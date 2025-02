Anunțul făcut de NASA despre asteroidul 2024 YR4 și traiectoria sa către Pământ

Asteroidul care a reprezentat cel mai mare risc de impact asupra Pământului din istoria înregistrată până în prezent are acum o șansă de 0% de a lovi planeta noastră. Probabilitatea ca asteroidul 2024 YR4 să lovească Pământul a fost redusă la zero datorită noilor date colectate duminică, 23 februarie.

Descoperit în decembrie 2024, asteroidul 2024 YR4 a urcat rapid în vârful tabelului de risc Sentry al NASA, având la un moment dat o șansă de 1 la 32 de a lovi Pământul. Acest lucru a ridicat-o la nivelul 3 pe scara Torino, un sistem utilizat din 1999 pentru a clasifica potențialele evenimente de impact cu Pământul, scrie Space.com.

Nivelul 3, care se încadrează în banda galbenă a scalei Torino, este descris ca fiind: „O întâlnire apropiată, care merită atenția astronomilor. Calculele actuale dau o șansă de coliziune de 1% sau mai mare, capabilă de distrugere localizată”.

„Centrul NASA JPL pentru studiul obiectelor din apropierea Pământului (CNEOS) listează acum probabilitatea de impact a lui 2024 YR4 ca fiind de 0,00005 (0,005%) sau 1 din 20.000 pentru trecerea sa pe lângă Pământ în 2032”, a declarat în exclusivitate pentru Space.com Richard Binzel, profesor de științe planetare la Massachusetts Institute of Technology (MIT) și creatorul scalei Torino. „Aceasta este probabilitatea de impact zero, oameni buni!”, spune el.

„Asteroidul 2024 YR4 a fost acum reatribuit la nivelul Zero al scalei Torino, nivelul pentru „Fără pericol”, deoarece urmărirea suplimentară a traiectoriei sale orbitale a redus posibilitatea sa de a intersecta Pământul sub pragul de 1 la 1.000”, a continuat Binzel. „1 din 1000 este pragul stabilit pentru retrogradarea la nivelul 0 pentru orice obiect mai mic de 100 de metri; YR4 are o dimensiune estimată de 50 de metri”.

Pe măsură ce 2024 YR4 a continuat să beneficieze de atenția agențiilor de știri din întreaga lume, Space.com s-a consultat cu „vânătorul” de asteroizi David Rankin de la Catalina Sky Survey, care a găsit imagini ale rocii spațiale în datele de arhivă care au fost colectate înainte de descoperirea sa oficială.

Încă de la început, Rankin a anticipat că șansele de impact ale lui 2024 YR4 vor crește inițial înainte de a scădea dramatic. El a explicat de unde provine această incertitudine atunci când se urmărește traiectoria unui asteroid.

„Imaginați-vă că țineți în mână un băț lung de câțiva metri. Dacă mișcați bățul în mână cu o fracțiune de centimetru, aproape că nu observați nicio mișcare la celălalt capăt”, a spus Rankin. „Acum imaginați-vă că bățul are o lungime de multe milioane de kilometri. Mișcarea mâinii tale cu o fracțiune de centimetru va provoca schimbări dramatice la celălalt capăt.”