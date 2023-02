Un bărbat cu trei partenere este întreținut și nu vrea să mai muncească. Ce motiv invocă

Un bărbat din Statele Unite se poate mândri cu căsnicia perfectă. Omul are trei neveste care îi fac toate poftele. Nick Davis se consideră un „soț trofeu, iar femeile sunt cele care aduc banul în casă.

Povestea neobișnuită de dragoste a celor patru a fost dezvăluită în cadrul emisiunii „Seeking Sister Wife”, difuzată pe TLC. Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit că nu are un loc de muncă, ci este întreținut de neveste. În timp ce el stă acasă, April, Jennifer și Danielle au job-uri cu normă întreagă.

Povestea neobișnuită a unei familii poligame și primul lor copil

Prima soție a lui Nick Davis a fost April. Povestea lor de dragoste a început încă de pe băncile facultății. Cei doi sunt împreună de 15 ani, însă după zece ani de căsnicie, s-au hotărât să își mărească familia. Nu în sensul clasic, pentru că aici nu vorbim despre un copil.

April a cunoscut-o pe Jennifer la locul de muncă. Tânăra în vârstă de 25 de ani i-a devenit o prietenă apropiată. A îndrăgit-o atât de tare, încât a fost aproape sigură că și soțul său o va face.

„Mi s-a părut că era o persoană minunată și inteligentă și am știut că Nick o va găsi atrăgătoare”, a explicat April.

Nu s-a înselat. Ulterior, Jennifer a dezvăluit că Nick a făcut-o să se simtă „frumoasă, curajoasă și neînfricată”.

În prezent, atât April cât și Jennifer dețin funcții de conducere în cadrul a două companii diferite: una de organizare evenimente, cealaltă de IT.

În luna iunie a anului trecut, Jennifer a devenit mamă. Cei trei au devenit, astfel, părinții unei fetițe pe nume Vera. Ulterior, în viața familiei lor a apărut și Danielle, o tânără de numai 22 de ani, care a devenit a treia soție a lui Nick.

„Este pur și simplu incredibil. Simt că trăiesc un vis devenit realitate”, a spus Nick, înconjurat de cele trei soții ale sale.

Mai mult decât atât, el nici nu mai vrea să muncească. Își motivează această alegere, spunând că „regele nu prea se mișcă mult pe o tablă de șah”.

Regula pentru ca relațiile să funcționeze

Cei patru dorm împreună, însă au relații intime...separat. Nick a dezvăluit, în cadrul emisiunii, că îi place ca noaptea să fie „ghemuit în mijlocul soțiilor.” Totodată, el a vorbit deschis despre viața lor intimă.

„Programul nostru pentru sex este atunci când am chef sau când au ele chef. Încerc să mă asigur că toată lumea are grijă de toată lumea. Sexul cu una dintre soții are loc într-o zonă diferită a casei față unde sunt celelalte” , a dezvăluit bărbatul.

Pe de altă parte, April, în vârstă de 38 de ani, a recunoscut faptul că soțul său este un bărbat capricios.

„Nick este foarte greu de gestionat. Să spunem doar că... în multe feluri. Nick este foarte greu de mulțumit în pat și, în general, e greu de manevrat cu personalitatea lui”, a declarat ea.