Ce se întâmplă dacă mănânci cartofi cruzi. Explicațiile unui dietetician

Cartofii cruzi au un conținut deosebit de ridicat de amidon, care este „rezistent" la digestie, dar care poate oferi multe alte beneficii pentru sănătate. Fermentarea amidonului rezistent în intestin ar putea provoca însă unele neplăceri, potrivit yahoo.com, care citează Eating Well.

Cartofii sunt legume pline de nutrienți și foarte versatile în bucătărie. Deoarece multe legume pot fi servite crude, poate vă întrebați dacă și cartofii ar putea fi consumați la fel.

Ocazional, consumul unei porții mici de cartofi cruzi este sigur. Oricum, gustul amărui vă va determina să renunțați destul de repede. Consumul unei cantități prea mari dintr-o dată poate provoca tulburări gastrointestinale precum vărsături, balonare și diaree din cauza amidonului rezistent nedigerabil și a altor compuși precum lectinele și solanina, explică dieteticianul Maria Laura Haddad-Garcia, potrivit sursei citate.

Consumul unei cantități prea mari de lectine la un moment dat din alimente precum cartofii cruzi sau cerealele nefierte ar putea provoca greață, dureri de stomac, vărsături și diaree. Gătitul și fermentarea distrug ușor lectinele. Beneficiile pentru sănătate ale consumului de alimente bogate în lectine, cum ar fi cerealele integrale și cartofii, depășesc însă cu mult orice potențiale efecte negative antinutritive, arată o analiză din 2020 publicată în Nutrients.

Cartofii conțin și compuși cu gust amar numiți glicoalcaloizi (solanina și chaconina), care pot fi toxici dacă sunt consumați în cantități mari. Atunci când cartofii sunt ținuți în mod necorespunzător și sunt expuși la lumina soarelui, concentrația de glicoalcaloizi poate atinge cantități potențial toxice.

Otrăvirea acută cu solanină

Atunci când se consumă prea mult din acest compus, fie din cartofi verzi, fie din cartofi cruzi, poate apărea fenomenul de otrăvire acută cu solanină (în special la copii). Simptomele sunt, în general, ușoare (vărsături, diaree și dureri abdominale) dar pot include și dureri de cap, roșeață, confuzie și febră, potrivit National Capital Poison Control.

Consumul în exces de solanină a fost legat (foarte rar) de cazuri de deces. De precizat că gătitul nu reduce cantitatea de solanină din cartofi, singura soluție fiind decojirea cartofilor care au început să devină verzi sau care au germinat.

Este sigur să mănânci cartofi cruzi? Sunt mai sănătoși decât cei gătiți?

Cartofii pot fi consumați în siguranță în formă crudă doar în cantități mici. Gătitul elimină potențialele efecte gastrointestinale negative, cum ar fi excesul de gaze și balonarea.

O analiză din 2018 publicată în American Journal of Potato Research arată că, în cazul cartofilor cruzi, conținutul de vitamina C este de aproape două ori mai mare decât în cazul celor gătiți (prepararea termică poate distruge o parte din vitamina C).

Cartofii cruzi au un conținut mult mai mare de amidon rezistent, motiv pentru car ar putea ajuta la slăbirea sau la îmbunătățirea sănătății intestinală. Pe de altă parte, prepararea termică mărește cantitatea de potasiu, magneziu și vitamina B6 din cartofi, distrugând în același timp orice lectină, care este un antinutrient ce poate reduce absorbția nutrienților esențiali. Toxina din cartofi care vă poate îmbolnăvi este solanina

Concluzia

O porție mică de cartof crud, din când în când, este o sursă bună de amidon rezistent, prietenos pentru intestine. Cartofii gătiți, în schimb, oferă aproape la fel de multe substanțe nutritive și beneficii pentru sănătate, dar fără riscul unor efecte secundare neplăcute.