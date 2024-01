Huawei a găzduit Seeds for the Future Grand Finale în China

Huawei a găzduit Seeds for the Future Grand Finale în China pentru studenții europeni și a anunțat o nouă ediție a programului său de cultivare a talentelor.

Programul Seeds For the Future, inițiat de Huawei, este un program educațional global care atrage tineri pasionați de domeniul IT&C din 139 de țări. Această inițiativă oferă oportunitatea de a învăța de la experți internaționali despre cele mai noi tendințe în dezvoltarea inteligenței artificiale, aplicațiile 5G, cloud computing, industria energiei verzi și abilități de vorbire în public.

Marea finală europeană Seeds for the Future European Grand Finale, care a durat o săptămână și a reunit o cohortă selectă de studenți aleși ai programului Seeds for the Future din aproape douăzeci de țări europene, a culminat cu o ceremonie de închidere. Găzduit de Huawei Europa, evenimentul a prezentat realizările colective ale viitorilor experți și lideri talentați în domeniul TIC, care au participat anterior la programele de formare organizate în țările lor.

De-a lungul întregii săptămâni, participanții s-au implicat în sesiuni interesante cu experți în domeniul tehnologiei, au aprofundat domeniile conectivității și inovării și au contribuit la discuții de grup pătrunzătoare pe teme cruciale, precum diversitatea, competențele ecologice și durabilitatea.

Punctul culminant al evenimentului, ceremonia de închidere, a avut ca temă cooperarea internațională ca piatră de temelie pentru crearea unui viitor pentru talentele europene.

,,Această experiență pe care am parcurs-o la Seeds for the Future Grand Finale m-a redefinit, conturând un nou eu, mai înțelept și mult mai bogat în cunoștințe. Am pornit la drum fără multe așteptări și am fost plăcut surprins să primesc unul dintre premiile acordate. Aici zace esența acestui program minunat: munceşte fară a aştepta recompense în schimb, căci aşa se dezvăluie adevărata pasiune”, a declarat Emanuel Rusu, studentul din România, care a primit premiul pentru ,,Critical Thinker”, urmând a fi invitat să se alăture Huawei în luna iulie, în Roma, pentru a împărtăși experiența sa de alumni Seed cu noua generație de participanți în ediția din 2024.

În plus, Huawei a dezvăluit lansarea unui program de burse Seeds for the Future, conceput pentru a sprijini studenții talentați în domeniul TIC din Olanda, Bulgaria și Cipru. Această inițiativă subliniază angajamentul ferm al companiei de a cultiva talentele excepționale.