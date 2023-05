Cele mai frecvente greșeli atunci când preparăm cartofi: ce să nu faci niciodată. Mici trucuri pentru mese delicioase

Pentru a nu da greș cu o mâncare din cartofi, este important să țineți cont de trei reguli simple. Micile trucuri afectează cu adevărat calitatea mâncărurilor preparate din cartofi. Experții în gastronomie oferă câteva sfaturi pentru ca preparatele să fie delicioase.

Astfel, când sunt curățați cartofii este necesar să tăiați coaja cât mai subțire. Ideea este că cele mai hrănitoare substanțe din cartofi sunt situate direct sub coajă. Cu cât aceasta este tăiată mai gros, cu atât vei beneficia de mai puține vitamine de pe urma cartofilor. Nu degeaba cartofii fierți în coajă sunt mai sănătoși.

După ce au fost curățați, cartofii trebuie puși în apă apă rece. În acest mod vor fi eliminați nitrații din cartofi, excesul de amidon și chiar va fi redus conținutul de calorii. Piureul preparat ulterior se va dovedi mai cremos și mai gustos gustos.

Ce soi se recomandă pentru piure

Pentru piure este recomandat să folosiți doar cartofi din soiul cu coajă galbenă. Cei cu coajă roșie sunt perfecți pentru prăjit. După ce i-ați curățat de coajă, tăiați cartofii în bucăţi relativ egale, pentru a fierbe în același timp.

Dacă îi tăiați în bucăți mici vor absorbi mai multă apă, ceea ce duce la un piure cu consistență moale. Cartofii sunt fierți atunci când îi înțepați cu furculița/scobitoarea și aceasta pătrunde ușor în ei. După fierbere, scurgeți cât mai bine cartofii de apă.

A treia greșeală este făcută de multe gospodine. În primul rând, nu trebuie să gătiți cartofii în aceeași apă în care au fost puși la înmuiat.

Dar nici punerea legumelor pe aragaz în apă rece nu este recomandată. Aduceți apa la fiert și apoi adăugați cartofii. Astfel, cartofii nu-și vor pierde substanțele nutritive. Sarea trebuie adăugată atunci când cartofii devin moi, adică cu câteva minute înainte de sfârșitul gătitului.

Ce conține un cartof copt

Un cartof copt de mărime medie cu coajă are 129 de calorii, 4,6 grame de proteine, 37 de grame de carbohidrați și aproximativ 4 grame de fibre, relatează doc.ro De altfel, conține nutrienți, inclusiv 14,4 miligrame de vitamina C. Aportul zilnic recomandat de vitamina C este de 75 până la 90 de miligrame.

Conform unui articol publicat în 2021 în revista Nutrients, cartofii conțin vitamina B1, care aduc beneficii creșterii și dezvoltării umane, acid folic, care ajută la producerea de celule roșii din sânge, și vitamina B6 care aduce beneficii multor boli, inclusiv anemie. Cartofii sunt, de asemenea, bogați în antioxidanți. Antioxidanții previn deteriorarea celulelor care, la rândul lor, pot preveni anumite boli.