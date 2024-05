Eleva care va reprezenta România la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete. Catrinel Aniniș: „Vreau să aduc o medalie“

Eleva Catrinel Aniniș din Gorj va reprezenta România la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete care va avea loc în perioada 21-27 iulie în Olanda.

„Am susținut examene de baraj timp de după zile, după desfășurarea Olimpiadei Naționale de Informatică și am fost a treia la fete, astfel că am reușit să mă calific în echipa României pentru această olimpiadă. Îmi doresc să obțin o medalie la Olimpiada Europeană de Informatică“, a spus liceana.

Catrinel este elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Spiru Haret“ din Târgu Jiu.

A câștigat medalii importante la Olimpiada de Informatică

Catrinel Aniniș a câștigat în acest an medalia de aur la Olimpiada Naționale de Informatică. Este pasionată de acest domeniu din clasele primare și participă din clasa a VI-a la olimpiadă.

Catrinel a reușit să se califice în fiecare an în etapa națională. În clasa a VI-a a reușit să câștige medalia de bronz, iar în clasa a VII-a a obținut medalia de argint.

„Studiez Informatica din clasa a V-a și mi-a plăcut pentru că am înțeles-o destul de ușor. Am început să rezolv din ce în ce mai multe probleme și a început să îmi placă, astfel că am reușit să evoluez“, a povestit eleva.

Vrea să studieze la o universitate din Germania

Olimpica își dorește să studieze la o universitate din Germania, țară în care vrea să se mute. „Îmi doresc să urmez universitatea din Munchen. Cred că este cea mai bună alegerea. Îmi place și Germania și acolo îmi doresc să mă mut“, spune Catrinel.

Planul ei este ca, după terminarea studiilor, să lucreze în domeniul IT. „Mă atrage acest domeniu. Vreau să lucrez la companii importante pe partea de software“, a precizat liceana din Târgu Jiu.

Catrinel Aniniș mărturisește că lucrează la Informatică între patru și șase ore pe zi. Aceasta este pasionată și de sport. „Am jucat handbal și aș vrea ca în continuare să joc volei. Îmi place foarte mult să mă plimb și să mă întâlnesc cu prietenii“, a mai mărturisit olimpica.