța vor deveni o realitate: la capătul programului de instruire, militarii ucrainenii se vor întoarce acasă, urmând a fi trimiși în linia întâi pentru a înfrunta în luptă forțele rusești.

Franța va instrui 7.000 de ucraineni în acest an - în Polonia și în baze franceze - în cadrul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene pentru Ucraina, lansată în urmă cu un an. Armata franceză a permis accesul jurnaliștilor Associated Press la o astfel de bază de antrenament, în zona rurală a Franței, săptămâna trecută, unde aceștia au avut ocazia să vadă la antrenamente ultima promoție de infanteriști ucraineni, care finalizează un curs de patru săptămâni.

Obiectivul inițial al UE a fost să instruiască 15.000 de soldați, dar de atunci l-a depășit cu mult și se așteaptă să ajungă la 35.000 de soldați până la sfârșitul acestui an. Toate cele 27 de țări membre ale UE, cu excepția a trei, plus Norvegia, care nu este membră a UE, au oferit cursuri de pregătire sau au pus la dispoziție instructori, potrivit Comisiei Europene.

Statele Unite au instruit aproximativ 18.000 de persoane, majoritatea în Germania, iar alte 1.000 sunt în curs de pregătire, potrivit Pentagonului.

În Marea Britanie, 30.000 de ucraineni au urmat cursuri de instruire militară în ultimele 17 luni, în cadrul unui program despre care guvernul britanic spune că este fără precedent după cel de-al Doilea Război Mondial.

Pe lângă pregătirea de bază cu arme, primul ajutor pe câmpul de luptă și alte abilități, instructorii transmit, de asemenea, cunoștințe militare specializate, de la deminare și lansarea de atacuri pe apă la bordul unor bărci mici, până la repararea echipamentelor, pregătirea ofițerilor și chiar ajutor pentru preoții militari ucraineni.

La doar câteva zile de la întoarcerea lor în Ucraina, perspectiva luptelor care îi așteaptă pe stagiarii de la baza franceză era perceptibilă în privirile hotărâte și serioase ale bărbaților. Civili nu cu mult timp în urmă, ei au acum deprinderi de soldați, adresându-se unii altora cu porecle și luându-și libertatea de a profera înjurături în timp luau cu asalt tranșeele cu grenade și gloanțe oarbe.

Instructorii francezi au plantat rămășițe animale în complexul de tranșee și șanțuri pentru a-i căli pe soldați în fața vărsării de sânge pe câmpul de luptă. Doar ofițerii aveau experiență anterioară în linia întâi, a declarat șeful programului de instrucție.

Acesta a explicat că Ucraina caută în Franța tactici și know-how care ar putea ajuta forțele sale să spargă apărarea rusă. Din pricina preocupărilor armatei franceze pentru securitatea bazei, acesta, locotenent-colonelul Even, a putut fi identificat doar prin gradul și prenumele său.

„Se poate vedea destul de limpede că linia frontului din Ucraina este relativ înghețată, cu doi beligeranți care folosesc doctrine foarte asemănătoare", a spus el. „Așa că, astăzi, una dintre cheile pe care o caută în tentativa de a rupe această inerție este încercarea de dezvolta scheme de manevră care pot deranja și chiar zgudui adversarul”, a subliniat el.

Jurnaliștii au fost martori la asaltul asupra unor tranșee proaspăt săpate, dar și la modalitățile în care ucrainenii au apărat viguros un sat simulat împotriva unui atac al „inamicului” francez, ascunzându-se în păduri ude după ploaie. Traducătorii au ajutat la depășirea barierei de limbă între soldați și gazdele lor franceze.

Instructorii francezi au dezvăluit că experiența i-a învățat că nu este înțelept să se împrietenească prea mult cu învățăceii, conștienți fiind de faptul că, inevitabil, o parte dintre ei își vor pierde viața când vor ajunge pe front. În pofida faptului că au îndurat împreună un număr de zile și nopți lungi în peisajul rural neprietenos francez, ei rup totuși orice fel de legătură după ce încheie antrenamentul, soldații având ordin să nu facă schimb de numere de telefon sau alte contacte.

„Trebuie să ardem punțile pentru că altfel ajungem să ne punem prea multe întrebări. Când afli că o persoană sau alta este moartă, ești obligat să te întrebi ce ai făcut greșit: am lucrat oare suficient la o anumită tactică? Ar fi trebuit să insist mai mult asupra acestui aspect?", a mărturisit unul dintre instructori, căpitanul Xavier.

„Facem tot ce ne stă în putință. Să te întrebi după aceea ce ai făcut greșit sau ce ai fi putut face mai bine înseamnă să te torturezi inutil”, a adăugat el.