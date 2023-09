Huawei Seeds for the Future 2023 încununează 10 ani de experiențe tehnologice unice în România

Huawei trage cortina peste cea de-a zecea ediție a programului "Seeds for the Future" și am avut, în premieră, ocazia de a fi martor la această experiență. Acest program dedicat tinerilor pasionați de tehnologie a adus laolaltă 35 de studenți din România și Republica Moldova, oferindu-le o oportunitate unică de dezvoltare. Locul de desfășurare pentru ediția din acest an a fost orașul București, unde au petrecut 8 zile pline de învățare și inspirație.

Programul Seeds For the Future, inițiat de Huawei, este un program educațional global care atrage tineri pasionați de domeniul IT&C din 139 de țări. Această inițiativă oferă oportunitatea de a învăța de la experți internaționali despre cele mai noi tendințe în dezvoltarea inteligenței artificiale, aplicațiile 5G, cloud computing, industria energiei verzi și abilități de vorbire în public.

Pe parcursul programului, studenții din România și Republica Moldova au explorat domenii variate precum antreprenoriat, inteligență artificială, energie verde, securitate cibernetică, telecomunicații, sustenabilitate și abilități de vorbire în public. Toate acestea sunt esențiale pentru orice carieră de succes în industria tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC).

Studenții au fost ghidați de 12 mentori experimentați, care le-au împărtășit din experiența lor profesională în cadrul unor ateliere interactive și au răspuns, cu răbdare, la întrebările lor. Totodată, au avut ocazia să învețe mai multe despre cultura chineză prin ateliere online și fizice, și au fost impresionați de casele sustenabile Efden.

Acolo i-am cunoscut și eu, când vizitau casele sustenabile EFdeN 4C și Signature, aflate în curtea Universității Tehnice de Construcții București. I-am descoperit efervescenți, curioși, dornici să pună întrebări, să se afirme. Din observațiile mele, studenții din program se remarcă prin următoarele trăsături:

Pasiunea pentru tehnologie : sunt profund interesați de tehnologie și sunt motivați să exploreze noutățile din acest domeniu într-un mod activ și implicat. Tehnologia reprezintă pentru ei mai mult decât un simplu instrument, este o sursă de inspirație și curiozitate.

: sunt profund interesați de tehnologie și sunt motivați să exploreze noutățile din acest domeniu într-un mod activ și implicat. Tehnologia reprezintă pentru ei mai mult decât un simplu instrument, este o sursă de inspirație și curiozitate. Mentalitatea Inovatoare: adoptă o mentalitate inovatoare și sunt deschiși la idei și concepte noi. Sunt gata să își pună imaginația la treabă pentru a rezolva probleme și pentru a contribui la dezvoltarea tehnologiei.

Înțelegerea complexității tehnologiei : cu toate că pot fi la început de drum, acești tineri au o înțelegere temeinică a complexității tehnologiei și sunt dispuși să investească timp și efort pentru a învăța și a stăpâni concepte tehnice.

: cu toate că pot fi la început de drum, acești tineri au o înțelegere temeinică a complexității tehnologiei și sunt dispuși să investească timp și efort pentru a învăța și a stăpâni concepte tehnice. Dorința de a împărtăși cunoștințele : sunt deschiși să își împărtășească cunoștințele și să colaboreze cu alți entuziaști. Sunt conștienți că schimbul de idei este esențial pentru dezvoltarea lor.

: sunt deschiși să își împărtășească cunoștințele și să colaboreze cu alți entuziaști. Sunt conștienți că schimbul de idei este esențial pentru dezvoltarea lor. Respect pentru etică și securitate : arată că înțeleg importanța eticii și securității în domeniul tehnologiei. Sunt preocupați de utilizarea responsabilă a tehnologiei și de protejarea datelor personale.

: arată că înțeleg importanța eticii și securității în domeniul tehnologiei. Sunt preocupați de utilizarea responsabilă a tehnologiei și de protejarea datelor personale. Flexibilitate și adaptabilitate : Cu ritmul rapid al schimbărilor în tehnologie, acești tineri sunt flexibili și adaptați la noile cerințe și tendințe. Sunt gata să învețe mereu și să se adapteze la mediul în schimbare.

: Cu ritmul rapid al schimbărilor în tehnologie, acești tineri sunt flexibili și adaptați la noile cerințe și tendințe. Sunt gata să învețe mereu și să se adapteze la mediul în schimbare. Motivația de a face diferența: sunt motivați să folosească tehnologia pentru a aduce schimbări pozitive în lume. Sunt interesați de domenii precum sustenabilitatea, energiile verzi și inovațiile care pot contribui la un viitor mai bun.

Ediția din 2023 a programului "Seeds for the Future" are o semnificație deosebită pentru Huawei, deoarece coincide cu aniversarea a 20 de ani de activitate în România. În cadrul galei Jensen Li, Director General, Huawei România, a spus:

,,Huawei încheie, cu success cea de a zecea ediție a programului Seeds for the Future, exact în anul în care sărbătorim 20 de ani de existență în România, ceea ce o face, din punctul meu de vedere o ediție specială. Pot spune că nicio ediție nu seamănă cu alta, generațiile se schimbă, la fel și interesele studenților. Cu toate acestea, un lucru rămâne neschimbat și anume pasiunea. Noi la Huawei credem că un profesionist nu se formează doar din acumularea de informații, ci si din multă pasiune pentru tehnologie și inovație, din curiozitate și din dorința de a rămâne mereu la curent cu tot ce se întâmplă în industrie. Cred că succesul programului pe care îl derulăm de un deceniu se datorează acestui mix de atribute pe care ne dorim să le insuflăm viitorilor specialiști și, de ce nu, viitorilor colegi de breaslă”.

În semn de recunoaștere pentru eforturile și interesul arătat, organizatorii i-au răsplătit la finalul programului cu produse Huawei, care le vor fi de folos în continuarea studiilor și carierelor lor. De asemenea, una dintre echipele formate din studenți din România și Republica Moldova, în cadrul programului Tech4Good, a avansat către etapa internațională a competiției și concurează cu alte țări pentru șansa de a ajunge în finala din China.

Emanuel Rusu, câștigătorul Future Seed of the Year Award pentru acest an, a spus: "La fel cum în istorie evenimentele critice împart timpul, Seeds for the Future a împărțit timpul pentru mine. Acum sunt eu, dar după Seeds for the Future. Simt că flacăra dorinței de a aduce un impact arde mai puternic ca niciodată."

În timpul galei i-am simțit plini de emoție, entuziasm și extrem de fericiți pentru recunoașterea eforturile și realizările lor din timpul programului.

Începând cu anul 2014, programul "Seeds for the Future" a reprezentat o rampă de lansare pentru peste 370 de studenți pasionați de tehnologia informației și comunicațiilor din România. Acest program a oferit nu doar dezvoltarea abilităților tehnice, ci și dezvoltarea personală, având un impact semnificativ asupra carierelor viitoare ale tinerilor.

Articol susținut de Huawei.