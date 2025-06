Vacanță transformată în coșmar: româncă refuzată în Mexic din cauza suspiciunilor de imigrare

O româncă rezidentă în Marea Britanie a povestit cum după un adevărat interogatoriu în care i s-au cerut inclusiv diploma universitară și dovada că este antreprenor, i-a fost refuzat accesul în Mexic pe motiv de „risc de imigrare”. Este o situație prin care trec zeci de români.

O româncă rezidentă în Marea Britanie a povestit, pe un grupă de Facebook de călătorii, cum a fost trimisă înapoi de Poliția de Frontieră mexicană după un adevărat interogatoriu în aeroport.

„Pentru cei care vor sa mearga în Mexic le recomand sa citească povestea mea”, a scris Maria pe un grup de turism.

„Am aterizat în Cancún plină de entuziasm, dar în loc să fiu întâmpinată cu căldură, am fost privită cu suspiciune. Mi-au luat telefonul și pașaportul și m-au pus să completez un formular cu datele mele personale. Apoi au început întrebările:

• Unde locuiești?

• Cu ce te ocupi?

• De ce vizitezi Cancún?

Când m-au întrebat cum pot dovedi că am statut legal în Marea Britanie fără telefon și că sunt antreprenoare, am zâmbit și am băgat mâna în rucsac.

Am scos un teanc gros de documente tipărite — acte de ipotecă, extrase de cont bancar, licența de transport, asigurare de călătorie, confirmări de rezervări la hotel, chiar și codul meu de statut de imigrare în UK. Le-a picat fața — clar nu se așteptau la un asemenea nivel de pregătire”, povestește românca.

„Ce diplomă universitară ai?”

Polițiștii însă nu au renunțat.

„De ce nu ți-ai rezervat excursiile dinainte?”

A răspuns: „prefer să le rezerv prin concierge-ul hotelului ca să pot ajusta în funcție de vreme.”

„Ce diplomă universitară ai?”

Crezând că își bat joc de ea, Maria a răspuns: „un master în Administrarea Afacerilor — Comerț, Turism și Servicii.”

Apoi au întrebat: „Poți dovedi asta?”

A spus: „De fapt, da — am o copie a diplomei mele în Google Drive și pot să v-o arăt.

Nici asta nu se așteptau.

Următoarea problemă? De ce nu avea o sumă mare de bani în numerar.

Le-a explicat: „folosesc Revolut și scot bani doar la nevoie. Așa obțin cel mai bun curs valutar”.

Apoi: „Ai un buget stabilit pentru această călătorie?”

Răspunsul ei: „Nu — nu călătoresc cu un buget strict.”

După toate aceste întrebări, când nu mai aveau nimic de obiectat, i-au spus: „Vi se refuză intrarea pentru că sunteți considerată un risc de imigrare.”

Le-a spus ca daca vrea sa imigrez undeva unde este cald o sa se ducă în Dubai unde are viză și poate să stea cât dorește. „Și ca să fie treaba completă, și prietenei mele — care a zburat din SUA — i s-a refuzat intrarea. Acum sunt înapoi în Manchester-ul ploios. Nici măcar n-am avut șansa să redirecționez spre Brazilia sau Bahamas pentru puțină soare”, a concluzionat ea.

Sute de români trec prin același calvar

Peste 300 de comentarii a avut postarea Mariei. Zeci de români susțin că au pățit la fel sau știu de cazuri similare.

Redăm câteva dintre comentarii:

„Și pe mine m-au refuzat, cu viză USA”

„Eu am traversat granița pe jos din El Paso în Juaréz. Niciodată nu mai vreau să merg în Mexic.”

„Am mai auzit un caz și motivul a fost pentru că avea foarte multe vize pe pașaport. Și pentru noi e o destinație pe care vrem să o bifăm, dar momentan ne abținem.”

„O colegă a plecat în luna de miere și au fost întorși din aeroport no comment...”

