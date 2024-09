Febra este, în general, un răspuns al organismului la infecții sau inflamații, așa cum subliniază specialiștii. În timp ce utilizarea bandajelor reci pentru tratarea febrei este o practică obișnuită în multe gospodării, metoda șosetelor umede capătă din ce în ce mai multă atenție.

Potrivit unui creator de conținut, îmbrăcarea cu șosete umede și reci, urmată de acoperirea acestora cu șosete uscate din lână, ar putea ajuta la reducerea febrei copiilor. „Am fost uimiți să descoperim că șosetele reci stimulează circulația sanguină și întăresc sistemul imunitar. Corpul tău încearcă să încălzească șosetele reci, ceea ce favorizează un flux sanguin mai bun și contribuie la reducerea naturală a febrei”, se menționează în postare.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că, deși metoda poate oferi o senzație temporară de răcire și confort, nu există dovezi științifice care să confirme eficacitatea acesteia în reducerea febrei. Este esențial să fie urmate recomandările medicale și să fie consulat un medic pentru tratamente adecvate atunci când ne confruntăm cu febră.

Mituri și beneficii ale metodei „șosetelor umede” pentru reducerea febrei

Conform postării de pe Instagram, metoda „șosetelor umede” este prezentată ca având următoarele beneficii: - reduce natural și sigur febra, întărește răspunsul sistemului imunitar, îmbunătățește circulația sanguină, contribuie la un somn mai odihnitor în timpul bolii, nu necesită medicamente.

Reel-ul de pe Instagram sugerează că metoda are o „bază științifică” bazată pe studii care indică faptul că „hidroterapia poate gestiona eficient febra prin îmbunătățirea fluxului sanguin și stimularea sistemului imunitar; este o metodă bazată pe principii naturopatice, care sprijină procesele naturale de vindecare ale corpului”.

De asemenea, se menționează că, spre deosebire de medicamentele pentru febră disponibile fără prescripție, acest remediu natural nu are efecte secundare. „În plus, promovează o abordare holistică în gestionarea bolii, fără a depinde de medicamentele farmaceutice”, se mai afirmă în postarea care recomandă și combinarea acestei metode cu alte practici liniștitoare, cum ar fi ceaiurile din plante cu lămâie și ghimbir. „Dacă copilul are peste un an, se poate adăuga miere. Asigurați-vă că copilul rămâne bine hidratat și confortabil în timpul bolii”, se mai precizează printre altele.

Ce au vrut să afle internauții despre metoda șosetelor umede

Mulți dintre internauți au fost curioși să afle dacă metoda „osetelor umede este sigură atât pentru adulți, cât și pentru copii. Răspunsul primit a fost afirmativ; metoda fiind considerată eficientă pentru ambele categorii.

De asemenea, s-a întrebat frecvent cât de des poate fi aplicată această tehnică. Din răspunsul primit reiese că se recomandă utilizarea ei în fiecare seară până când febra scade.

Un alt aspect discutat a fost legat de necesitatea de a folosi șosete din lână peste cele umede din bumbac. Autorul postării a menționat că șosetele de lână ar ajuta la menținerea căldurii și la îmbunătățirea eficacității tratamentului.

Ce spun specialiștii

Un medic specialist și șef al Departamentului de Medicină Internă la Gleneagles Hospitals din Hyderabad, dr. G. Haricharan a dezvăluit mai multe detalii despre această metodă: „Febra este, în general, o reacție a organismului la infecție sau inflamație. Remediile la domiciliu, cum ar fi metoda «șosetelor umede», pot oferi o ușurare temporară, dar nu pot înlocui tratamentele medicale convenționale. Este esențial să monitorizăm cu atenție febra, în special la copii, și să consultăm un medic atunci când este necesar. În caz de febră semnificativă sau persistentă, este important să căutăm asistență medicală pentru un diagnostic și tratament adecvat”.

Se consideră că temperatura normală a corpului este în jur de 37 de grade Celsius, dar poate fluctua pe parcursul zilei în funcție de vârstă, activitate fizică și alți factori. La copii, spre exemplu, o temperatură rectală mai mare de 38 de grade Celsius este considerată febră. Febra mare este peste 38,5 grade, iar cea foarte mare peste 39,5 grade Celsius. Febra poate fi acută (de scurtă durată) sau cronică (durează mai mult de 14 zile).

Medicii atrag atenția că există mai multe simptome de alarmă care necesită atenție medicală imediată, precum: letargia sau apatia persoanei bolnave, starea generală alterată, dificultățile de respirație, sângerările la nivelul pielii sau apariția unor puncte roșii (purpura sau peteșii), plânsul continuu, iritabilitatea, durerea de cap, gâtul înțepenit, febra care durează peste cinci zile.

Țineți cont de faptul că este important să consulți un pediatru în următoarele situații: când copilul are sub trei luni și febra de 38 de grade Celsius, copilul are între trei și șase luni și febra peste 38 de grade, copilul peste șase luni are febră peste 39 de grade, ori febra persistă mai mult de trei zile la un copil sub doi ani, dau durează peste cinci zile, indiferent de vârstă. Mergeți imediat la medic dacă febra atinge 40 de grade Celsius și nu scade în două ore după administrarea antipireticelor. Aceeași recomandare este valabilă dacă febra apare după vaccinare și nu cedează în 24 - 48 de ore, ori este însoțită de erupții cutanate, sau copilul refuză să mănânce, să bea apă, să se joace, este extrem de somnoros, iritabil și greu de trezit, are dificultăți în mișcarea unei părți a corpului, cum ar fi gâtul, respiră mai rapid decât de obicei sau are dificultăți de respirație. Durere severă de cap sau ureche, ca și semnele de deshidratare, precum: gura uscată, ochi adânciți, lipsa lacrimilor sunt de asemenea simptome de alarmă. Dacă nou-născutul nu udă trei scutece pe zi sau copilul mai mare nu urinează la 8 - 12 ore, dacă se observă sensibilitate extremă la lumină, convulsii febrile, mâinile și picioarele sunt reci, ori pielea este palidă sau cu tentă gri-albăstruie, iarăși este bine să apelați la un medic!

Prin urmare, deși metoda șosetelor umede poate fi populară în rândul unora ca o soluție de moment pentru febră, este bine să țineți cont de recomandările medicale și să consultați un specialist pentru tratamente adecvate. În plus, este important să monitorizați atent febra și simptomele care le însoțesc și să nu înlocuiți tratamentele convenționale cu remedii neconfirmate științific. Dacă febra persistă sau este însoțită de simptome severe, căutați imediat asistență medicală pentru a asigura un diagnostic și tratament corect.