De ce să eviți să-i dai copilului antibiotic fără prescripție medicală. Explicațiile unui medic

Febra celui mic și starea de rău reprezintă, pe bună dreptate, coșmarul oricărui părinte. În special la primul copil, un strănut al bebelușului o face pe mamă să ridice din sprânceană. Dacă mai și tușește puțin, apare îngrijorarea.

Când cel mic face febra, deja panica s-a instalat, iar mama este gata să facă orice pentru a obține un antibiotic pentru cel mic. Astfel, de multe ori se duc la medic și insită pentru acest medicament, iar dacă nu îl obțin, fac tot posibilul să-l obțină pe alte căi și îi fac celui mic automedicație.

Asta însă este o greșeală, spune medicul pediatru Mihai Craiu, pe pagina sa de Facebook, Spitalul virtual pentru copii, iar efectele se văd în timp.

El explică ce ar trebui să știe părinții care se prezintă cu copilul la medic, despre protocolul pe care aceștia trebuie să îl urmeze.

Predicția faringitei streptococice

„Pentru că este bine să fim parteneri de decizie cu medicul nostru de familie sau cu pediatrul, este necesar să înțelegem care sunt regulile pe care acesta le folosește în abordarea unui caz de copil cu faringită acută (roșu în gât). În România, majoritatea specialiștilor urmează recomandările din Protocolul Național al Societății Române de Pediatrie. Capitolul privind Faringita Streptococică este scris de către unul dintre cei mai reputați pediatri din țara noastră, Profesorul Sorin Man, de la Clinica de Pediatrie din Cluj ”, arată el. „Ca să puteți calcula singuri scorul Centor, de predicție a faringitei streptococice, atașez acest link către MD Calc”, cotinuă medicul.

Apoi explică de ce e important ca medicul să constate dacă acel „roșu în gât” necesită sau nu antibiotic și prezintă o schiță cu simptomele specifice.

„Esențială pentru decizia clinică este întrebarea <este faringită streptococică sau cu orice alt agent patogen?>”, arată el, apoi face trimitere la un link cu schema din protocol și specifică faptul că se referă doar la copiii sunb trei ani.

Medicul transmite un mesaj împotriva consumului de antibiotic fără prescripție medicală, în contextul în care legislația permite cumpărarea fără prescripție a medicamentului pentru trei zile.

Achiziția de antibiotic, controversată

Comentariile pe această temă nu au întârziat să apară. Oamenii dezvăluie din experiențele proprii referitor la achiziția de antibiotice sau pun întrebări medicului.

„Poate în București și orașele mari, farmaciștii sunt mai riguroși în eliberarea de antibiotice fară rețetă, dar în provincie/orașe mici, unde toată lumea cunoaște pe cineva, din păcate accesul la antibiotice fără prescripție medicală este foarte ușor. Și în același timp, medicii prescriu antibiotic mai mult decât e necesar, din păcate”, spune o utilizatoare.

„Am reușit, cu mult calm și răbdare, să nu mai administrăm antibiotice fetiței noastre de mai bine de un an. Până acum, la fiecare muc sau febră ne panicam și luam rețeta prescrisă de medic, administram conform rețetei. Ce am observat în această perioadă: dacă ia tratament cu antibiotice îi trece în șapte zile, dacă nu îi dau antibiotice, îi trece într-o săptămână!”, arată un internaut.

„Aveți încredere în colegii farmaciști totuși. Și în niciun caz, antibiotice fără rețetă la copii nu dăm pe 3 zile, o zi, două. Pacienții înteleg fix pe dos ordinul și deja sunt situații conflictuale, pacienți agresivi verbal față de farmaciștii care respectă regulile”, comentează o altă utilizatoare.