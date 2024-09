MediciBuni – Femeie cu două utere a devenit mamă de două ori, grație medicului Nora Miron, Hyperclinica MedLife Iași

Mii de copii au venit pe lume cu ajutorul dr. Nora Miron, medic primar obstetrică ginecologie în cadrul Hyperclinicii MedLife Iași. Pasionată de ceea ce face, dar și empatică, fiindcă și ea este mamă, dr. Nora Miron se preocupă de fiecare sarcină cu multă atenție și profesionalism. Printre multele cazuri dificile care i-au trecut prin mâini de-a lungul carierei s-a aflat și cazul special al unei femei cu uter dublu, col uterin dublu, vagin dublu, ale cărei șanse de a deveni mamă erau mici.

Medicii buni dedică mult timp meseriei, aprofundării cunoștințelor și pacienților: „Pentru a fi un ginecolog bun, trebuie să-ți cunoști foarte bine meseria, să o practici corect și să încerci să examinezi cu minuțiozitate pacientele”, a mărturisit dr. Nora Miron, care de mică și-a dorit să devină medic. „Mama mea a lucrat în sistemul medical și, când veneam de la școală, treceam pe la ea, la spital. Mama avea în custodie și biblioteca Spitalului Municipal Bârlad, iar acolo îmi făceam lecțiile. Evident, mă tot uitam pe rafturile cu cărțile de anatomie, de medicină, care m-au atras încă de prima dată”, a povestit dr. Nora Miron, care și-a ales specialitatea de obstetrică-ginecologie pentru că este una chirurgicală, ramură experimentată în studenție și care i-a plăcut foarte mult.

„Pe parcurs am constatat că în chirurgia generală sunt mai mult bărbați și este o specialitate legată strict de spital. Eu am vrut să aleg un domeniu care să poată permite profesarea și într-un cabinet, iar astfel am ajuns la ginecologie. Ca femeie, sunt de părere că este mai ușor, pentru că, în principiu, multe dintre noi avem copii, trecem printr-o sarcină, respectiv naștere, astfel că putem înțelege mult mai bine despre ce este vorba”, a precizat dr. Nora Miron.

Sarcina nu este o patologie, ci un proces fiziologic!

În cei 20 de ani de experiență, medicul s-a ocupat și de obstetrică, urmărind foarte multe sarcini, dar și de partea de ginecologie, tratând paciente cu diverse patologii. În cadrul Hyperclinicii MedLife Iași, aceasta consultă multe femei însărcinate, care își doresc monitorizarea sarcinii.

„Sarcina nu-i patologie, e un proces fiziologic. Am observat că la mine predomină femeile însărcinate care vin pentru urmărirea sarcinilor. Pacientele aleg MedLife pentru medicii buni, intimitate, condițiile oferite și faptul că se respectă programările. Am paciente pe care le urmăresc și le asist la naștere deja la al treilea copil”, a spus dr. Miron.

În ceea ce privește trendul din ultimii ani, femeile care vin la control pentru sarcină au o vârstă mai avansată și există mai multe cazuri de infertilitate. „În ultimii 5 ani, am observat apariția unor patologii asociate atât masculine, cât și feminine la cuplurile infertile. De asemenea, a crescut incidența sarcinilor ectopice, extrauterine”, a subliniat dr. Nora Miron. În cazul sarcinilor obține prin fertilizare in vitro (FIV), în special în cazul pacientelor cu vârste mai avansate, peste 40 ani, medicul atrage atenția că, într-adevăr, crește incidența de apariție a hipertensiunii arteriale indusă de sarcină, a nașterii premature, motiv pentru care se impune o atenție sporită în monitorizarea acestora.

„Ecograful pentru ginecolog este mai mult decât stetoscopul pentru medic, fiindcă oferă imagini”

În primele etape ale sarcinii, este dificil de spus dacă aceasta este extrauterină sau nu, motiv pentru care gravidele trebuie să se adreseze medicului de obstetrică-ginecologie, care poarte elucida problema printr-o ecografie. Cu ajutorul acestei investigații imagistice, medicul poate să determine locul în care se formează sarcina. Dr. Nora Miron efectuează ecografii din anul 2006, când erau puține ecografe în România. „Am trăit istoria ecografiei, am lucrat pe ecografe simple, apoi am avut ecografe din ce în ce mai bune, iar acum ecografia este nelipsită în practica de zi cu zi a ginecologului”, a afirmat medicul.

