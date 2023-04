Eliana Bogdan, artist grafic digital: Sunt focusată pe zona de Generative Art și pe integrarea AI într-o aplicație de virtual fashion

Am am avut un dialog interesant cu Eliana Bogdan la Metaverse Day, desfășurată la Varșovia, Polonia, pe care îl puteți descoperi în rândurile următoare. Eliana este artist grafic digital și a fost invitată la Metaverse Day să vorbească despre contribuția ei la Web 3.0.

Am găsit pe internet o mulțime de informații și descrieri despre tine și activitatea ta, dacă ar fi să te definești îmbinând analogul cu digitalul cum te-ai caracteriza?

Sunt Eliana Bogdan, sunt artist în realitate augmentată, ilustrator. Cu ilustrația am început de fapt trecerea la lumea digitală și, de asemenea, sunt creator de haine virtuale de 3 ani.

Desenez de la vârsta de 10 ani și în adolescență am făcut tranziția către zona digitală, când am și început să-mi documentez viața de artist pe Instagram și pe Facebook și am studiat artele plastice tradiționale.

Fiind la evenimentul Meta, trebuie să întreb, când și cum ai început colaborarea cu Meta? Ce faci pentru ei?

Sunt inivitată la prima ediție Metaverse Day ca vorbitor și iau parte la o discuție deschisă alături de alți specialiști din industrie, despre oportunitățile din Metavers. Sunt invitată în calitate de artist, de creeator de conținut.

Am o experiență vastă pe aceste platforme și le consider ca un loc de joacă pentru mine, pentru că aici am copilărit, am crescut și aici am învățat foarte multe despre oameni și despre psihologia umană în general. Lucruri care m-au ajutat foarte mult să mă definesc ca artist și să fac și consiliere în comunicare vizuală.

Ce înseamnă să fii artist digital în 2023 și cum folosești inteligența artificială în munca ta?

Folosesc foarte des inteligența artificială, de când a apărut această posibilitate, de la începutul lui 2022. Mi-am dat seama că a fi artist în 2023 este foarte mult despre a învăța constant, iar în momentul acesta sunt foarte concentrată pentru a-mi îmbunătăți abilitățiile și de a-mi transforma fluxul de lucru, de a-l face mai fluent și mult mai rapid. Am fost și sunt în câteva programe foarte interesante de beta testing pentru tehnologiile AI, lucru care m-a învățat foarte multe despre limbaje naturale de programare.

Mi-a plăcut să fiu în contact cu oameni care construiesc această nouă infrastructură (Metaversul) și ajută la definirea viitorului în tehnologie.

Sunt focusată foarte mult pe zona de Generative Art și pe inegrarea AI într-o aplicație de virtual fashion, domeniu de care mă ocup acum.

E o competiție acerbă la nivel global între companii și asistenții lor inteligenți, dar momentan atenția e concentrată pe zona modelelor de limbaj. Creșterea rolului inteligenței artificiale a creat o dezbatere: fie programele cu AI sunt un instrument care îți ușurează munca, te fac mai productiv, fie te înlocuiesc. Tu ce crezi în această privință, poate fi AI un artist grafic mai bun decât omul, decât tine?

Tehnologia cu AI este într-un stadiu incipient. Ca și artist de când am început să folosesc inteligența artificială am observat că nu-mi inhibă creativitatea. Că îmi oferă mai multe oportunități prin faptul că nu mai lucrez chestii foarte tehnice și îmi oferă mai multă libertate de gândire. Mă axez acum pe a produce idei noi și originale și mă folosesc de AI ca să le materializez. Sunt sigură că oferă oportunități nelimitate și că poate fi mai bună ca noi în contextul numărului de informații pe care le poate stoca și sintetiza, dar asta nu mi se pare neapărat o problemă.

Va fi o schimbare de paradigmă la nivel mental pentru oameni, nu va trebui să mai învățăm pentru că trebuie, ci poate că vom învăța din pasiune. Chiar astăzi vorbeam cu cineva de aici, de la eveniment, care supunea că învățarea unei limbi străine nu va mai fi necesară pentru comunicare, ci doar pentru că ne place acea limbă. Și apropo, mi-am creat o clonă digitală, care poate vorbi în orice limbă fără să fiu eu nevoită s-o învăț.

Ce instrumente folosești în munca ta digitală, mai precis ce tablete grafice, ce laptopuri sau desktopuri și ce programe?

Sunt ambasador NVIDIA pe Europa și folosesc mult tehnologia lor, am folosit-o inclusiv pentru a-mi crea clona și a-i da o voce. Am avut o miniserie de ateliere pe canalul de YouTube de la NVIDIA. Cu ajutorul programelor lor, bazate pe AI, am reușit doar printr-un simplu text introdus să dau voce clonei mele 3D.

Și clona reproduce inclusiv toate mișcările feței mele, vorbea pe baza textului introdus de mine și arată foarte real. Am stat foarte mult s-o programez ca să iasă așa și cred că e o nebunie ceea ce poți face acum cu unletele potrivite.

În timpul documentării am descoperit că ești și creatoare de haine virtuale. Că ai colaborat cu un brand românesc pentru transformarea colecției lor analogice în una virtuală și că faci acest lucru și la comandă pentru diverși clienți individuali. Cum transformi o haină reală în una virtuală, care e procedeul tehnic, cât durează și cât costă?

