Diferențele esențiale dintre broccoli și conopidă. Ce beneficii pentru sănătate aduce consumul lor

Broccoli și conopida sunt ambele legume bogate în nutrienți, cu arome și texturi distincte, ceea ce le face adaosuri valoroase la o dietă sănătoasă. Aceste legume sunt înrudite, dar nu identice. Ambele au propriul set de beneficii pentru sănătate. Pe lângă diferențele vizibile de culoare, broccoli și conopida au valori nutriționale diferite.

Conopida și broccoli sunt două legume crucifere populare. Ambele fac parte din aceeași familie de plante, brassicaceae și ar trebui incluse într-o dietă bine echilibrată, notează HealthifyMe.

Diferențele nutriționale

Broccoli are mai multe calorii decât conopida. În plus, este bogat în acid folic. Conopida este potrivită pentru persoanele care încearcă să slăbească, datorită conținutului scăzut de calorii.

Deși ambele legume sunt bogate în mangan, broccoli are un nivel mai ridicat și îmbunătățește densitatea osoasă. Prin urmare, această legumă este mai potrivită pentru persoanele cu oase slabe și artrită.

Broccoli este bogat în vitaminele A, C și K, ceea ce îl face o legumă excelentă pentru o dietă echilibrată. Conopida nu conține vitamina A și are un conținut mai mic de vitamina K și C. Vitamina A este vitală pentru o vedere puternică, iar vitamina C este bună pentru îmbunătățirea sănătății pielii și a inimii. În plus, vitamina C are proprietăți antioxidante care ajută organismul să scape de radicalii liberi. Vitamina K este necesară pentru coagularea normală a sângelui și pentru oase puternice.

Broccolii au mai puțini acizi grași saturați și mai mulți acizi grași polinesaturați. Drept urmare, este bogat în fibre și ajută la menținerea senzației de sațietate. În plus, ajută la menținerea unui nivel sănătos al zahărului din sânge.

Pe de altă parte, ambele abundă în proteine. Drept rezultat, consumul lor în mod regulat poate ajuta la îmbunătățirea metabolismului.

Atât broccoli cât și conopida conțin calciu, care ajută la construirea și menținerea oaselor sănătoase. În plus, ajută la contracția musculară și coagularea sângelui. O cană de broccoli asigură 4% din necesarul zilnic de calciu al corpului uman. Conopida conține jumătate din această cantitate.

Dacă ne uităm la valorile nutriționale, broccoli este o sursă mai bună de nutrienți decât conopida. Cu toate acestea, ambele legume conțin aproape aceiași nutrienți.

Beneficii pentru sănătate

1. Conțin antioxidanți

Conform studiilor, antioxidanții ajută la atenuarea daunelor celulare, a inflamației și la protejarea împotriva bolilor cronice. Ambele legume au proprietăți antioxidante ridicate. De exemplu, sulforafanul și indol-3-carbinolul, doi antioxidanți bogati în sulf, ambii sunt prezenți în broccoli și conopidă.

Indol-3-carbinolul (I3C) și sulforafanul oferă calități anticancerigene, antiinflamatorii, antioxidante și antiestrogenice. În plus, indol-3-carbinolul întărește sistemul imunitar, reglează nivelul hormonilor și detoxifică intestinele și ficatul.

Broccoli este bogat în luteină și zeaxantină, doi antioxidanti benefici pentru sănătatea ochilor. Ajută la protejarea ochilor de razele UV dăunătoare din soare. Sunt potrivite pentru vederea în întuneric sau în locuri cu multă strălucire.

2. Previn cancerul

Radicalii liberi sunt molecule instabile, prezente în corpul nostru. Datorită naturii lor foarte reactive, declanșează stresul oxidativ în interiorul celulelor. Stresul oxidativ este dăunător pentru organism, deoarece dăunează părților esențiale ale celulelor, inclusiv ADN-ul, proteinele celulare și membranele celulare. Aceste daune contribuie și mai mult la formarea cancerului. Prezența antioxidanților stabilizează moleculele de radicali liberi și previne orice deteriorare potențială a celulelor.

Broccoli și conopida au o concentrație mare de antioxidanți. În plus, consumul regulat de legume crucifere precum broccoli și conopida poate reduce riscul unor cancere, potrivit studiilor.

3. Îmbunătățesc sănătatea inimii

Studiile mai arată că legumele crucifere precum broccoli și conopida sunt bune pentru sănătatea inimii. Aceste legume sunt bogate în fibre, care scad nivelul colesterolului și al tensiunii arteriale. Când nivelul colesterolului din sânge este prea mare, acesta se acumulează în pereții arterelor, inițiind ateroscleroza, un tip de boală cardiacă. Ca rezultat, aceasta îngustează vasele de sânge și obstrucționează fluxul normal de sânge.

Sângele transportă oxigenul cu el către inimă. Fluxul sanguin întârziat și blocat duce la o lipsă de oxigen suficient și duce la durere castă. Când colesterolul acumulat înfundă complet arterele, acest lucru duce la un atac de cord.

Broccoli și conopida legume conțin și sulforafan. Sulforafanul are proprietăți antiinflamatorii, antibacteriene și antioxidante. Cercetătorii afirmă că broccoli poate ajuta la prevenirea oxidării și inflamației arterelor.

4. Îmbunătățesc sănătatea intestinală

Broccoli scade inflamația la nivelul colonului și reduce riscul de cancer de colon. În plus, broccoli funcționează pentru a trata intestinul permeabil. Intestinul permeabil este o afecțiune în care bariera intestinală se rupe, permițând toxinelor și microbilor să pătrundă în intestin și făcându-i greu pentru intestin să absoarbă nutriția.

Datorită conținutului bogat în sulf, conopida poate ajuta, de asemenea, la îmbunătățirea sănătății intestinale. Un intestin sănătos ține la distanță microbii și toxinele dăunătoare. Prin urmare, duce în continuare la un sistem imunitar sănătos.

Efecte secundare posibile

Consumul de conopidă și broccoli ar putea avea câteva efecte secundare, mai ales dacă sunt consumate în cantități mari. Ambele sunt bogate în vitamina K. Vitamina K promovează coagularea sângelui. Consumul în cantități mari de acesta poate cauza probleme persoanelor care folosesc anticoazanți. Oricine ia medicamente pentru subțierea sângelui, cum ar fi Coumadin sau warfarina, ar trebui să evite să mănânce cantități mari de alimente bogate în vitamina K.