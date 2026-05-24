search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce nume puneau oamenii câinilor în perioada medievală. Un manuscris vechi de 600 de ani arată cât de creativi erau proprietarii animalelor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un manuscris din secolul al XV-lea conține un inventar exhaustiv al poreclelor pe care le primeau câinii, foarte îndrăgiți mai ales de vânători.

Cîini de rasă FOTO: Shutterstock
Cîini de rasă FOTO: Shutterstock

  Se spune, nu fără motiv, că cel mai bun prieten al omului este câinele. Iar acest lucru pare să fie demonstrat de numărul mare de gospodării care au acest animal de companie. Numai în Spania sunt înregistrați peste 10 milioane. Totuși, pasiunea pentru câini nu este deloc ceva nou. De fapt, avem dovezi foarte clare ale prieteniei dintre oameni și câini încă din epoci foarte vechi, potrivit Mediafax.

Fără a merge prea departe, este celebru mozaicul din Pompei care avertizează asupra prezenței unui câine periculos într-o casă. Din Evul Mediu ne-a ajuns și un alt document curios care confirmă acest lucru. Este vorba despre un manuscris interesant din secolul al XV-lea care adună peste o mie de nume de câini.

În loc să se numească Coco, Lucky, Max sau Luna, în Evul Mediu câinii răspundeau la alte nume: Beamond, Talbot sau Jombart erau unele dintre cele mai utilizate. Știm acest lucru datorită cercetătorului de la North-West University (Africa de Sud), David Scott-Macnab, autorul unei ediții critice a acestui document neobișnuit.

Acest cercetător explică faptul că, în secolul al XV-lea, vânătoarea era una dintre cele mai populare forme de divertisment, dar și una dintre cele mai prestigioase în rândul claselor aristocratice.

Era o activitate plină de ritualuri, în care câinii aveau un rol important. Dovada este că documentul descoperit include un total de 1065 de nume pentru câini de vânătoare, printre care se regăsesc ogari de urmă, terrieri și ogari.

Un manuscris uitat

Se crede că acest manuscris, datat între 1460 și 1480, a aparținut familiei Dansey din Herefordshire. Spre deosebire de tratatele luxoase de vânătoare care s-au păstrat din aceeași perioadă, acest codex pare mai degrabă o compilație cu scop practic, gândită pentru utilizarea zilnică într-o proprietate rurală.

În volum pot fi găsite tratate despre șoimărit și sfaturi de agricultură, printre alte conținuturi. Totuși, cel mai remarcabil este, fără îndoială, inventarul alfabetic al numelor de câini. Acest lucru arată că, încă din Evul Mediu, fiecare câine dintr-o haită era cunoscut individual după numele său.

Pasiunea medievală pentru câini

Un detaliu ne poate ajuta să înțelegem pasiunea oamenilor medievali pentru câini. Avem cazul lui Gaston Phébus, conte de Foix, despre care știm din Cronicile lui Froissart că a ajuns să aibă haite de peste 1500 de câini.

Phébus descria câinele ca fiind cea mai „rațională” și mai inteligentă ființă creată de Dumnezeu și, la fel ca astăzi, îi evidenția loialitatea, memoria și înțelepciunea.

S-au păstrat chiar și recomandările sale pentru îngrijitorii caniselor, care trebuiau să fie persoane blânde. El sugera chiar ca un copil să doarmă cu câinii pentru a evita conflictele și a-i calma.

Nume creative

Lista medievală de nume de câini se remarcă, în primul rând, prin amploarea sa, dar și prin marea varietate și creativitate a denumirilor, care oferă indicii despre tipul de limbaj folosit în epocă.

Numele din listă sunt împărțite pe categorii. Astfel, în zona mitologiei și istoriei apar nume precum Absolon, Ahile, Hector, Lancelot (Gaweyne) și Cezar.

Există și nume care fac referire la trăsături fizice sau de temperament, precum Blanche (albă) sau Whiteberde (barbă albă), ori Meryman (om vesel), Sturdy (robust) sau ironic Filthe (murdărie).

Un alt aspect interesant îl reprezintă numele inspirate din profesii sau funcții, precum Aldirman (magistrat), Sexteyne (sacristan), Capteyne (căpitan) sau Duchesse (ducesă). De asemenea, există nume legate de muzică, precum Musike, Armonye sau Symbale.

Curiozități lingvistice

Cercetarea lui Scott-Macnab a scos la iveală și trăsături ortografice fascinante, precum folosirea literei „w” în loc de „u” în unele nume, cum ar fi Bwnne în loc de Bunne. Potrivit expertului, acest detaliu sugerează o influență a foneticii galeze specifice zonei Herefordshire.

În plus, lista este plină de neologisme care nu apar în niciun alt dicționar medieval, precum Cacchecurs („cel care primește blesteme”) sau Wynbawde (posibil un joc de cuvinte legat de plăcere). Dar, fără îndoială, cel mai important lucru pe care îl arată această listă este că oamenii au iubit câinii în toate epocile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Apariții extravagante pe covorul roșu. FOTO
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirea care face lumină după 36 de ani. Cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. Istoricul Marius Oprea: „Vă întrebați de ce nu s-au făcut dosarele Revoluției?”
gandul.ro
image
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
mediafax.ro
image
Adrian Rus semnează prelungirea cu Universitatea Craiova? “Azi e ziua decisivă! Avem întâlnirea programată cu el!”
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit undă verde
digisport.ro
image
Extrageri loto, duminică 24 mai 2026. Mize de milioane de euro puse în joc la principalele categorii
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Momentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii Bucegi
observatornews.ro
image
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
cancan.ro
image
România trebuie să crească vârsta de pensionare ca să mai poată plăti pensiile. Avertisment fără precedent
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Convenţie matrimonială sau contract prenupţial? Ce spun avocaţii despre protejarea bunurilor în timpul căsniciei
playtech.ro
image
Care este cel mai bogat cuplu din lumea fotbalului. Cele două staruri care sunt peste Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez
fanatik.ro
image
Noile locuri de muncă ”la modă” în România. Dificile și bine plătite în 2026. Expert HR: ”Nu sunt pentru oricine”
ziare.com
image
FOTO Promovare istorică în România: ”Un vis devenit realitate”
digisport.ro
image
Incident grav la Washington: un bărbat a deschis focul în apropierea Casei Albe
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Horoscop 24 mai. Momentul adevărului pentru aceste zodii. Începe o zi a deciziilor dure
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis pentru neplata chiriei. Afaceristul se lăuda cu încasări de 1 milion de euro
actualitate.net
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”
click.ro
image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
click.ro
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare