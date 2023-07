Oppenheimer, într-un interviu din 1965: "Cred că bomba a fost enormă ușurare"

Filmul "Oppenheimer" se concentrează pe experiențele lui Julius Robert Oppenheimer în timpul Proiectului Manhattan și pe consecințele morale ale dezvoltării bombei atomice. Dar ce credea cu adevărat omul de știință, despre bomba atomică, aflăm dintr-un interviu realizat de CBS News, în 1965.

Julius Robert Oppenheimer (22 aprilie 1904 – 18 februarie 1967) a fost un fizician american, director al Laboratorului Los Alamos din New Mexico, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, unde a fost responsabil de dezvoltarea bombei atomice. Este adesea creditat ca fiind "părintele bombei atomice".

Oppenheimer s-a născut în New York, într-o familie de evrei germani. A studiat fizica la Harvard, unde a fost student al lui Percy Williams Bridgman. După absolvire, a plecat în Europa pentru a-și continua studiile, lucrând cu Niels Bohr la Copenhaga și cu Max Born la Göttingen.

În 1936, Oppenheimer s-a întors în Statele Unite și a devenit profesor de fizică la Universitatea din California, Berkeley. În 1942, a fost numit director al Laboratorului Los Alamos, unde a condus un grup de oameni de știință care au dezvoltat prima bombă atomică. Bomba a fost testată în New Mexico, în iulie 1945, iar apoi a fost folosită împotriva Japoniei în august 1945.

După război, Oppenheimer a devenit director al Institutului de Studii Avansate din Princeton, New Jersey. A continuat să lucreze în domeniul fizicii nucleare, dar a devenit din ce în ce mai preocupat de consecințele morale ale dezvoltării bombei atomice. În 1954, a fost supus unui proces în urma căruia i s-a retras autorizația de a lucra cu materiale nucleare.

Procesul a fost inițiat de senatorul Joseph McCarthy, care îl acuza pe Oppenheimer de simpatii comuniste. Oppenheimer a fost acuzat, de asemenea, de faptul că nu a fost suficient de transparent cu privire la activitățile sale în timpul Proiectului Manhattan.

Procesul a durat câteva luni și a fost foarte mediatizat. În cele din urmă, Oppenheimer a fost găsit vinovat de "lipsă de loialitate" și i-a fost retrasă autorizația de a lucra cu materiale nucleare.

Oppenheimer a murit în 1967, la vârsta de 62 de ani. A fost un om de știință de excepție, dar a rămas marcat de experiența sa din timpul Proiectului Manhattan. A fost un pacifist convins și a militat pentru controlul internațional al armelor nucleare.

Iată ce declara, în 1965, într-un interviu pentru CBS News.

Privind acum în urmă, credeți că utilizarea bombei de către SUA a fost necesară?

Cred că perspectiva pe care am învățat-o de la mulți, dar mai presus de toți de la generalul Marshall și de la colonelul Stimson, secretarul de război, este perspectiva conform căreia ar fi trebuit să ne luptăm pentru insulele principale și că acest lucru ar fi implicat un masacru al americanilor și japonezilor într-o scară masivă.

Cu regret, și pe baza celor mai bune dovezi pe care le aveau atunci pentru această alternativă, cred că bomba a fost o enormă ușurare. Războiul a început în '39, a provocat moartea a zeci de milioane de oameni, a fost marcat de brutalitate și degradare care nu-și aveau locul în mijlocul secolului al XX-lea. Și încheierea războiului prin această metodă, cu siguranță crudă, nu s-a făcut ușor. Dar, nici în prezent, nu sunt sigur că atunci era o altă cale mai bună.

Nu am un răspuns foarte bun la această întrebare.

Cu toate acestea, cu toată raționalizarea, cu toată inevitabilitatea deciziei pe care istoria ne-o arată, dumneavoastră și mulți alții care ați contribuit la crearea bombei păreți încă să suferiți, pot să spun, de o conștiință încărcată. Este adevărat?

