Huawei România deschide înscrierile pentru programul Seeds for the Future 2023

Huawei România anunță lansarea înscrierilor pentru cea de-a zecea ediție a programului Seeds for the Future, derulat în București, pentru studenții pasionați de tehnologie. Seeds for the Future este programul de responsabilitate socială corporativă (CSR) al companiei Huawei, recunoscut la nivel global, fiind cea mai veche inițiativă de CSR a companiei.

Ediția de anul acesta se va desfășura în perioada 18-25 septembrie, iar studenții pasionați de știință și tehnologie din România și Republica Moldova pot aplica până pe 3 septembrie 2023. Indiferent dacă sunt studenți în anul I sau proaspăt absolvenți, aceștia se pot înscrie completând formularul de înscriere de pe site-ul oficial al programului.

Participanții la acest program vor fi selectați în prima etapă pe baza documentelor oferite împreună cu formularul online. După selecția inițială, cei care vor trece mai departe vor avea de susținut un interviu online în limba engleză cu Echipa de organizare a programului Seeds for the Future Romania and Moldova 2023. La final, vor fi selectați 30-35 de participanți din România și din Republica Moldova.

Cursanții din acest an vor lua parte la ateliere despre industria IT&C, precum AI, 5G, energie verde sau cloud computing, dar și la prezentări interactive, destinate dezvoltării aptitudinilor de public speaking, leadership, muncă în echipă și gândire strategică. În ultimii 15 ani, 139 de țări s-au alăturat programelor Seeds for the Future, însumând peste 15.000 de studenți care au beneficiat de acest program.

Pentru a absolvi programul „Seeds For The Future”, studenții vor fi implicați în competiția Tech4Good, care va încuraja și sprijini participanții să dezvolte soluții bazate pe tehnologie care se adresează provocărilor sociale sau de mediu, asigurând în același timp viabilitatea lor comercială. Câștigătorii competiției internaționale au șansa de a trece în etapa finală Tech4Good și de a câștiga premii în bani, mentorship, sau gadget-uri. În plus, echipele din top 3 global vor avea oportunitatea de a participa la Tech4Good Startup Sprint, care va avea loc în China.

În România, programul ”Seeds for the Future” are loc în fiecare an, începând cu 2014, contribuind până acum la formarea a peste 300 de studenți pasionați de domeniul IT&C și de experimentarea îndeaproape a culturii chineze. Programul reprezintă pentru studenții înscriși o ocazie de a învăța și de a-și perfecționa atât abilitățile tehnice, cât și pe cele personale, și în același timp, să dobândească o experiență de lucru cu mediile multiculturale.