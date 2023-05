Cum a sfârșit Vică Negulescu, fost președinte FRF: a supraviețuit lagărului de concentrare Buchenwald, dar a murit la Jilava

Vică Negulescu, fost președinte al Federației Române de Fotbal, a murit la 19 mai 1959, la Jilava, unde a fost zidit de viu.

Vică Negulescu era descendent al unei vechi familii de negustori din Obor, avocat de succes, fost președinte al clubului de fotbal „Unirea Tricolor”. Din octombrie 1940 a fost numit președinte al Federației Române de Fotbal.

Urmărit de autoritățile antonesciene, Vică Negulescu s-a refugiat în Germania hitleristă, unde fusese arestat și deținut, în perioada 1942-1944, în lagărul de concentrare Buchenwald.

A supraviețuit însă și, după război, s-a întors în România, ca adjunct al lui Nicolae Petrașcu, desemnat de Horia Sima ca șef al legionarilor din România, în vederea organizării rezistenței anticomuniste.

Condamnat în 1948 la 25 ani muncă silnică, în 1957 a fost implicat într-o înscenare judiciară prin care Securitatea a încercat să arunce asupra victimelor răspunderea pentru abominabilul experiment de la Pitești.

Vică Negulescu, Constantin Oprișan, Gheorghe Calciu Dumitreasa și mulți alții au refuzat jocul comuniștilor. Acest lucru nu a fost pe placul Securității.

Pentru următorii patru ani, mai mulți deținuți au fost efectiv zidiți de vii, în patru celule amenajate în interiorul unei hrube din interiorul închisorii Jilava. Gardienii și politrucii se observau pe la uși, urmărind sadic acest spectacol de distrugere lentă a oamenilor zidiți de vii.

În timpul uneia din epidemiile de dizenterie, Vică Negulescu nu și-a mai revenit. A murit în cele mai crunte chinuri, prin deshidratare, în propria mizerie.

A împărțit celula cu Paul Grimalschi, legionar de elită. Acesta a cerut cu insistență un medic pentru fostul președinte FRF, dar nu a venit nimeni. „Se auzeau insistenţele în şoaptă ale lui Grimalschi cerând asistenţă medicală pentru cel bolnav. Zadarnic. Gardianul tăcea ca pământul. Nici nu deschidea măcar gura. Vică Negulescu a fost lăsat să moară de diaree prin deshidratare. Faptul l-am constatat prin bătăile grăbite în uşă ale lui Grimalschi. Numai cu simţul auzului am urmărit cum trupul cel brav a lui Vică Negulescu a fost dezbrăcat, împachetat într-o pătură şi scos afară din celulă. Pentru noi toţi, moartea lui Vică Negulescu era un preaviz. Un avertisment că nu e de glumit şi că asta-i soarta noastră. Nimic nu ne mai putea scăpa din această stare decât mila lui Dumnezeu. La El am cerut ajutor şi îndurare, pe care am primit-o, în cele din urmă”, conform unei mărturii.

Trupul neînsuflețit al lui Negulescu a fost îngropat, asemenea tuturor morților din Jilava, într-un loc rămas necunoscut până astăzi.