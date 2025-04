De la ce părinte moștenesc copiii inteligența și cine le transmite trăsăturile emoționale și forța fizică

Copiii moștenesc genetica părinților, de la aspect fizic, capacitate intelectuală și până la diferite predispoziții pentru boli. Inteligența, cea mai importantă resursă a secolului XX, spun specialiștii, este transmisă exclusiv de mamă.

Conform legilor recombinării genetice, un copil îi moștenește pe ambii părinți. Acestea îi vor transmite trăsăturile fizice, predispoziția pentru anumite afecțiuni, dar și capacitatea intelectuală. Studiile științifice arată că inteligența, indiferent de sexul copilului, este moștenită de la mamă. În schimb, trăsăturile fizice, în special robustețea, agresivitatea și ulterior sexualitatea în viața de adult, sunt moștenite de la tată.

Inteligent ca mama

Studiile au avansat și cercetătorii au încercat să răspundă la o întrebare des pusă în societate: ce moștenește copilul de la mamă și ce moștenește de la tată? Inițial, studiile au fost realizate pe șoareci de laborator, iar mai apo,i pentru date mai precise, pe zeci de mii de subiecți umani.

Unul dintre cele mai importante experimente pe subiecți umani a avut loc la Glasgow, în Scoția, acolo unde peste 12.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 22 de ani au fost intervievați și testați la nivelul IQ, singurul coeficient cuantificabil al inteligenței. Atât pe șoareci cât și pe oameni rezultatele au fost aceleași: copiii, indiferent de sex, moștenesc inteligența mamei lor. Explicațiile specialiștilor se leagă de faptul că femeia are doi cromozomi XX, în timp ce bărbatul are doar unul. În plus, testele indică faptul că funcțiile congnitive avansate, moștenite de la tată, sunt dezactivate automat pe linie genetică.

În schimb, „genele condiționate” legate de inteligență provin exclusiv de la mamă. Conform testelor genetice, în șase zone diferite ale creierului copilului, cele care controlau funcțiile cognitive, de la obiceiuri alimentare și până la memorie, proveneau exclusiv din genomul mamei. Testul efectuat la Glasgow indică același lucru: cel mai bun indicator pentru inteligența copilului este IQ-ul mamei. Evident, inteligența copilului va fi, de obicei, superioară pentru cǎ bebelușul moștenește doar 60% dintre genele mamei, iar restul ține de mediu, dezvoltarea personală sau modul în care se ocupă părinții de educația copilului.

O mamă afectuoasă are copii inteligenți

Alte studii sugerează că, pe lângă inteligența nativă, genetică, transmisă de mamă, influența femeii în viața copilului poate fi decisivă pentru creșterea coeficitentului de inteligență, dar și a reușitei în viață în general. Cercetătorii de la Universitatea din Washington au descoperit că o legătură strânsă între mamă și copil încă de la naștere și un mediu în care copilul se simte în siguranță sunt cruciale pentru dezvoltarea intelectuală a copilului.

Specialiștii au descoperit o legătură strânsă între sentimentul de ocrotire oferit de mamă în copilărie și dezvoltarea unor părți ale creierului. În cadrul studiului a fost realizată o analiză întinsă pe șapte ani implicând mame cu copii. În cazul copiilor ale căror mame au fost implicate emoțional total iar nevoile intelectuale ale copilului au fost împlinite s-a constatat o creștere a hipocampusului cu 13% mai mult decât în situația celor a căror relație cu mama a fost mai mai rece. Hipocampusul este o zonă a creierului asociată cu memoria, învățarea și toleranța la stres. În plus, s-a constatat că o legătură puternică cu mama oferă copilului o încredere sporită în rezolvarea problemelor și o lejeritate mai mare în explorarea mediului înconjurător.

Forța fizică, emoțiile și agresivitatea vin de la tată

Acum se pune întrebarea ce calitatăți moștenește copilul de la tată? Evident, și tatăl îi transmite copilului multe caracteristici genetice. Este vorba despre trăsături fizice, anduranță și capacitatea de a se mobiliza pentru a supraviețui. Studiile de laborator au arătat că șoarecii modificați cu o doză extra de gene materne aveau trupuri mai slab dezvoltate, dar erau mai inteligenți.

În schimb, cei care aveau mai multe gene paterne aveau creierul mai mic, dar trupuri mai masive, mai bine făcute. Așa s-a ajuns la bănuiala că tatăl oferă copilului caracteristici fizice, dar genele sale sunt implicate și în funcții precum cea sexuală, de hrănire și agresivitate. În schimb, specialiștii nu au găsit nicio celulă paternă în zona cortexului, zona în care se dezvoltă cele mai avansate funcții cognitive. Cu toate acestea, alte studii arată că și tatăl are un rol cheie în deblocarea unor tipuri de inteligență, în cadrul procesului de educație, prin implicarea în creșterea copilului. Tot ale tatălui sunt genele care țin de intuiție și emoție.