Ei bine, nu vreau să vorbesc în numele altora, pentru că suntem cu toții diferiți. Cred că atunci când joci un rol semnificativ în provocarea morții a peste 100.000 de oameni și rănirea unui număr comparabil, inevitabil nu te gândești la asta fără să fii afectat.

Cred că aveam un motiv foarte bun să facem acest lucru, dar nu cred că conștiința noastră ar trebui să fie complet ușurată când renunți să studiezi natura, să afli adevărul despre ea și să schimbi cursul istoriei umane.

Cu mult timp în urmă am spus că, într-un sens rudimentar pe care nici vulgaritatea, nici umorul nu îl puteau șterge cu totul, fizicienii au cunoscut păcatul. Și nu mă refer la morțile care au fost cauzate ca rezultat al muncii noastre. Mă refeream că am cunoscut păcatul mândriei. Am încercat să influențăm, într-un mod care s-a dovedit a fi major, cursul istoriei omului. Ne mândream cu faptul că știam ce este bun pentru om. Și cred că acest lucru a lăsat o amprentă asupra multora dintre cei implicați în mod responsabil. Aceasta nu este activitatea naturală a unui om de știință.

În primele zile de după Hiroshima, ați subliniat că oamenii de știință care au construit bomba au hrănit speranța, cu adevărat, că armele nucleare, după cum ați spus, ar duce la noi modele de comportament. De ce această speranță nu s-a realizat?

Cred că am spus asta atunci. Cred că am scris-o recent. Am spus două lucruri, noi modele de comportament și noi instituții. Cred că atunci când îți amintești cauzele evidente ale conflictului dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, care ne-au chinuit timp de 20 de ani și care nu sunt rezolvate într-un sens convențional, când îți amintești de ferocitatea ideologică care a animat comuniștii postbelici, pe care o vedem acum în forma nemijlocită a Chinei, te gândești la ferocitatea anti-comunistă cu care am răspuns.

Ideea că există o comunicare telefonică între Casa Albă și Kremlin pentru a nu exista neînțelegeri, este un model nou de comportament. Cred că este ceva aproape fără precedent, nu este familiar în conflictele care au un caracter total, așa cum este cel dintre comuniști și lumea liberă. Cred că ideea că Statele Unite ar trebui să-și consolideze puterea pentru a purta angajamente limitate pe teren și în aer cu arme vechi, pe care sperăm că sunt puțin mai bune decât obișnuiau să fie, nu ca un pas în cucerirea lumii, ci ca un pas pentru a da șansa de a gândi, de a face o pauză, de a argumenta și de a convinge înainte de un holocaust. Acesta este un model cu care cred că nu suntem obișnuiți.

Când te gândești că timp de ani de zile intelectualii din Rusia s-au interesat de Franța și Regatul Unit și Statele Unite s-au adunat pentru a discuta între ei despre problemele înarmării, problemele aplicării științei și problemele menținerii păcii, acest lucru nu este nici măcar ceva familiar. Instituțiile nu sunt acolo. Modelele sunt defectuoase, fragile, foarte vulnerabile. Dar bate un vânt.

Dr. Oppenheimer, din tot ce ai spus, pare că, atunci când te gândești la viitor, ai mai multă speranță decât pesimism. Este o simplificare excesivă?

Da, am încercat să vorbesc despre lucrurile pline de speranță, cele neplăcute vin în mintea tuturor. Vor chinezii să-și schimbe viziunea asupra destinului uman și a relațiilor dintre ei și noi? Vor face asta înainte sau după ce vor avea puterea de a declanșa un război nuclear major? Oricine poate specula.

Vom supraviețui competiției dintre ruși și Occident, supraviețui tensiunilor timpului? Vom supraviețui schimbărilor din Asia de astăzi? Nu știm. Există o sută de motive pentru a vedea doar disperare și înțeleg că fiecare poate să se gândească la ele. Este mai dificil să te gândești la ceva pozitiv. Și eu asta am încercat să spun. Oricât de fragilă, experimentală și limitată, ea există (n.r speranța). Și mi se pare ca e o punte către un viitor viabil, dar nu fără muncă.