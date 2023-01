Cum faci cartofi pai fără să-i prăjești. Trucuri: ce soi e indicat să folosești și cum obții crusta crocantă

Deși sunt delicioși, cartofii pai nu sunt deloc sănătoși. Există însă o variantă de preparare care ne ajută să evităm prăjirea acestora. Gătiți la cuptor, cartofii vor avea același gust și vor fi o alternativă la fel de gustoasă.

Pentru ca rezultatul final să fie perfect, înainte de preparare trebuie să ții cont de câteva trucuri, scrie doc.ro

În primul rând, cartofii pe care îi folosești trebuie aleși cu grijă. Nu poți folosi orice tip de cartofi. Cel mai potrivit soi în această situație sunt cartofii cu coajă albă, care rămân moi la interior, chiar dacă ei capătă o crustă fără cusur la exterior. După ce au fost curățați, aceștia trebuie tăiați în fâșii nici prea groase, dar nici prea subțiri, de aceeași dimensiune. În caz contrar, feliile groase nu se vor găti bine, iar cele subțiri se vor arde.

De asemenea, după ce îi speli trebuie, neapărat, să folosești un șervețel de hârtie pentru a îndepărta excesul de apă. Chiar dacă au fost bine scurși, tot trebuie șterși pentru că apa împiedică formarea crustei crocante.

Chiar și preparați la cuptor, cartofii au nevoie de ulei. "Un strat subțire de ulei de măsline va ajuta cartofii să capete o crustă crocantă. La o jumătate de kilogram de cartofi poți folosi una sau două linguri de ulei de măsline sau ulei de canola. Masează bine cartofii cu ulei pentru ca acesta să fie distribuit în mod egal. Altă opțiune este să pulverizezi ulei peste ei, dar tot trebuie să îi masezi pentru a-i acoperi bine pe toți. Dacă nu vei folosi deloc ulei, textura acestora va fi de cartof copt, nicidecum de cartof prăjit, așa cum îți dorești", arată sursa citată.

Tava se acoperă cu hârtie de copt, după care se pun fâșiile de cartof una lângă alta, fără să le lipești și fără să faci mai multe straturi. Astfel, cartofii vor fi gătiți în mod uniform. Cartofii care nu au suficient loc se vor fierbe, mai degrabă, nu vor căpăta crustă.

În cât timp sunt gata

Temperatura ideală la care pot fi gătiți este de 230 de grade Celsius. Numai după ce cuptorul a atins această temperatură poți introduce tava. Acest lucru îți garantează o crustă aurie perfectă.

Astfel, cartofii vor fi gata în 25 de minute. După primele 10-15 minute trebuie să deschizi cuptorul, să scoți tava și să întorci cartofii pe partea cealaltă. Astfel, te asiguri că aceștia vor căpăta o crustă perfectă. Imediat ce sunt gata, cartofii pai la cuptor trebuie consumați, nu înainte de a-i acoperi cu condimentele preferate.

Ce nutrienți conțin

Un cartof copt de mărime medie cu coajă are 129 de calorii, 4,6 grame de proteine, 37 de grame de carbohidrați și aproximativ 4 grame de fibre. De altfel, conține nutrienți, inclusiv 14,4 miligrame de vitamina C. Aportul zilnic recomandat de vitamina C este de 75 până la 90 de miligrame.

Potrivit unui articol publicat în 2021 în revista Nutrients, alți nutrienți din cartofi includ vitamina B1, care aduc beneficii creșterii și dezvoltării umane, acid folic, care ajută la producerea de celule roșii din sânge, și vitamina B6 care aduce beneficii multor boli, inclusiv anemie. Cartofii sunt, de asemenea, bogați în antioxidanți. Aceștia previn deteriorarea celulelor care, la rândul lor, pot preveni anumite boli.