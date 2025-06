Prima voce importantă care se opune Mondialului Cluburilor: „Este inuman”

Fostul antrenor de la Liverpool, Jurgen Klopp (58 de ani), și-a spus părerea despre turneul de fotbal cu 32 de echipe, Mondialul Cluburilor, care are loc în aceste zile în SUA. Și n-a avut deloc cuvinte plăcute la adresa celor care au pus la cale competiția, una care nu le permite jucătorilor să aibă vacanță.

Cu sinceritatea care nu i-a lipsit niciodată, Jurgen Klopp, retras din fotbal din cauza epuizării psihice, respinge Campionatul Mondial al Cluburilor, care are loc în Statele Unite. Fostul antrenor al Borussiei Dortmund și Liverpool, acum coordonator al cluburilor care fac parte din galaxia Red Bull (una dintre echipe, RB Salzburg, a participat la întrecerea din SUA), contestă evenimentul FIFA.

„Mă tem de un val de accidentări nemaivăzut până acum. Se așteaptă de la ei să joace fiecare meci ca și cum ar fi o finală, de 70 sau 75 de ori pe an. Nu putem continua așa. Fără pauze, chiar și produsul își pierde din valoare. În întreaga mea carieră, am avut o pregătire de doar două săptămâni și jumătate, cu întreaga echipă disponibilă o dată. Apoi am jucat la fiecare trei zile, timp de un an întreg. Este inuman”, a spus Klopp.

Klopp nu este primul care a judecat negativ prelungirea unui sezon deja epuizant și foarte stresant pentru jucătorii implicați în campionatele interne și în Liga Campionilor. Dar problema este mutată și la o altă masă: preferă cluburile să încaseze milioane de euro riscând să pună în pericol carierele jucătorilor lor sau se mulțumesc cu ceea ce vine din drepturile de televiziune și propriul marketing prin campionat și Liga Campionilor?

Comparație cu NBA

Pentru a juca atâtea meciuri într-un sezon este nevoie de loturi foarte mari și acest lucru duce, inevitabil, la o creștere a fondului de salarii. Klopp argumentează: „Înțeleg că, pentru unele cluburi, banii sunt mulți, dar nu sunt la fel pentru toată lumea. Jucătorii nu mai au timp să se recupereze, nici fizic, nici mental. Anul trecut au fost Copa America și Campionatul European, anul acesta Campionatul Mondial al Cluburilor, iar anul viitor Campionatul Mondial. Când ar trebui să se odihnească? Un jucător NBA câștigă mult și se odihnește patru luni pe an. Virgil van Dijk nu a avut niciodată o pauză ca asta, nici acele salarii”.

Klopp lărgește discuția și lansează un atac frontal la adresa președintelui FIFA, Gianni Infantino, și a oamenilor de lângă el. „Există oameni care nu au avut niciodată nimic de-a face cu treburile zilnice ale sportului nostru și care acum vin cu idei și nu cred că este corect”. Asta deși în preajma lui Infantino a fost văzut un personaj de talia francezului Arsene Wenger (75 de ani), fost manager la arsenal Londra.

În urmă cu câteva zile, brazilianul Raphinha, de la Barcelona, și-a declarat satisfacția că nu participă la Campionatul Mondial al Cluburilor, pentru că, deși tuturor le place să câștige trofee, este tot mai evident că organismul uman, chiar dacă este super-antrenat, are limitele sale.