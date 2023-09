Huawei lansează a zecea ediție a programului Seeds for the Future

Cu scopul de încuraja tinerele talente să fie interesate de domeniul ICT și să contribuie pe plan local Huawei a lansat cea de-a zecea ediție a programului Seeds for the Future, dedicat studenților pasionați de tehnologie.

În România, peste 50% dintre companii se confruntă cu dificultăți în recrutarea specialiștilor IT, ușor sub media UE, conform unui raport Eurostat.

Ediția din 2023 va avea loc în perioada 18-25 septembrie la București, iar programul a fost deschis tuturor studenților universitari și tinerilor absolvenți pasionați de știință și tehnologie din România și Republica Moldova.

Ediția din acest an promite subiecte relevante la nivel local, mentori din domenii conexe cu tehnologia și ateliere practice pentru studenți care să-i ajute pe aceștia să-și dezvolte cunoștințele antreprenoriale, de sustenabilitate, inteligență artificială și VR, public speaking și cybersecurity. Mai mult decât atât, studenții vor avea ocazia să descopere cultura și civilizația chineză, parte esențială a programului care se derulează de un deceniu.

„Zece ediții Seeds for the Future stau mărturie a multor drumuri profesionale deschise, de care noi, echipa Huawei, suntem foarte mândri. Mai departe de a susține educația prin ateliere și cursuri practice, în direcția pregătirii pentru piața muncii, mă bucur că putem planta sămânța curiozității în rândul studenților care se înscriu în fiecare an și care își dau interesul să fie parte din noua generație de tineri inovatori care vor aduce plus valoare industriei prin pasiune și dedicare pentru tehnologie. Lor le urez să pășească în programul de anul acesta cu ochii și cu mințile deschise și să îmbrățișeze fiecare provocare pe care o vor întâlni", spune Victor Zhou, Director de Public Affairs și Comunicare, Huawei România.

Programul ”Seeds for the Future”, dezvoltat de compania de tehnologie Huawei, a debutat în anul 2008 și se desfășoară în prezent în 139 de țări din întreaga lume, inclusiv în România. Programul se adresează studenților și tinerilor absolvenți din domeniul TIC, iar scopul acestuia este de a identifica tinerele talente în domeniul tehnologic și de a contribui la formarea și dezvoltarea profesională a acestora.

În România, programul ”Seeds for the Future” se derulează din 2014, contribuind până acum la formarea a peste 300 de studenți pasionați de tehnologia informației și comunicațiilor. Programul reprezintă pentru studenții înscriși o oportunitate de a învăța și de a-și perfecționa atât abilitățile tehnice, cât și pe cele personale, având un rol important în debutul lor din punct de vedere profesional după absolvirea studiilor.