Procedul tehnic este destul de complex, îmi aduc aminte că am început să lucrez la acest concept acum 3 ani, când nimeni nu vorbea despre haine virtuale. A fost destul de complicat să și creez să și arăt ceea ce lucrez, dar să și educ oamenii, pentru a înțelege ce se întâmplă. O întâmplare amuzantă este că după mai puțin de un an a și apărut un documentar pe Netflix despre haine virtuale și am zis atunci : v-am spus eu că o să se întâmple asta!

E un procedeu interesant care se aseamănă foarte mult cu procesul fizic de a creea haine, adică inclusiv țes hainele virtuale. În loc să vin să țes manual vin cu mouse-ul și unesc bucățile de material. Un lucru care-mi place mie foarte mult ca și artist e faptul că am foarte multă libertate de exprimare, adică pot să port orice haină, din orice material posibil, care nu poate fi folosit la creații de haine în lumea reală. Pot inclusiv să port haine de foc, de sticlă, din orice vrei tu.

E un proces dificil care implică și programare, am făcut și programare în liceu, pentru că la un momentdat știam că o să îmbin arta cu tehnologia.

Clona digitală într-un clip video pe Instagramul Elianei Bogdan.

Legat de prețuri, este un avantaj pentru branduri să creeze o colecție de haine virtuale în loc de unele fizice pentru a testa audiența, să vadă dacă oameni sunt interesați sau nu. Crearea de haine virtuale nu este doar de artă ci este și un instrument foart puternic pentru afaceri, care te ajută să scapi de unele costuri.

Este o variantă de testare, testezi piața sau...?

Da, pe parcurs mi-am dat seama că am mai multe arii pe care pot să le acopăr cu creația de haine virtuale și am vorbit cu oameni din mai multe domenii. Am fost la artiști în mod special, ca să le aflu părerea, am fost la oameni de afceri și ei erau intersați de opțiunea asta, de testare. Și am luat în calcul această perspectivă.

De curiozitate, pentru ce brand românesc ai creat haine virtuale?

Am lucrat în colaborare cu Alexandra Calafeteanu, primul artist designer de modă român care a avut încredere în acest val digital și am creat împreună o colecție virtuală. Este practic colecția fizică reinterpretată în varianta virtuală unde mi-am pus și eu amprenta, adică am reușit să schimb materiale, să le fac cum vreau eu. Și a fost mai mult o demonstrație, adică un "proof of concept".

Mai lucrezi și pe coli de hârtie sau acum toate creațiile tale sunt digitale?

Din păcate nu mai lucrez pe hârtie, cumva m-am îndepărtat puțin și de zona de ilustrație. Sunt mai mult pe zona de ”creative directoring”, dau mai mult idei nu mai lucrez practic și mă concentrez foarte mult pe partea de realitate augmentată, de AI, de comunicare vizuală pentru brand-uri. Încerc să nu mai fac lucruri care acum se pot face cu AI sau prin alte modalitați simple. Nu sunt genul acela de artist clasic care se îndrăgostește de munca lui și e complet absorbit de ea. Mie imi place foarte mult zona de business și încerc să le combin, să nu fiu conservatoare.

Pentru cei care sunt atrași de ceea ce faci și văd în tine un posibil model, cît consideri că este muncă și cât talent, exprimat în procente? Sau dacă e alt factor care a contribuit decisiv la succesul tău.

Pentru mine subiectul acesta e emoționant, am început să desenez când eram foarte mică, am început din pasiune. Dar este și un talent nativ, o am pe mama care pictează foarte frumos. Mama a vrut să fie grafician, dar a ajuns inginer de sunet. Bunicul meu și străbunicul meu au fost amândoi pasionați de pictură. Este ceva clar în ADN-ul meu care m-a împins către zona asta estetică, artistică, dar a fost și foarte multă muncă.

Adolescența mi-am petrecut-o în casă, nu prea aveam prieteni și nu s-au schimbat multe de atunci. Doar că acum se cheamă că sunt selectivă nu antisocială. Dar am făcut grafică strict din pasiune, chiar îmi doream să fac asta, n-am simțit-o ca pe o povară, a fost ceva ce mi-am dorit foarte mult să fac. A venit foarte natural.

Ce îți place să faci în afară de grafică, cum te destinzi atunci când nu lucrezi? Cum se distrează omul Eliana Bogdan? Ce te joci, ce muzică asculți, ce-ți place să citești? Poate faci sport...mergi în club. Spune-mi tu...

Chiar în perioada asta vorbeam cu prietenii că am fost ancorată foarte mult în zona socială, de networking, în viața reală ca să zic așa. La o perioadă de timp, mă retrag în natură, mă duc în pădure, mă duc la Cluj sau acasă la mine, la parinți, care stau pe lângă București. Acestea sunt lucruri importante pentru mine și am observat că după fiecare pauză în natură mă întorc cu foarte multă inspirație și putere de a munci.

Și bineînțeles iubesc să fac sport, din păcate viața nu-mi permite acum să mă organizez astfel încât să fac sport constant. Mereu am fost o fire sportivă și sportul a fost foarte important în viața mea și sper că anul acesta să mă echilibrez și să practic mai des.