 Suplimentele cumpărate de milioane de oameni nu protejează creierul de Alzheimer, arată un studiu de lungă durată | adevarul.ro
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Suplimentele cumpărate de milioane de oameni nu protejează creierul de Alzheimer, arată un studiu de lungă durată

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Multe persoane iau suplimente cu ulei de pește în speranța că își vor menține creierul sănătos pe măsură ce înaintează în vârstă. Un nou studiu sugerează însă că acestea s-ar putea să nu ofere protecția așteptată.

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Foto: Magnific

Potrivit Science Daily, cercetătorii de la Universitatea din California de Sud (USC) au descoperit că, deși suplimentele cu doze mari de omega-3 au crescut nivelul acestor acizi grași la nivelul creierului, ele nu au îmbunătățit măsurabil memoria sau capacitatea de gândire și nici nu au prevenit reducerea volumului cerebral.

„Cu toții ne dorim să existe o soluție miraculoasă pentru prevenirea bolii Alzheimer, însă rezultatele noastre arată că suplimentele cu ulei de pește nu par să protejeze sănătatea creierului.

Deși omega-3 joacă un rol important în formarea conexiunilor dintre celulele creierului, necesare funcțiilor cognitive, rezultatele noastre nu susțin utilizarea suplimentelor cu ulei de pește ca măsură de prevenire a bolii Alzheimer”, a declarat Hussein Naji Yassine, medic, director al Centrului pentru Sănătatea Personalizată a Creierului din cadrul USC și coordonatorul principal al studiului.

Pentru a studia dacă suplimentele cu ulei de pește protejează creierul odată cu înaintarea în vârstă, cercetătorii au recrutat 365 de adulți cu vârste cuprinse între 55 și 80 de ani.

Toți participanții consumau rareori pește, o sursă alimentară importantă de acizi grași omega-3, și erau considerați expuși unui risc crescut de a dezvolta boala Alzheimer.

Aproape jumătate dintre participanți (47%) erau purtători ai variantei genetice APOE4, asociată cu un risc semnificativ mai mare de a dezvolta boala Alzheimer la vârste înaintate. Deși prezența acestei variante nu înseamnă că o persoană va dezvolta în mod inevitabil boala, reprezintă cel mai puternic factor genetic de risc cunoscut pentru forma de Alzheimer cu debut tardiv.

Participanții au fost repartizați aleatoriu în două grupuri: unul a primit zilnic suplimente cu ulei de pește, iar celălalt un placebo, un tratament inactiv utilizat pentru comparație. 

Nici participanții, nici cercetătorii nu știau cine primea suplimentul activ pe parcursul studiului. Această metodă facilitează stabilirea măsurii în care eventualele beneficii observate sunt cauzate efectiv de tratamentul administrat.

Nivelul de omega-3 a crescut, dar memoria nu s-a îmbunătățit

Cercetătorii au măsurat concentrația de DHA (acid docosahexaenoic), un acid gras omega-3 esențial pentru structura și funcționarea celulelor creierului, în lichidul cefalorahidian.

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După șase luni de administrare a suplimentelor, nivelul DHA crescuse în medie cu 17%. Deși acest lucru a confirmat că omega-3 ajungea la nivelul sistemului nervos central, cercetătorii au urmărit să afle dacă această creștere se traduce și prin îmbunătățiri ale sănătății creierului.

După doi ani, participanții care au luat suplimente cu ulei de pește nu au prezentat îmbunătățiri ale memoriei sau ale altor funcții cognitive față de cei care au primit placebo.

De asemenea, suplimentele nu au prevenit micșorarea hipocampului, regiune a creierului esențială pentru formarea amintirilor și vulnerabilă la modificările asociate îmbătrânirii și bolii Alzheimer. Rezultatele sugerează că o creștere a nivelului de DHA în creier nu garantează îmbunătățirea funcțiilor cognitive.

Suplimentele cu ulei de pește ar putea avea efecte diferite față de consumul de pește

În prezent, cercetătorii investighează în prezent modul în care creierul absoarbe, procesează și utilizează acești nutrienți. Cercetările lor anterioare sugerează că omega-3 ar putea avea beneficii mai mari atunci când este consumat ca parte a unui regim alimentar mai amplu, în loc să fie administrat izolat, sub formă de supliment.

O posibilă explicație ține de dieta de tip mediteraneean, care pune accentul pe alimente precum peștele, legumele, fructele, cerealele integrale, leguminoasele, nucile și uleiul de măsline.

Acest model alimentar furnizează în mod natural acizi grași omega-3, alături de alți nutrienți, și a fost asociat cu un risc mai scăzut de a dezvolta boala Alzheimer.

Cercetătorii suspectează că asocierea nutrienților dintr-o dietă echilibrată, împreună cu starea generală de sănătate a fiecărei persoane, ar putea influența eficiența cu care omega-3 susține funcționarea creierului.

„Ne concentrăm pe o mai bună înțelegere a modului în care creierul procesează omega-3 și dacă factori precum starea precară de sănătate, modelul alimentar, riscul genetic și vârsta pot modifica capacitatea creierului de a absorbi și utiliza eficient acești acizi grași.

Lucrăm la dezvoltarea unor medicamente care ar putea ajuta creierul să utilizeze mai bine acești nutrienți, pentru a păstra funcțiile cognitive”, a declarat Yassine. 

Cercetătorii subliniază că rezultatele nu demonstrează că omega-3 sau consumul de pește sunt inutile, ci doar că suplimentele cu doze mari de DHA nu au oferit protecție măsurabilă împotriva declinului cognitiv în rândul participanților studiați. 

„Menținerea unei stări bune de sănătate pe tot parcursul vieții rămâne cel mai puternic instrument pe care îl avem pentru a reduce riscul de Alzheimer, prin activitate fizică regulată, somn de calitate și o alimentație echilibrată”, a declarat Yassine. 

Deși acești factori legați de stilul de viață nu au fost testați în mod direct în cadrul studiului, cercetătorii consideră că ei oferă o bază mai promițătoare pentru menținerea sănătății creierului pe termen lung decât dependența exclusivă de suplimentele cu ulei de pește.

Rezultatele evidențiază, de asemenea, o distincție importantă: un nutrient poate fi esențial pentru buna funcționare a creierului fără să ofere protecție suplimentară atunci când este consumat în doze mari, sub formă de supliment.

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