Sunt patologii ginecologice ale organelor genitale interne care nu pot fi depistate decât cu ajutorul ecografiei. „Prin consult ginecologic putem să ne dăm seama de cele mai multe ori dacă este un uter mai mare sau o anexă mărită de volum, dar nu putem să știm exact de ce este mărit acest organ. Cu ajutorul ecografului punem diagnosticul pentru un uter mărit de volum. Poate să fie sarcină, poate să fie o trompă care conține lichid. De asemenea, la ecografie putem să vedem dacă este o masă solidă, un cancer. Ecograful pentru ginecolog este mai mult decât stetoscopul pentru medic, fiindcă oferă imagini și avem posibilitatea să investigăm în profunzime”, a subliniat dr. Nora Miron.

Uter dublu sau didelf, o malformație genitală complexă

O malformație uterină congenitală este uterul dublu sau didelf, una dintre anomaliile care apar din dezvoltarea embriologică anormală a ductului Mullerian. Incidența acesteia este de la 0,5 la 5,0% în populația generală. Uterul septat este cea mai frecventă anomalie uterină cu o incidență medie de 35%, urmată de uterul dublu (25%). Medicii spun că apariția unei anomalii uterine este asociată cu rezultate mai slabe ale sarcinii, cu șanse crescute de avort spontan, iar atunci când sarcina rămâne cu risc de travaliu prematur, naștere prin cezariană. Totuși, femeile cu uter didelf pot deveni mame, ratele de naștere la termen fiind de 45%.

Dr. Nona Miron a avut o pacientă cu uter dublu, care mai fusese înainte la 3 medici și care nu observaseră acest lucru. „Era o doamnă care venise pentru monitorizarea unei sarcini la mine. Era la prima sarcină, dar avea o malformație genitală complexă, pe care trei colegi din București n-au observat-o. Avea uter dublu, col dublu și vagin dublu. Doamna și soțul ei au fost surprinși când au auzit, au mai dorit să aibă o a doua opinie ca să se convingă că este adevărat ce le-am spus și, într-adevăr, s-a confirmat, așa că s-au întors la mine pentru restul investigațiilor”, a povestit medicul.

O ecografie pelviană poate evidenția un uter dublu, iar dr. Nora Miron și-a dat seama încă de la consultul ginecologic că era ceva în neregulă cu pacienta în vârstă de 27 de ani, ecografia confirmându-i diagnosticul. Medicul obstetrician-ginecolog, știind toate riscurile aceste sarcini, a monitorizat cu atenție și, la 38 de săptămâni de sarcină, i-a făcut cezariană femeii, care a născut un copil la termen, frumos și sănătos. „Era prima naștere, dar după niște ani femeia a mai venit încă o dată la mine și mi-a spus că vrea să rămână însărcinată. A decurs totul bine, i-am făcut a doua cezariană și are doi copii sănătoși. Evident și mama e bine, sănătoasă”, a declarat dr. Nora Miron.

Consultul ginecologic trebuie făcut anual

De-a lungul vieții, organismul unei femei trece printr-o serie de transformări, de aceea este important să meargă la medic pentru investigațiile de rutină, inclusiv la ginecolog pentru consult. Astfel, poate preveni la timp posibile probleme de sănătate.

Un examen ginecologic trebuie făcut anual după vârsta de 16-18 ani de către toate femeile active sexual. „Consultul ginecologic nu și-l dorește nimeni. Nicio femeie nu merge cu plăcere la consult ginecologic. Când e sarcină să zicem că situația este puțin mai blândă pentru că scopul gravidei este de a avea un copil sănătos, dar la consultul ginecologic obișnuit, dacă pacienta nu colaborează bine cu medicul, nu înțelege, nu primește explicații, dacă se întâmplă să întâlnească un ginecolog cu care nu este pe aceeași lungime de undă, nu va mai merge la medic”, a spus dr. Nora Miron, care sfătuiește femeile să caute ginecologul potrivit și să-și facă anual controalele medicale.

„Prevenția este sfântă, consultul ginecologic preventiv, testul Papanicolau, vaccinul pentru HPV și consultul ginecologic preconcepțional pentru a nu avea surprize în obținerea unei sarcini trebuie făcute. Este mult mai bine și mult mai ușor când se iau măsuri preventive și când sunt diagnosticate din timp bolile”, a subliniat medicul.

