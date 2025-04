Mâncarea viitorului va fi uleiul de palmier. Nutriționist: „Nu se mai pune problema de calitate, contează doar randamentul”

Nutriționistul Mihala Bilic susține că „mâncarea viitorului va fi uleiul de palmier”, deoarece este cel mai ieftin si mai productiv din lume.

„În curând vom fi 10 miliarde de oameni pe planetă, care trebuie hrăniți! Pentru industria alimentară nu se mai pune problema de calitate sau gust, contează doar randamentul și producția de calorii la hectar”, susține nutriționistul Mihaela Bilic, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În continuare, dr. Bilic a explicat cum se iau deciziile când vine vorba de materia primă din care se face mâncarea noastră.

„Iată un exemplu de calcul nutrițional pragmatic. Porumbul este o plantă avidă de îngrășăminte, apă și pesticide, dar face o producție record de 10 tone grăunțe la hectar asta înseamnă 40 milioane de calorii, ce pot hrăni 50 de persoane timp de un an! Semințele de in sunt bogate în Omega 3, iar planta nu consumă aproape deloc îngrășăminte, pesticide sau apă (ploaia din luna mai îi ajunge). Producția este de numai 20-25 qintale la hectar, echivalent cu 13 milioane de calorii, ce pot hrăni 17 persoane timp de un an, adică de 3 ori mai puțin decât porumbul. Un hectar de palmieri produce 6 tone de ulei, echivalent a 54 milioane de calorii, ce pot hrăni 75 de persoane timp de un an”, susține Mihaela Bilic, într-o postare pe FB.

Prin urmare, susține nutriționistul, palmierul este câștigător detașat la capitolul randament alimentar, „așa că nu vă mirați dacă uleiul de palmier a devenit un ingredient prezent în majoritatea produselor…ieftin, mult și sățios”.

„Din păcate exploatarea intensivă are impact negativ asupra mediului… dar asta nu pare să oprească pe nimeni”, mai adaugă dr. Bilic.

Uleiul de palmier este lider mondial la consum. Margarină, semipreparatele, biscuiții sau cerealele de mic dejun, toate conțin ulei de palmier.

„Uleiul de palmier, deși e vegetal, e mai bogat în grăsimi săturate decât untul sau alte grăsimi de origine animală. El conține un acid gras numit <palmitic>, a cărui reputație negativă în relația cu colesterolul din sânge a afectat grav și pe nedrept inclusiv deliciosul unt”, explica Mihaela Bilic, într-o postare pe pagina sa de Fb.