„Am fost băgați la arest aproximativ 8 ore”

Alți români au ajuns la arest: „Am pațit-o și noi. Nici măcar la interviu nu am ajuns. Am fost băgați la arest aproximativ 8 h (luate telefoane, curele, șireturi) băgați într-o celulă de cam 20 de pers. Am fost expulzați cu primul avion fără nici un document. Telefoanele ne-au fost înapoiate doar la plecarea avionului, iar pasapoatele de care poliție la Madrid. Nu am primit nici o explicație, nici o hârtie care să ateste că am fost deportați, nimic pe pașaport. Ca și cum nici nu am fi ajuns în Mexic. Ce ște mai trist că am trimis un mail ambasadei României din Mexic iar răspunsul a fost"demențial-Ambasada nu recomandă călătoriile în Mexic.”

Unii comentatori au avut povești cu final fericit: „Noi am fost în 2022, întrebările au existat, bineînțeles, am avut și eu un dosar întreg cu extrase de cont, rezervări, bilet de întors, contract de muncă, ce itinerar ne făcusem, absolut tot. Nu ne-au blocat cu absolut nicio întrebare. La sfârșit ne-a pus să așteptăm, am stat vreo 5 minute și ne-a zis "bienvenido a Mexico! " Eu nu pot să înțeleg cum unii intră și alții nu; prietenii unei prietene și-au luat prin agenție acum 1 an sau 2 și la fel, i-au trimis înapoi în România”,

De ce dracu vă duceți în Mexic? Am auzit sute de cazuri de genul acesta

„Fără să vă supărați pe mine, și dacă va supărați tot nu-mi pasă... Bă frate... am auzit zeci, sute, sunt sigur că sunt chiar mii de cazuri de genul ăsta... De ce dracu vă duceți în Mexic?

Ce e atât de interesant în Mexic că să merite riscul ăsta? Aveai Madeira, aveai Canarele mult mai la îndemână și fără niciun risc! Ce este atât de interesant în Mexic. Și ca să vă supărați complet pe mine... așa va trebuie !”

„Se pare că am avut mult noroc când am vizitat Mexic în 2022; m-au lăsat să intru dar mi-au cerut justificare pentru fiecare zi de ședere. De atunci văd că românii întâmpină o grămadă de probleme. Păcat că suntem tratați așa, e o țară cu o cultura fantastică!”, a povestit un alt norocos.

„Eu astăzi am ajuns la Cancun cu plecare din UK, totul organizat de TUI, la oficiul Pașapoarte, toți au fost întrebați cât stau, unde sunt cazați și dovadă a ceea ce spun. A trecut toată lumea”, a povestit altcineva.

„Ține de cheful celor de la vamă. Mi-au verificat telefonul, poze, emailuri”

„Au fost multe asemenea situații de respingere a intrării în Mexic și au mai fost postări de acest fel. Unii au noroc, iar alții nu. Nu ține deloc de documente, de justificări... ci pur și simplu de "dispoziția și cheful" celor de la vamă”, explică cineva.

„Din păcate este rezultatul a cea ce probabil au făcut niște conaționali prin Mexic. Câțiva fac și restul trag ponoasele din păcate ! vorba aia, nu îmi este mie rușine că sunt român, îmi este rușine ca alții sunt români.”

„Sunt rețele de cerșetori români care intră în SUA prin Mexic. Plus, falsificatori de carduri”, explică altcineva.

„O experiență neplăcută, nu ești singură, au mai fost cazuri. Sincer, îți cam vine să nu mai iei în calcul Mexic după astfel de evenimente. Bani pierduți, nervi, pentru ce? Îmi pare rău!”

„În februarie am aterizat în Cancun și după jumătate de oră de întrebări într-un final m-au lăsat să intru în Mexic. Mi-au verificat telefonul, poze, email-uri, itinerariu obligatoriu pentru fiecare zi, sume de bani, inclusiv am ajuns să le arăt carnetul de student (noroc că îl aveam la mine) ... dar într-adevăr, nu recomand Mexic momentan”, spune altcineva.