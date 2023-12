Fața ascunsă a Crăciunului: riscul de fracturi de penis crește de sărbători, potrivit medicilor

Deși este sezonul în care oamenii obișnuiesc să-și arate cel mai mult dragostea și să ofere cadouri, medicii recomandă prudență, cel puțin în privința relațiilor sexuale. Conform acestora, perioada Crăciunului este asociată cu un risc semnificativ mai mare de fracturi ale penisului, relatează The Guardian.

„Această leziune tinde să apară în timpul sexului sălbatic - în special în poziții în care nu ești în contact vizual direct cu partenerul", a declarat Nikolaos Pyrgides, urolog la Universitatea Ludwig Maximilian din Munchen, care a condus cercetarea.

De obicei, fracturile sunt însoțite de o pocnitură puternică, apoi de dureri puternice, de pierderea rapidă a erecției și de umflături și vânătăi. „Când pacienții se prezintă la medic, penisul lor arată adesea ca o vânătă", a spus Pyrgides.

Presupunând că intimitatea și euforia specifică sezonului festiv ar putea fi un factor de risc pentru acest tip de leziuni, Pyrgides și colegii săi au analizat datele din spitale pentru 3.421 de bărbați care au suferit fracturi ale penisului în Germania între 2005 și 2021.

„Scenarii neconvenționale”

Studiul a arătat că astfel de leziuni sunt într-adevăr mai frecvente în perioada Crăciunului. De fapt, „dacă în fiecare zi ar fi fost ca de Crăciun, ar fi avut loc cu 43% mai multe fracturi de penis în Germania începând din 2005", a declarat Pyrgides.

Studiul, care a fost făcut public în British Journal of Urology International, a arătat, totodată, că riscul a crescut la sfârșit de săptămână și în timpul vacanței de vară. Cu toate acestea, ajunul Anului Nou nu a fost asociat cu o incidență crescută a acestui tip de leziune.

Cazurile de spitalizare pentru fracturi ale penisului au rămas relativ constante în timpul pandemiei Covid-19, inclusiv în perioadele de izolare. În medie, vârstă celor care au suferit astfel de leziuni a fost de 42 de ani.

„Cele mai multe fracturi ale penisului se produc în scenarii neconvenționale, cum ar fi în timpul unor relații extraconjugale sau atunci când raportul sexual are loc în locații neobișnuite", a mai adăugat Pyrgides, adăugând că astfel de scenarii sunt mai probabile atunci când bărbații se apropie de vârsta mijlocie.

El a recomandat cuplurilor să fie conștiente de riscul de vătămare și să dea dovadă de prudență în perioada de dinaintea Crăciunului. „Dacă se întâmplă, ar trebui să vă prezentați la medic în regim de urgență, pentru că, dacă nu sunteți tratat, ați putea suferi complicații pe termen lung", a atras atenția el.

Alte leziuni asociate cu perioada sărbătorilor:

Brazii de Crăciun

În jur de 1.000 de britanici se aleg anual cu răni cauzate de brazii de Crăciun, conform unui raport realizat de Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) și L'Oréal.

Luminițe

În fiecare an, aproximativ 350 de britanici suferă arsuri, electrocutări sau se aleg cu alte răni provocate de luminițe, a declarat RoSPA.

Traumatisme



De asemenea, conform sondajului NAH, aproape jumătate dintre adulți s-au accidentat în timp ce pregăteau masa de Crăciun. Unul din zece a spus că a vărsat ulei fierbinte pe el, în timp ce unul din cinci a declarat că s-a tăiat în timp ce pregătea legume.

Dop de șampanie

Dioxidul de carbon dintr-o sticlă de șampanie are o presiune de două-trei ori mai mare decât cea a aerului din anvelopele mașinii și poate face ca un dop de plută să iasă din sticlă cu o viteză de până la 80 km/h. În cazul în care vă lovește în ochi, acesta ar putea duce la ruperea globului ocular sau la desprinderea retinei, avertizează RoSPA.

Înghițit de podoabe

O analiză realizată în SUA a datelor din Sistemul național electronic de supraveghere a rănilor - care colectează date privind prezentările la camera de urgență de la o serie de spitale din SUA - a indicat că, între 1997 și 2015, 22.224 de copii au fost spitalizați după ce au înghițit diverse obiecte de Crăciun, cum ar fi globuri mici sau piese de jucărie.

Boli de inimă

Decesele cauzate de bolile de inimă ating cote maxime în perioada Crăciunului și a Anului Nou, iar un studiu american a identificat cu o treime mai multe decese cauzate de boli cardiovasculare în comitatul Los Angeles în lunile decembrie și ianuarie, comparativ cu perioada iunie-septembrie.

Moș Crăciun

Deși rară, o analiză a datelor NEISS a arătat că, între 2007 și 2016, trei copii s-au prezentat la Urgențe după ce au „căzut din poala lui Moș Crăciun", în timp ce un altul s-a rănit în timp ce fugea de un Moș Crăciun pentru că era speriat.